دولمة او الخضار المحشية 😅😅😅😅

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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اليوم راحا نشارككم في وصفة تقليدة تندار في مختلف ولاياتنا وهى وضفة الدولمة او الخضار المحشية عندها بزااف طرق وتختلف من كل عائلة لاخرى 😐😐😐😐
لهذي الوصفة نحتاجوو لحم مفروم ارز بيضة ملح فلفل اسود قرفة كركم
اولا نحضرو الحشو:
لحم مفروم +ارز +حبة بيض +ملح +شويا زبدة او زيت+ معدنوس+فلفل اسود+ بصلة مفرومة +حبة بيض اكيد المقادير حسب رغبة كل شخص والبيض غير بلعقل حتى تنطم انا موالفة ندير هاد الكمية في حبة تاع البيض
نخوى الخضرة تاعى
نعمرهم بالحشوة السابقة
ونص الحشو نديرو ديبولات هكدا
فالقدرة ولاطنجرة نحط البصل المفروم يتقلى مع الزيت مع القليل من الخضروات مقطعة دوائر ونقليهم مليح نحط عليهم ملح فلفل اسود قرفة وكركم
نحط الخضر تاعى المحشية فالقدرة ونقليهم شويا غير بلعقل ونحط كمية الماء الساخن حتى تتغطى الخضرة وكى تكون الخضرة في نص طياب نحطوو ليبولات تاع اللحم مفروم اللى بقاو مايدوش طياب بزااف
وكي تعقد نفوو عليها النار
واذا تحبيها شويا حارة كى تعودى راح طفيلها حطيلها قرن حار تتنسم بيه الصوص والخضار تاعنا
ونقدموها مع شويا معدنوس
بصحتكم 😍😍😍😍
لهذي الوصفة نحتاجوو لحم مفروم ارز بيضة ملح فلفل اسود قرفة كركم
اولا نحضرو الحشو:
لحم مفروم +ارز +حبة بيض +ملح +شويا زبدة او زيت+ معدنوس+فلفل اسود+ بصلة مفرومة +حبة بيض اكيد المقادير حسب رغبة كل شخص والبيض غير بلعقل حتى تنطم انا موالفة ندير هاد الكمية في حبة تاع البيض
نخوى الخضرة تاعى
نعمرهم بالحشوة السابقة
ونص الحشو نديرو ديبولات هكدا
فالقدرة ولاطنجرة نحط البصل المفروم يتقلى مع الزيت مع القليل من الخضروات مقطعة دوائر ونقليهم مليح نحط عليهم ملح فلفل اسود قرفة وكركم
نحط الخضر تاعى المحشية فالقدرة ونقليهم شويا غير بلعقل ونحط كمية الماء الساخن حتى تتغطى الخضرة وكى تكون الخضرة في نص طياب نحطوو ليبولات تاع اللحم مفروم اللى بقاو مايدوش طياب بزااف
وكي تعقد نفوو عليها النار
واذا تحبيها شويا حارة كى تعودى راح طفيلها حطيلها قرن حار تتنسم بيه الصوص والخضار تاعنا
ونقدموها مع شويا معدنوس
بصحتكم 😍😍😍😍
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