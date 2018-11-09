علاج السرطان باذن الله

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,902
الإعجابات
19,728
النقاط
756
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

العالم البلغاري هريستو مرمرسكي يكشف عنن اقوى علاج منزلي للسرطان
الوصفة التي تعالج السرطان هي الوصفة التي تعالج الجسم باكمله، فهو يرى ان الشخص عندما يعالج كل الامراض في جسده فان السرطان يشفى تلقائيا

والعلاج السحري الذي يمكنك صنعه في المنزل يقدم العديد من الفوائد الاخرى مثل:
ينظف الاوعية الدموية
يقوي الجهاز المناعي
يشفي القلب، فهو يحمينا من النوبات القلبية
يطهر الكلى والكبد
يحسن ذاكرتنا
افضل علاج طبيعي لجميع انواع السرطانات

كيف نحضر هذه الوصفة؟
15 حبة ليمون
12 فص ثوم طازج
كيلو واحد من العسل الطبيعي
14 اوقية من الجوز
14 اوقية من حبوب القمح المنبتة

كيف نحضر الخليط :
نظفوا حبوب الثوم جيدا ثم اخلطوها بالجوز والقمح واسحقوا المكونات معا
احضر 5 ليمونات حامضة واهرسها بقشرها ومن ثم اضفها لخليط القمح المنبت
اعصر 10 ليمونات الاخرى واضف عصير الحامض الى المزيج
اخلط المزيج حتى يصبح متجانسا
اضف العسل وحرك بملعقة خشبية

من ثم ضع المزيج في مرطبان وضعه في الثلاجة لمدة 3 ايام

العلاج:
خد ملعقة او اثنين قبل نصف ساعة من الفطور والعشاء وخد ملعقة قبل الذهاب للنوم
اما الذي يعاني من السرطان فينصح الدكتور مرمرسكي بملعقة او اثنتين كل ساعتين

https://www.facebook.com/video.php?v=1864402563601217


نسال الله الشفاء العاجل لكل مريض

منقول للامانة والافاذة ان شاء الله
المصدر: الفيس بوك
@حلم كبير
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,902
الإعجابات
19,728
النقاط
756
الجنس
أنثى
#2
علاج مرض السرطان بالقرآن مجرب


موضوع جميل جداً ان يتكلم عن علاج السرطان :
قد لاحظت ان البعض يبحث عن مواضيع متعددة تختص بمرض السرطان أو مرض الخبيث كما يسميه العلماء و سمي بالمرض الخبيث و ذلك لان مرض السرطان يتغلغل في مكان الاصابة و يبدأ بالانتشار حتي يتم تلف كافة الخلايا الموجودة به هذا المرض الخبيث .
قد يدور في بالك عدة تساؤلات تختص بـ علاج مرض السرطان ومن أهم هذه الأفكار مايلي :

أولا دعوني قبل ان ندخل في تفاصيل هذا العلاج الرباني الذي وضعه الله تعالي لهذا المرض الخبيث كما وصفه الأطباء وقالو عنه انه المرض الخبيث حيث انه قبل فترة وجيزة لم يكن قد اكتشف العلماء علاج لهذا المرض الخبيث الذي اذا اصاب احد منه كان في عداد الموتي .
في البداية انا لا أدعي أنني قد اكتشفت علاج السرطان هذا ولكن إحقاقا للحق ورد الفضل لأصحابه فان الذي قام بتجربة هذا العلاج الرباني أخ فاضل في المملكة العربية السعودية هو الذي قام بالعلاج وتجربته مع مائة وثماني عشرة حاله

وتتنوع هذه الحالات مابين : سرطان عادي و سرطان دم أو سرطان ثدي أو سرطان رحم أو بالمعدة أو بالرئة

وقد من الله عز وجل على جميع الحالات بالشفاء التام ولله الحمد والشكر لله علي هذه النعمة .

ومن باب انه نفع للمسلمين ودرء المرض بعيداً فقد أنشر لكم هذا العلاج الذي أصاب الكثير من المسلمين و العرب بصفة عامة و العالم كله .

اولاً لابد أن نذكر ان الله تعالي قال في كتابه العزيز :

( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ).


