السلام عليكم



متوفر 50 دولار NETELLER للبيع مقابل التحويل في CCP فقط

السعر: 1 دولار = 195 دج



الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا



العمولة على الشاري

بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع



- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: (اجبـــــــــاري)

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