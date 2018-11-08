تبليغ عن ايجاد الطفل المفقود اسامة بوعزيزي

أسامة بوعزيزي

أسامة بوعزيزي

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
8 نوفمبر 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
Jijel
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله ..بالسم الله الرحمان الرحيم .. تما الإبلاغ مند 10 سنين عن فقدان طفل في عمر 15 سنة من جيجل ... اسمه بوعزيزي أسامة ... و اريد أن أعلمكم أنني نفس الشخص .. و قد عدت الى منزل و والديا بعد 5 ايام من الغياب ... الحمد الله على كل حال .. كنت طفل صغير ربما لم أكن أفكر ما كنت أفعل .. المهم .في بعض الأوقات أتدكر الحادثة .. و أتدكى هظه المنتديات و دعواتكم لي ...لكل من رأى ها المنشور و تدكر شكرا له ...هههه شيء مضحك أن اتي بعد 10 سنوات و افتح حساب في منتداكم و اكتب هده الكلمات ههه لأنو لمدة 10 سنوات داخل و ارى تعليقات هدا المنتدى هههه ..المهم ان شاء الله الجميع ا يكون بألف خير و الحمد لله ... ههههه السلام عليكم❤❤ IMG_20181108_025803_992.jpg
 
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