في هذه الآية قد اشترط الله سبحانه و تعالي للحصول علي الشفاء من أي مرض ان يكون هناك ايمان قوي بالله حيث ان الله سبحانه و تعالي قد أكد علي ان وجود الشفاء في القرآن ولم يقصد بالشفاء الذي يحصل من الشفاء من المرض ولكن هذا الشفاء لا يقصد به فقط شفاء الصدور و لكن هو الشفاء بصفة عامة وقال تعالي :

" ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ) "

اذن الشفاء هنا مقصود به هو شفاء لكل مرض و شفاء لكل شئ ولكن يلزمك الايمان بقدرة الله سبحانه وتعالي .

وبعد هذه المقدمة وجب التنويه الي ان الكثير من الأمراض فعلاً قد عالجها المؤمن بقدرة الله و المؤمن بما أنزل الله في كتابه .
ومن الأمراض التي يتم علاجها أخيراً بالقرآن وذلك بعد أن يأس الأطباء من شفائه هو مرض السرطان فقط وجد العلماء المسلمون ان علاج السرطان موجود في القرآن وكما ذكرت مسبقاً ان العلاج موجود كما طبقه العالم المسلم الذي طبق علاج السرطان علي 118 رجلاً مابين أنواع عديدة من السرطانات كما ذكرت مسبقاً والحمد لله نجحت كافة الحالات .
أما عن طريقة العلاج : فاننا نقول ان علاج السرطان مثله مثل أي مرض هو يتطلب منكم قراءة القرآن بصفة دورية و الاستماع الي القرآن الكريم بصفة مستمرة و الايمان بقدرة الله بالاضافة الي الاغتسال والشرب
من الماء المقروء عليه من آيات القرآن و من ثم دهان المكان الموجود به الورم الخبيث " السرطان " .


طريقة علاج السرطان :

الاستماع الي القرآن الكريم .
الاغتسال بصفة مستمرة من الماء المقروء عليه آيات القرآن الكريم .
شراب بصفة مستمرة من الماء المقروء عليه آيات القرآن الكريم .
دهان المنطقة المصابة بالورم السرطاني .
دهان زيت الزيتون المقروء عليه آيات القرآن الكريم .

أما عن الآيات التي يجب ان تقرأها علي الماء أو الزيت هي :

سورة الفاتحة
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
*الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمـ?نِ الرَّحِيمِ * مَـ?لِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضَّآلِّينَ}

أول سورة البقرة حتى آية 5
قال الله تعالى

آلـم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُوْلَـ?ئِكَ عَلَى? هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـ?ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

الآيات 163 -164 -165 من سورة البقرة :
{وَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحـِدٌ لاَّ إِلَـــهَ إِلاَّ هــُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحيمُ
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً للَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ*}

آية الكرسي وآيتان بعدها
قال الله تعالى :
{اللَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ* لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمـَنْ يَكْفُرْ بِالطَّـاغُوتِ وَيْؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ*اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ*}

أول خمس آيات من سورة آل عمران
قال الله تعالى :
{الم *اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ* نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ *مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ *إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ}

الآيات 54 ,55, 56 من سورة الأعراف
قال الله تعالى :
{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الْلَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ*ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ* وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ}

الآيات 117 ,118 ,119 من سورة الأعراف
قال الله تعالى :

{وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ* {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ* فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ}

الآيات 80 ,81 ,82 من سورة يونس
قال الله تعالى :

{فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُمْ مُّلْقُونَ* فَلَمَّآ أَلْقُواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ* وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ}
:

الآيات من 65 -69 من سورة طه
قال الله تعالى :
{قَالُواْ يمُوسَى إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى* قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى* فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى* قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَى*وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى}

الآيات من 115 – 118 من سورة المؤمنون
قال الله تعالى :
{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ* فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ*وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَـهَا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ* وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ}

الآيات 21 – 24 من سورة الحشر
قال الله تعالى :
{لَوْ أَنزَلْنَا هَـذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَـنُ الرَّحِيمُ* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ* هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِىءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَآءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

أول خمس عشرة آية من سورة الصافات
قال الله تعالى :
0 {وَالصَّافَّاتِ صَفَّا* فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً* 0 {فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً* إِنَّ إِلَـ?هَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ*
إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لْكَوَاكِبِ * وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ * لاَّ يَسَّمَّعُونَ إِلَى? الْمَلإِ الأَعْلَى? وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ * دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ وَاصِبٌ * إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ * فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لاَّزِبٍ * بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ * وَإِذَا ذُكِّرُواْ لاَ يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رَأَوْاْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ * وَقَالُو?اْ إِن هَـ?ذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ* }

الآيات 31 -34 من سورة الرحمن
قال الله تعالى :
{سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلاَنِ * فَبِأَيِّ آلا?ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يا?مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُواْ لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ * فَبِأَيِّ آلا?ءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ{

الآيتين من سورة الملك 3 ,4
قال الله تعالى :

{ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى? فِي خَلْقِ الرَّحْمَـ?نِ مِن تَفَاوُتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى? مِن فُطُور* ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ }.

