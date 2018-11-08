كسكسي 😓😓😓😓

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
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#1
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اهلا وسهلا بكم
اليوم راحا نعرفكم على الكسكس كل منطقة وكيفاه يحضروه اكيد واليوم راح نعرفكم على الكسكس التيبازى
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اولا نفخ الكسس في الماء نبقى مفرغلوو غير بلعقل مع تحريك مستمر وكى نشوفو دا حقوو تاع الماء نحبس ونفرغوو فالكسكاس باه يهبط الماء الزايد وبعدهانبقى نحل في بيديا ونضيفلوو بعدها حوالى خمسة حتى ملاعق زيت فالكيلوو اكيد



IMG_20181105_152918.jpg
وهاهو ليكم بعدما حليتوو بين يدياا مليح كيما يقولو يتفتل مليح

IMG_20181105_153944.jpg

بعدما نشوفو شرب كامل ماه نحطوو يفور التفورية الاولى

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كى يتفور مليح نحيه ونفرغوو فالجفنة ديالى ونحلوو بيدى ونحطلوو كيمة الملح تاعوو ونبقى نرش فيه بالماء غير بلعقل برك حتى ياخذ كل الكمية اللى يحتاجها ونخليه كل شوياا نحرك فيه حتئنشوف بالى كل حبة ولات وحدها وتم نحطوو يفور مرة الثانية والاخيرة

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كى يفور مليح محيه ونحلوو مليح بيديا الزوج


IMG_20181105_161929.jpg


وكى نجى باه نقدموو نعاود نفوروو وكى يكمل فوار نحيه ونحطلوو كمية السمن ولأزبدة

IMG_20181105_152948.jpg


بالنسبة للصوص ديالوو كل واحد وواش يحب انا دووك درتها بالدجاج هاى ليكم مع الجزر واللفت والكورجات الخضرة يعنى والحميصة تقلي الدجاج مع البصل مليح وبعدها تضيفي الخضرة وتحطيلهم الملح قرفة وفلفل اسود والحميصة وتسقي بالماء سخون

IMG_20181105_172529.jpg




وهاهى ليكم النتيجة النهائية

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IMG_20181105_172459.jpg

ان شاء الله يعججبكم وينال رضاكم





Nounousnina 352747_1351379736.gif
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
739
الإعجابات
1,100
النقاط
51
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2
راح نستدعى الشخص اللى معجبوش المرة تالية خاطر الصحن كان صغير وبالتالى معمرلوش عينو
@الامين محمد
وراح نستدعى الاخت اللى كانت هى الاولى الى سقساتنى كيفاه نديروه عندنا
@السلطانة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,613
الإعجابات
21,545
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
ها الهدر تاع الصح ههههههههههههه
يعطيك الصحة أختي كلش على المقاس
خصوصا الغرفية تعمر الكرش و تعمر العين بعد هههههههههههههه
أكاد اجزم أنك من الغرب

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
راح نعرض الأخ الرئييس لأنه هو أيضا يحب العرضات ههههههههههههه
@4algeria.com خف رواح قبل ما نكملها هههههههههه
 
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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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171
الجنس
ذكر
#4
السلام عليكم هاني جيت ... الله يفرع قدرك و يعلي مقامك اختنا الكريمة
الله الله ---- يا تخليها اليوم يا الزعيم. كول و قيس
كثرتلك اللحم يا اللسي الزعيم.

بصحتكم اختي و الطريقة الله يبارك ساهلة مقارنة بالطرق اللي نعرفهم
ربي يبارك فيك و في اهلك

بما انو الطريقة هي تاع الناحية تاعكم يفضل ان يكون العنوان "الكسكسي التيبازي و طريقة تحضيره"
 
آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
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172
النقاط
509
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#5
هاني جيت ...هههه تاكلوا وحدكم ....رووووووووووووووووووووووووووووووعه اختي هايييييييييييييل خلولي غي كوغجات نحبها فالطعام .....
ديري فيها طماطم جامي اذا كليت صوص بيضا فالغرب عدنا كسكس يكون احمر بالطماطم وفلفل احمر .... وبصحتكم اختي
والله عن جد يشهي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#6
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,613
الإعجابات
21,545
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#6
قال آية نور اليقين:
هاني جيت ...هههه تاكلوا وحدكم ....رووووووووووووووووووووووووووووووعه اختي هايييييييييييييل خلولي غي كوغجات نحبها فالطعام .....
ديري فيها طماطم جامي اذا كليت صوص بيضا فالغرب عدنا كسكس يكون احمر بالطماطم وفلفل احمر .... وبصحتكم اختي
والله عن جد يشهي
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واش جابك آية ههههههههههه
روحي تلعبي بنيتي هههههههههه
بصح كي جات في العورجات معليش كوليها كامل أنا أصلا ما ناكلهاش بصح الكسكس ذوقي برك
أنا من الغرب و نعملوا صوص بيضة و لازم يكون فيها الفلفل الأسود و الغورجات و ممكن فول أو حمص باش تجي بنينة
 
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