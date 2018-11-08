تبليغ عن ايجاد الطفل المفقود اسامة بوعزيزي

أسامة بوعزيزي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- Jijel
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله ..بالسم الله الرحمان الرحيم .. تما الإبلاغ مند 10 سنين عن فقدان طفل في عمر 15 سنة من جيجل ... اسمه بوعزيزي أسامة ... و اريد أن أعلمكم أنني نفس الشخص .. و قد عدت الى منزل و والديا بعد 5 ايام من الغياب ... الحمد الله على كل حال .. كنت طفل صغير ربما لم أكن أفكر ما كنت أفعل .. المهم .في بعض الأوقات أتدكر الحادثة .. و أتدكى هظه المنتديات و دعواتكم لي ...لكل من رأى ها المنشور و تدكر شكرا له ...هههه شيء مضحك أن اتي بعد 10 سنوات و افتح حساب في منتداكم و اكتب هده الكلمات ههه لأنو لمدة 10 سنوات داخل و ارى تعليقات هدا المنتدى هههه ..المهم ان شاء الله الجميع ا يكون بألف خير و الحمد لله ... ههههه السلام عليكم❤❤