الآيتين 51 -52 من سورة القلم
قال الله تعالى :

{وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ *وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ }.

الآية رقم 2 من سورة الجن
قال الله تعالى :
{وَأَنَّهُ تَعَالَى? جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً* }.

• سورة الكافرون
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ }
{قُلْ يأَيُّهَا الْكَـافِرُونَ * لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلاَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ * وَلاَ أَنَآ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلاَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ}.

• سورة الفلق
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ }
{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّـثَـتِ فِى الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}.

• سورة الناس
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ }
{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَـهِ النَّاسِ * مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الذي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ}.


1)تقرأ الآيات السابقة سبع مرات على كمية من الماء تكفي للاغتسال مرة يوميا لمدة أسبوع والشرب ثلاث كاسات يوميا .
2)تقرأ الأيات السابقة على كمية من الزيت الزيتون تكفي لدهان العضو المصاب لمدة واحد وعشرين يوما .

بعد قراءة الآيات السابقة يتم قراءة الأدعيه الآتية على الماء والزيت .
(اللهم رب الناس اذهب البأس واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما)
سبع مرات
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
سبع مرات
( أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون )
ثلاث مرات
( بسم الله الشافي العافي , اللهم أشف عبدك وصدق رسولك ).
ثلاث مرات

بعد قراءة الآيات والأدعية السابقة بالعدد على الماء والزيت , يتم الاغتسال يوميا وشرب كأس من الماء صباحا وظهرا وليلا يوميا مع دهان العضو المصاب بزيت الزيتون .
فإذا كان الورم موجودا في الدم يتم دهان العمود الفقري والرجل الشمال أما إذا كان الورم بأماكن ثانية كالثدي أو الرحم أو المعدة أو الرئة يتم دهان العضو بالزيت من الخارج .
يكرر الاغتسال لمدة واحد وعشرين يوما مع الدهان من الزيت , يتم قرءة الرقية كل أسبوع مرة .
فيبرأ المريض بإذن الله .
مع الدعاء بالمغفرة والرحمة لمن قام بكتابته ولمن قام بطبع الكتيب
وجزى الله خيرا من نقل أو طبعه ووزعه ..



هناك وصفات أخري قال البعض أنه قد جربها و نذكرها للافادة وهي :


مكونات الوصفة لعلاج مرض السرطان :

(العسل ، الحبة السوداء ، الثوم ، المرة ، الحلتيتة )

طريقة تحضير وصفة علاج السرطان :


1. نصف كيلو عسل صافى أصلى نوع (سدر) أو شوكي

2. حبة سودا النوع (قميصي) تطحن جيدا ويؤخذ منها (3) ملاعق أكل كبيرة وتخلط مع العسل

3. رأس ثوم بلدي متوسط الحجم يدق ويخلط مع العسل والحبة السودا جيدا .


طريقه استعمال وصفة علاج مرض السرطان :


يؤخذ كل يوم صباحا وعلى الريق ملعقة متوسطة من هذه الوصفة والتي هي عبارة عن الخليط المذكور اعلي و هى عبارة عن العسل والحبة السودا "البركة" , بالاضافة الي الثوم ومن ثم تبلع ،
ثم يؤخذ بعدها قطعة من المرة بحجم حبة البن ويؤخذ قطعة (حلتيتة) بحجم حبة العدس وتبلع بواسطة كأس من الحليب البارد المحلى بالعسل ، وتستعمل هذه الطريقة لمدة (3) اشهر وسيكون بمشيئة الله تعالى الشفاء .
ملحوظة : اذا انتهت الكمية المذكورة أعلاه قبل نهاية الثلاثة أشهر تخلط بنفس الكميات من جديد وتستعمل حسب الوصفة حتى تنتهي الثلاثة اشهر.

