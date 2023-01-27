حوار مع صانع محتوى عدد [5] : (Tama Aliche/الصحافية الساخرة)

بسم الله الرحمن الرحيم



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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :



ضيفنا لهذا العدد هو : ​



بـ الصحافية الساخرة ​ المعروفة في المنتدىبـ

هل لنا أن نتعرف على

صانعة محتوى رقمي؟

نبدأ باسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم

اولا أشكرك على هذه الالتفاتة الطيبة منك أن ترشحني كضيفة في مثل هذا الحوار الرائع الذي يعطينا دفعا في انه يوجد من يثق في إمكانياتنا الفكرية و ما نقدمه من محتوى.. فشكرا مجددا

أما في يخص اسمي فطبعا يمكنكم التعرف على اسمي..فكما تعرفون اسمي الدلع هو "Tama" أو "Tima" وهو اسم استعمله في كل حياتي و يرافقني في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المنتدى مع اسم الصحافية الساخرة لكن اسمي الحقيقي هو "فاطمة"



كيف وقع اختيارك على هذا المجال الرقمي وكيف لاحت لك فكرة انشاء قناة على موقع اليوتوب ؟

مثل جميع الناس تعرفت على هذا المجال الرقمي يعني من يحمل هاتف و انثرنيت يقدر يتعرف على كلش أما فكرة إنشاء قناة على موقع اليوتوب فقد وجدت نفسي لا تكتفي بالكتابة وفقط بما أنه شغف الكتابة والتعليق الصوتي و ترتيل القرءان الكريم و حب الخوض في تعلم أي شيء فمرحبا بالقناة التي اريد أن انافس بها فهكذا إن شاء الله رغم انها في البداية فلعل وعسى لو تنجح قناتي أستطيع ان اصنع اسما لي في الميدان و احقق ما اريده يعني تسهل لي الطرق التي لطالما اردت السير فيها

ياااارب

ومن هنا نخلي رابط القناة تاعي لمن اراد الاشتراك فضلا وليس امرا :

https://youtube.com/@Cha_Tima_Z

Tama Aliche Tama Aliche is on Facebook. Join Facebook to connect with Tama Aliche and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

من خلال متابعة مقاطع الفيديو التي تعرضينها على قناتك نكتشف عدة مواهب وقدرات مجتمعة في شخص واحد حدثينا عن هذه المواهب المتعددة ؟

الحمد لله أن الله اكرمني بصوت فما إن تعلمت احكام الترتيل اكتشفته في نفسي و اكتشفه أساتذتي و شيوخي حفظهم الله و ايضا زميلاتي و أصدقائي و لكن المخيب في الامر انه لم يتم اكتشافه ولا الاعتراف بهذا وسط أهلي و اقاربي "لا اعلم لماذا ما يراه الناس فيك لا يرونه أقرب الناس إليك؟ "

لذا فلطالما كان الصوت متنفسي الوحيد بعد وفاة اخي رحمه الله الذي ترك في يدي مصحفه قبل رحيله فزاد شغفي ان أرتل القرءان الكريم و أفتح قناة لنشر ما تيسر منه ثم بدأ هذا يأتي بهذا، تسلسل واضح حدث معيأما عن الكتابة فهي متنفسي الذي تملكه يداي والتي كانت ترافقتي منذ كنت طفلة صغيرة عاشت الويلات والفقر والتنمر ياااا نشفى كراس وراء كراس نكتب فيه حتى كتبت على استاذتي درتلها شعر هجاء مضحك مهم نحب الفكاهة الله غالب(هبلت الوالدة تقولي ناس يقراو مش بالورق هذو)

•فالكتابة و التعليق الصوتي و الإنشاد الذي لاطالما كنت دائما ما احفظ الاناشيد و كلمات الفنانة فيروز كنت صغيرة نظل ندندن الجيران حفظوني وصاي).

