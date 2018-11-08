كسكسي 😓😓😓😓

اولا نفخ الكسس في الماء نبقى مفرغلوو غير بلعقل مع تحريك مستمر وكى نشوفو دا حقوو تاع الماء نحبس ونفرغوو فالكسكاس باه يهبط الماء الزايد وبعدهانبقى نحل في بيديا ونضيفلوو بعدها حوالى خمسة حتى ملاعق زيت فالكيلوو اكيد