والله أعلى وأعلم ..




ماذا يمكن ان نتعلم من هذا الدرس :

  • أسهل طريقة لعلاج مرض السرطان
  • ماذا يمكن ان يحدث اذا كان ايماننا شديد بالله سبحانه وتعالي و انه القادر علي كل شئ .
  • ان الله الشافي العافي من كل مرض ، فـ إلجأ الي الله اذا كان لديك مصيبة حتي لو كانت بقدر هذا المرض الخبيث و أكثر منه .
  • نأخذ بالأسباب و نذكر الله و نكون قريبين من الله و لا نتخلي عن القرآن الكريم فقد قال الله " فيه شفاء لما في الصدور "
  • بصرف النظر عن ان القرآن فيه راحة نفسيه الا انه السبب في علاج الكثير من الحالات التي عجز العلم عن علاجها .
  • ان الله مطلع علي أجسادنا وهو الوحيد الذي بيده الخير فنطلب من الله أن يبقينا معافين .
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,902
الإعجابات
19,728
النقاط
756
الجنس
أنثى
#3
علاج السرطان:

استعمل العرب طرقًا عديدة لعلاج السرطان، منها:

* أدوية تعطى عن طريق الفم، وهي تنقسم إلى نوعين:

القسم الأول: الأدوية النباتية: وهي الأفيون، وخربق، وأيارج فقرا، وأفسنتين، وأردقياني، وبابونج، وناردين، ولازورد، ولوف، وعنب الثعلب، وأذخر، وأبهل، وأسارون، وبسباسة، وكمون، وكتدحش، ونرجس، وقنطريوف، وسوسن.

القسم الثاني: الأدوية الحيوانية: لبن، وريش، وسرطان، ولحوم الأفاعي.

* واستعمل العرب العلاج الموضعي، وكان الهدف من هذا النوع منع زيادة الأورام السرطانية، والمنع من التقرح، وعلاج التقرح.

ومن الأدوية الموضعية التي استخدمت لهذه الأغراض:

الأدوية المعدنية ومنها: إقليميَا (زبد المعدن عند سبكه)، وتوتيا حجر، وخزف، وخبث الحديد، رصاص ومشتقاته، وزفت، وزنجارة، وملح، ومياه كبريتية، ونحاس.

الأدوية الحيوانية ومنها: إسفَنج، أنفحة، أرنب، بوشي دربندي، بيض، دم، روبيان، سرطان، سلحفاة، شحم الدجاج، قرن الأبل، قنفذ، مخ العظام، ظلف، حلزون.

الأدوية النباتية: هناك ما يقرب من مائة نبات أدخل في علاج السرطان منها: الجميز، الجوز، بلبوس، بزر اللوف، باقلاء، خس الحمار، خنش، عدس، كنكر، مصطكي، نرجس، مر، سوس، شبت، شيطرج، بلوط، زعفران، خردل.

* واستخدم العرب العلاج الجراحي للسرطان ويشمل ثلاثة أنواع من الجراحات، هي:

الفصد: وهو قطع وقتي في أحد الأوردة لإسالة قدر من الدم.

الكي: استخدموه لقطع النزيف عند استئصال السرطان، وكذلك لتخريب الأنسجة المريضة.

القطع بالحديد: يتبين من أقوالهم في ذلك أنهم أدركوا كثيرًا من المبادئ الصحيحة لعلاج الأورام والسرطان جراحيًّا، يقول "المجوسي" عن ذلك في كتابه: "كامل الصناعة الطبية" وقد يستعمل فيه القطع بالحديد إذا كان في عضو يمكن استئصاله وقطعه حتى لا يبقى شيء من أصله.

خالد عزب
المصدر: السرطان.. في التراث الطبي الإسلامي - منتديات زوار المسجد النبوي الشريف
__________________
((لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)) [التوبة - 128]
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,902
الإعجابات
19,728
النقاط
756
الجنس
أنثى
#4
لكل من افاذه الموضوع اتمنى منه نشره ان شاء الله ولكل من لديه وصفات اخرى مجربة لعلاج السرطان باذن الله الموضوع مفتوح للجميع باذن الله
اسال الله الشفاء لنا ولكل مرضى العالمين
تحياتي احترامي وتقديري لشصخكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top