♡

بالاضافة لبعض الامور لم اشارككم بها وهي: "تقليد الاصوات"ليس باحتراف لكن احب ممارسة هذا في بعض الاحيان هههه تحبو نقلدلكم كاش واحد ههه كاش محمد رغيس ولا الرايس تبون خيرو باش تحيرو وايضا تمثيل الادوار فكم احب التمثيل وكنت امارسه يوم كنت صغيرة ومزال منذاك ندي لقطة نمثلها لكن مانيش نخمم فيها مستقبلا تزيدو تقولو هذي هبلت ولا نديهالهم ڨاع كون نبان

ماالذي يحفزك على الكتابة وصناعة المحتوى ؟

تصدقني لو قلت لك كل ما يحدث حولي يحفزني على الكتابة والكتااابة لهذا لا ينقطع شغفي في الكتابة ابدا.. لو كلمة واحدة فقط تمر على اذني فإنها قد توقفني وياتي في خيالي الف القصص والخواطر.. وبما أنني عشت ما عشته من أمور كثيرة لا احسد عليها بل ولن يتمنى احد حياتي هذه لو يعرفون ما بيني وبين روحي ، فهذا جعلني اكبر بالكتابة لحد هذه اللحظة.. ولم لا أصنع محتوى خاص بي إن شاء الله؟ محتوى يظهر للجميع و يكون كإثبات لموهبتي التي لم تلق بال حتى الآن ولا اعتراف..



يحتاج كل صانع محتوى الى مخزون ومنبع لا ينضب لأفكار ومواضيع المحتوى الذي يقدمه من اين تستلهم Tama أفكارها ؟

هذا ما اجبته عليه قبل هذا ااسؤال فقلت ان كل ما اخالطه من اشياء أو مكان او اشخاص او اي شيء ربما لحظة فقط اجلس فيها افكر تاتي الفكرة و الموضوع لخيالي فاحركه فيه قليلا ثم تجدني اكتب و أضع اناملي لتطيل ما يجب اطالته ودقة ملاحظتي للامور واستغراق عقلي في التفاصيل كلها يجعلني أجد الافكار ترتبط بي وتحب مجالستي حتى اكتب في ما يجب ان اكتب



لكل صانع محتوى قوة دافعة وطاقة واسعة للاقدام والاستمرار في انتاجاته اين تكمن قوة Tama ؟

كيف لا يكون حافزا خاصة بعد ان كان يريد النجاح في مجال الطبخ لكنه مرض وتوفى رحمه الله ثم تخلي اصدقائه عنه والاهل و الاقارب ووو هذا جاب هذا يعني حافز ياتي بحافز

ولي حافز آخر ما عشته من تنمر في الوسط بين الاسرة و فالحومة و فالمدرسة بكل الاطوار تاعها فكان الجميع حتى اهلي و أساتذتي و الجيران و الاقارب وكل من عرفتهم يرونني فاشلة لا تصلح لشيء و لا تملك اي ميزة ولا عقل ولهذا قصة طويلة قد يوفق الله إن شاء الله وتدخل هذه القصص لكتابي الذي هو في طوره الانجاز يعني في بدايته وكل بداية ستكتمل إن شاء الله فلدي حافزين قويين اخ تحت التراب رحمه الله اريدان ازرع لاجله الاجمل فمن قال انني فشلت فإنه لم ير الدموع التي تذرف كل يوم لاجل من لا اريد خسارة ولا هزيمة بعده فازيد قوة و ثم كل القصص التي مررت بها ظلم و قولهم لي:" توقفي ماعندك ما تدير بهذو كامل جياحة.."

