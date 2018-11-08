كسكسي 😓😓😓😓

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: عضو مُتميز ::
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اهلا وسهلا بكم
اليوم راحا نعرفكم على الكسكس كل منطقة وكيفاه يحضروه اكيد واليوم راح نعرفكم على الكسكس التيبازى
اولا نفخ الكسس في الماء نبقى مفرغلوو غير بلعقل مع تحريك مستمر وكى نشوفو دا حقوو تاع الماء نحبس ونفرغوو فالكسكاس باه يهبط الماء الزايد وبعدهانبقى نحل في بيديا ونضيفلوو بعدها حوالى خمسة حتى ملاعق زيت فالكيلوو اكيد
وهاهو ليكم بعدما حليتوو بين يدياا مليح كيما يقولو يتفتل مليح
بعدما نشوفو شرب كامل ماه نحطوو يفور التفورية الاولى
كى يتفور مليح نحيه ونفرغوو فالجفنة ديالى ونحلوو بيدى ونحطلوو كيمة الملح تاعوو ونبقى نرش فيه بالماء غير بلعقل برك حتى ياخذ كل الكمية اللى يحتاجها ونخليه كل شوياا نحرك فيه حتئنشوف بالى كل حبة ولات وحدها وتم نحطوو يفور مرة الثانية والاخيرة
كى يفور مليح محيه ونحلوو مليح بيديا الزوج
وكى نجى باه نقدموو نعاود نفوروو وكى يكمل فوار نحيه ونحطلوو كمية السمن ولأزبدة
بالنسبة للصوص ديالوو كل واحد وواش يحب انا دووك درتها بالدجاج هاى ليكم مع الجزر واللفت والكورجات الخضرة يعنى والحميصة تقلي الدجاج مع البصل مليح وبعدها تضيفي الخضرة وتحطيلهم الملح قرفة وفلفل اسود والحميصة وتسقي بالماء سخون
وهاهى ليكم النتيجة النهائية
ان شاء الله يعججبكم وينال رضاكم
Nounousnina