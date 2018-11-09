علاج السرطان باذن الله

missing heart
:: عضو بارز ::
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
العالم البلغاري هريستو مرمرسكي يكشف عنن اقوى علاج منزلي للسرطان
الوصفة التي تعالج السرطان هي الوصفة التي تعالج الجسم باكمله، فهو يرى ان الشخص عندما يعالج كل الامراض في جسده فان السرطان يشفى تلقائيا
والعلاج السحري الذي يمكنك صنعه في المنزل يقدم العديد من الفوائد الاخرى مثل:
ينظف الاوعية الدموية
يقوي الجهاز المناعي
يشفي القلب، فهو يحمينا من النوبات القلبية
يطهر الكلى والكبد
يحسن ذاكرتنا
افضل علاج طبيعي لجميع انواع السرطانات
كيف نحضر هذه الوصفة؟
15 حبة ليمون
12 فص ثوم طازج
كيلو واحد من العسل الطبيعي
14 اوقية من الجوز
14 اوقية من حبوب القمح المنبتة
كيف نحضر الخليط :
نظفوا حبوب الثوم جيدا ثم اخلطوها بالجوز والقمح واسحقوا المكونات معا
احضر 5 ليمونات حامضة واهرسها بقشرها ومن ثم اضفها لخليط القمح المنبت
اعصر 10 ليمونات الاخرى واضف عصير الحامض الى المزيج
اخلط المزيج حتى يصبح متجانسا
اضف العسل وحرك بملعقة خشبية
من ثم ضع المزيج في مرطبان وضعه في الثلاجة لمدة 3 ايام
العلاج:
خد ملعقة او اثنين قبل نصف ساعة من الفطور والعشاء وخد ملعقة قبل الذهاب للنوم
اما الذي يعاني من السرطان فينصح الدكتور مرمرسكي بملعقة او اثنتين كل ساعتين
الوصفة التي تعالج السرطان هي الوصفة التي تعالج الجسم باكمله، فهو يرى ان الشخص عندما يعالج كل الامراض في جسده فان السرطان يشفى تلقائيا
والعلاج السحري الذي يمكنك صنعه في المنزل يقدم العديد من الفوائد الاخرى مثل:
ينظف الاوعية الدموية
يقوي الجهاز المناعي
يشفي القلب، فهو يحمينا من النوبات القلبية
يطهر الكلى والكبد
يحسن ذاكرتنا
افضل علاج طبيعي لجميع انواع السرطانات
كيف نحضر هذه الوصفة؟
15 حبة ليمون
12 فص ثوم طازج
كيلو واحد من العسل الطبيعي
14 اوقية من الجوز
14 اوقية من حبوب القمح المنبتة
كيف نحضر الخليط :
نظفوا حبوب الثوم جيدا ثم اخلطوها بالجوز والقمح واسحقوا المكونات معا
احضر 5 ليمونات حامضة واهرسها بقشرها ومن ثم اضفها لخليط القمح المنبت
اعصر 10 ليمونات الاخرى واضف عصير الحامض الى المزيج
اخلط المزيج حتى يصبح متجانسا
اضف العسل وحرك بملعقة خشبية
من ثم ضع المزيج في مرطبان وضعه في الثلاجة لمدة 3 ايام
العلاج:
خد ملعقة او اثنين قبل نصف ساعة من الفطور والعشاء وخد ملعقة قبل الذهاب للنوم
اما الذي يعاني من السرطان فينصح الدكتور مرمرسكي بملعقة او اثنتين كل ساعتين
نسال الله الشفاء العاجل لكل مريض
منقول للامانة والافاذة ان شاء الله
المصدر: الفيس بوك
@حلم كبير
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه