دولمة او الخضار المحشية 😅😅😅😅

اولا نحضرو الحشونخوى الخضرة تاعىنعمرهم بالحشوة السابقةونص الحشو نديرو ديبولات هكدافالقدرة ولاطنجرة نحط البصل المفروم يتقلى مع الزيت مع القليل من الخضروات مقطعة دوائر ونقليهم مليح نحط عليهم ملح فلفل اسود قرفة وكركمنحط الخضر تاعى المحشية فالقدرة ونقليهم شويا غير بلعقل ونحط كمية الماء الساخن حتى تتغطى الخضرة وكى تكون الخضرة في نص طياب نحطوو ليبولات تاع اللحم مفروم اللى بقاو مايدوش طياب بزاافوكي تعقد نفوو عليها النارواذا تحبيها شويا حارة كى تعودى راح طفيلها حطيلها قرن حار تتنسم بيه الصوص والخضار تاعناونقدموها مع شويا معدنوس