عبارة دائما اقولها لنفسي:"حين ترى من لا يعرفون عنك شيئا يقدرونك وفيه متميزون مثلك فيعترفون بمواهبك بل وحدهم من يكتشفونها فيك حينها تدرك ان كل من هم حولك فقراء في المعرفة بل بسطاء عاديون يريدونك أن تبقى مثلهم عاديا..حاقدون فاااشلون قد يبدو الامر محزنا إذا قلت ان الحافز الحقيقي و الاول الذي سبق كل الحوافز هو أخي رحمه الله فلقد رايت ما رايته و كان يقول لي:"اقراي فاطمة القراية مليحة اتعلم اللغات ملاح" و ترك في يدي مصحفا كلام الله بين يديكيف لا يكون حافزا خاصة بعد ان كان يريد النجاح في مجال الطبخ لكنه مرض وتوفى رحمه الله ثم تخلي اصدقائه عنه والاهل و الاقارب ووو هذا جاب هذا يعني حافز ياتي بحافزولي حافز آخر ما عشته من تنمر في الوسط بين الاسرة و فالحومة و فالمدرسة بكل الاطوار تاعها فكان الجميع حتى اهلي و أساتذتي و الجيران و الاقارب وكل من عرفتهم يرونني فاشلة لا تصلح لشيء و لا تملك اي ميزة ولا عقل ولهذا قصة طويلة قد يوفق الله إن شاء الله وتدخل هذه القصص لكتابي الذي هو في طوره الانجاز يعني في بدايته وكل بداية ستكتمل إن شاء الله فلدي حافزين قويين اخ تحت التراب رحمه الله اريدان ازرع لاجله الاجمل فمن قال انني فشلت فإنه لم ير الدموع التي تذرف كل يوم لاجل من لا اريد خسارة ولا هزيمة بعده فازيد قوة و ثم كل القصص التي مررت بها ظلم و قولهم لي:" توقفي ماعندك ما تدير بهذو كامل جياحة.."عبارة دائما اقولها لنفسي:"حين ترى من لا يعرفون عنك شيئا يقدرونك وفيه متميزون مثلك فيعترفون بمواهبك بل وحدهم من يكتشفونها فيك حينها تدرك ان كل من هم حولك فقراء في المعرفة بل بسطاء عاديون يريدونك أن تبقى مثلهم عاديا..حاقدون فاااشلون

كيف تجدين البدايات في هذا المشوار الذي نتمنى ان يكلل بالنجاح والارتقاء ؟

إن شاء الله لي ولكم التوفيق يااارب ونرى جهودكم ايضا في البقاء في هذا الصرح تكلل بنجاح وعودة للمنتدى بقوة..

كل بداية تكون صعبة وكل ما تجده هم عباد لا يدعمونك ابدا وستجد الحاقدين الذين لن يدعموك ابدا لاجل انهم رأوا فيك ما لا يملكونه لذا لا تطلب مساعدة من احد وانطلق واستمر فقط..لكن بالنسبة لي وما يجعلني لا ألتفت لمثل هذا الكلام هو ان الله تعالى قال: "وللاخرة خير لك من الاولى" يعني راح تكون آخرة كل أمر أجمل..لذا انا صابرة لأجل هذه اللحظة إن شاء الله

هل لدى Tama مشاريع في الحاضر تعمل عليها ؟

نعم لدي لكن لا تزال تصارع اختكم أول مشروع بداته ولازال لم ينشط بعد خاصة في منطقة ذي جيجل ياااو هو مشروع بسيط جدا يعني نشري مصاحف ونشري كرات الصوف يعني الى تسمعو بيه كروشي ونظفر بالصوف هذيك اغلفة للمصاحف مغرزة بالكروشي ونتفنن كما نحب ونجمع معاها قصاصات و فواصل و كتابات تكون في اوراق شابة و نديرهم كهدية معاهم مثلا خمار او حجاب او نقاب او عباية للرجال و ندير اسمي في ذلك المغلف شغل كعلامة اشهارية لي حابة نتعامل مع حوانت وكذا إن شاء الله نتوفق يااارب

واعظم مشروع:: "مشروع ختم القرءان الكريم إن شاء الله ♥ راني معاه دعواتكم لي فهو مشروعي الاعظم و الأرقى"

