السلام عليكم



متوفر 250 يورو PAYSERA للبيع مقابل التحويل في CCP فقط

السعر: 1 يورو= 225 دج



لا توجد عمولة



الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا





بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع



- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: (اجبـــــــــاري)

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