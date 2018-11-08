mohghoul
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 7 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 1
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- djelfa
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 50 دولار NETELLER للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 دولار = 195 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة على الشاري
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: (اجبـــــــــاري)
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 50 دولار NETELLER للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 دولار = 195 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة على الشاري
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: (اجبـــــــــاري)
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
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