ماهي احلام وطموحات Tama التي تنتظر تجسيدها على ارض الواقع؟

ما اسمعه هو كمية الضحك على ما تم سؤاله لنا حين كنا اطفالا:"واش حاب تكون كي تكبر؟ حين تم سؤالي هذا السؤال لم اجد ما اقوله وجدت انني احلم بأشياء كثيرة فاجبت بعشوائية لم افكر حتى..وكانت اجابتي عكس ما احبه..فلم تكن الدراسة تعنيني رغم نتائجي الجيدة و كنت ما أفكر فيه واش ندير بهذا كامل الواحد صغير ويخمم بلي قراية متكفيش..فما كان معلقا في راسي هو البعد و محاولة النجاح ( يعني البقاء والصمود لاجل وظيفة تخسر بها وقتك وصحتك و افكارك الابداعية هنا مانحتاجش لهذا..) لذا فالذي لازلت معلقة به هو أن يكون لي مجموع مؤلفات كثيرة إن شاء الله يصل بريق اسمها واسمي للقراء في كل مكان و ان اجد نفسي أقف كبار الكتاب هذا ما اريده فلقد قلت لكم الكتابة عندي اعظم من مجرد كتابة..

ولن اتوقف هنا في طموحاتي إن شاء الله فحلال عليك ان تحلم لذا لا تفقد حق الحلم والشغف في الحلم أيضا.. معليش ماتدير والو احلم وخليها ماتدريش كيفاش تكون فياااا لطموح لا يزال ينتقل في دمي أن اصل للعالمية في مسابقات ترتيل القرءان الكريم ونكمل القراءات العشر يااارب ونفرح والديا و خويا الله يرحمو فالقبر (تعرف الفرحة وين مصحف تاعو يبقى معاي وانا فرحانه انني حققت في القرءان الكريم وما تركه لم يبق فارغا بين يدي ) و نوصل وين نسافر بين الناس ننشر كل حرف من كلام الله في بلدان لا تجد من يعلمها إياه.. ياااه جميل جدا ♥ طبعا والاجمل انك توصل وين توقف قدام شيوخا كبار يعلموك بزاف امور توصل وين تلقاهم والله شرف عظيم بما انهم يحملون القرءان الكريم..دعواتكم لي

هل لديك هوايات وأفكار مشاريع في مجالات اخرى؟

من الهوايات و المشاريع اللي زاد دخلت حاليا السوق تاع حياتي هو

الرسم و الخط العربي ❤ كنت مانعرف والو على الرسم مي مين دخلت مع صديقة لي فعشقت الرسم وليت نحاول نرسم ونتفنن ونلعبها واش نرسم نفرح بيه ونتخيل روحي فنانة مدة شهرين فقط دخلت نتعلم الرسم استطعت رسم ملامح وجه حقا فرحت بل اصبحت هواية نتنفس بيها ونعبر بيها من غير كتابة "صوورة تعبر عن الروعة هنا مختصرة في ملامح شيء" حقا اصبحت هواية اعشقها واحاول التقديم فيها اكثر فاكثر إن شاء الله ما طلقت والو انا خلطتهالكم واصبحت ورشة الرسم مكاني الهادئ يااا للروعة تم نرسم حياتي وإن شاء الله نوصل وين نشارك فالمعارض بالرسومات تاعي

أما الخط العربي

تزيدلك لافورص تاع زكارة فما زلت لم أسجل فيه بعد لكنه مشروعي القادم إن شاء الله لانه تخيل تتعلم الخط العربي وتتفنن من بعد تقدر تكتب القرءان بيدك شباب و تعمل ليكادر وليطابلو شابين ياااه ما شاء الله تشوف عيني تغير وتحب توصل ياااو نحلم نحلم بزاف الله غالب جات في بالي غرفة المستقبل تاعي إن شاء الله نرسم وندير ليطايلو نعلقهم فيها ياااه نخربش الجدران بحسب مزاجي و ذوقي الفني علابلك كي نحكي على الاحلام تاعي يزيد لي الشغف العكس اللي يقولك ماتحكيش على احلامك يااو احكي باش تسمع منهم عبارات تستصغرك و نظرات السخرية حتى يزيد ألمك و تصعقهم بالعمل نعم..تزيدلك لافورص تاع زكارة

ماهي العوائق والاحتياجات التي تواجهينها في هذا المجال ؟

كل شيء متوقع عندي لكن مالم اتقبله حتى الآن هو عدم رؤية اهلي لما ابذله من جهد وعدم رؤيتهم لاي موهبة لي عدم اعترافهم وعدم رؤيتهم ولا لواحدة من مواهبي فحتى القرءان الكريم وصوتي الذي يمدحني فيه شيوخي امام الجميع لايرونه بل ولا يعترفون به حتى.. ولا تشجيع منهم ولا شي.. بل ما لا يتقبل هو قولهم لك خاصة والديك: "بركاك ما تجيح اطلق عليك صاي او حفظت شوية حبس" وما يؤلم حقا انك لا تستطيع ان تخبرهم بانك طموح بأشياء كثيرة وانك تحاول النجاح في امور اخرى و انك مهووس بالكتاية و ووو لن يروا منك شيئا فسيقولون لك جايح او يقولون لك: "مارايحش تسوق الطيارة هذو" ويقولولك مادرت بيهم والو هذو وماوصلتش لحتى حاجة هذا فقط يعتبر صعوبة بالنسبة لي لانه يؤثر علي في كل مرة لكن كل شيء وكل الناس وكل العوائق لا تؤثر في اطلاقا بإذن الله نقدر نفوتها عادي وواثقة من كلامي ونفسي



رسالة توجهينها للشباب والمقبلين على صناعة المحتوى الرقمي ؟

طبعا نصيحتي التي انصح بها حتى نفسي دائما شيئان وهما: "اولا أن يكون المحتوى مهم و جيد ينافس طبعا يعني الى شفت روحك راح تنشر وتعاند برك يعني مكانش حتى فايدة و شغف للحاجة ذيك مكلاه تقدم على هذا الامر يعني مكلاه جياحة تاع تنشر لأجل النشر

وثاني شي ننصح بيه هو اذا انطلقت وكان عندك شغف لما تفعله فلا تتوقف مهما استوقفتك الظروف او اي شيء الاستمرار هو كلش في اي حاجة تعملها راح يخلي نتيجة تبان بإذن الله

وبالتوفيق لكل شخص دخل ميدان صنع محتوى ايا كان محتواه علمي فكاهي فن المهم ربي يوفقو إن شاء الله في ما يرضي الله يااارب



تجربتك في منتدى اللمة السابقة كانت عبارة عن كتابات نصية ومشاركات تفاعلية هل استفادت فاطمة من هذه التجربة وما الذي جعلك تتعلقين بمنتدى اللمة الجزائرية.

صحيح تجربتي السابقة كانت مجرد كتابات نصية لانه النصية و قريب ما كنتش نقدر نكتبها بسبب عدم توفر هاتف ذكي مليح كيما تاع كل الناس يعني كنت فقيرة جدا من الذكاء الاصطناعي هههه كنت بوحد الويكو نكتب و يبلوكي وما نقدرش نحمل التطبيقات فيه لذا كنتو راح تشوفو فاطمة هذي يعني تاع دوكا، خانني الهاتف للاسف راحت عليا كانت اللمة في اعز شبابها ناشطة كون راني مشهورة هنا وفالخارج ههههه

واستفدت الكثير من الامور منها كنت نتنافس مع اعضاء اللمة يعني القلم تاعي كان يتطور مع الاعضاء هنا ما شاء الله وقت كان كاين بزاف اعضاء ناشطين في منتدى بوح القلم ياااه غابو عنا و منهم: الازرق الملكي و حلم بعيد كتاباتهم رااائعة

اما في ما يخص المنتدى وتعلقي به فهو كنز بأعضائه الذين احببت منهم هنا ❤ فبقي من بقي وغاب من غاب رغم التغيرات ورغم ما حدث فيه لكن قللي ينبض إليه فلقد ذهبت وعدت إليه فطبعي هكذا لا تتعجب صادقة في حبي اتعلق بالاشياء التي لا تبدو للناس ثمينة فهي بالنسبة لي اذا كانت أملا و هدوء فهي ما احبه و ما ساختاره فهكذا المنتدى منه تعلمت و كتبت و ضحكت وبكيت وغاضتني و سامحت و سامحوني ولم اجد بابا للكره في قلبي هنا لاحد هذا ما جعلني احب المكان والقعدة فيه وكم فرحت بهذا الاسم الذي اضيف الي مؤخرا "صانعة محتوى" هذا فقط تعلقا بل وثقة..فرحت حين رايته بجانب اسمي فكم اتمنى ان ننجح في هذا المنتدى وخارجه يااارب سابقى وفية بإذن الله .. واضيف: "هذا المنتدى الوحيد الذي انا مسجلة فيه "

ماذا تعني لك العضوية الصحافية الساخرة؟

اه تعني لي الكثير هو اسم لن ولن اتخلى عنه ♥ فانا اعشق التعليق الصوتي والتعليق الصوتي لو تنظر قليلا تجده مرتبطا بالصحافة و امور الكتابة يعني كلش مرتبط بخوه وحبي لمجال الادب الساخر جعلني بكل أريحية دون تفكير اختار هذا اللقب فهو يعني لي الانطلاقة التي اضافت الكثير لحياتي.. فحقا حين أراه اشعر بالثقة و افرح

كلمة خاصة لمنتدى اللمة ومنتسبيه.



كم احبكم.. شكرا لأن منكم من مازال معنا هنا و لم يختفي..ويااا وحشتي لمن غابو فقلبي لا يزال ينتظرهم أن يعودوا يااا ليتهم

يعلمون كم نشتاق رغم انه لم نلتقي وقلبي معلق بكم لانني حقا بصدق الحب كنت معكم ولازلت هكذا..ربي يحفظكم إن شاء الله

ونتمنى نلتقي بكم فالواقع فردا فردا يااارب و ربي يرجع الغايبين على خير يااارب و الجدد

مرحبا بيكم معانا وندير اشارة للاخت @ملاك الرحمن

و @rafid2

يااارب و نطلب من كل عضو هنا يحاولوا وحنا

نحاولو باش نرجعوا اللمة لقائمة النشاط ونحركوا الحالة شوية. يا اجمل من عرفتهم من الادارة إلى الاعضاءكم احبكم.. شكرا لأن منكم من مازال معنا هنا و لم يختفي..ويااا وحشتي لمن غابو فقلبي لا يزال ينتظرهم أن يعودوا يااا ليتهميعلمون كم نشتاق رغم انه لم نلتقي وقلبي معلق بكم لانني حقا بصدق الحب كنت معكم ولازلت هكذا..ربي يحفظكم إن شاء اللهونتمنى نلتقي بكم فالواقع فردا فردا يااارب و ربي يرجع الغايبين على خير يااارب و الجددمرحبا بيكم معانا وندير اشارة للاختهذي جديدة معانا وناشطة ما شاء الله مرحبا بيك وبالجدد ❤اللي صنع اسمه هنا وكان نعم المطل على كلماتي إن شاء الله ربي يحفظكيااارب و نطلب من كل عضو هنا يحاولوا وحنانحاولو باش نرجعوا اللمة لقائمة النشاط ونحركوا الحالة شوية.

السلام عليكم و رحمة الله