علاج السرطان باذن الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة ​

العالم البلغاري هريستو مرمرسكي يكشف عنن اقوى علاج منزلي للسرطان

الوصفة التي تعالج السرطان هي الوصفة التي تعالج الجسم باكمله، فهو يرى ان الشخص عندما يعالج كل الامراض في جسده فان السرطان يشفى تلقائيا



والعلاج السحري الذي يمكنك صنعه في المنزل يقدم العديد من الفوائد الاخرى مثل:

ينظف الاوعية الدموية

يقوي الجهاز المناعي

يشفي القلب، فهو يحمينا من النوبات القلبية

يطهر الكلى والكبد

يحسن ذاكرتنا

افضل علاج طبيعي لجميع انواع السرطانات



كيف نحضر هذه الوصفة؟

15 حبة ليمون

12 فص ثوم طازج

كيلو واحد من العسل الطبيعي

14 اوقية من الجوز

14 اوقية من حبوب القمح المنبتة



كيف نحضر الخليط :

نظفوا حبوب الثوم جيدا ثم اخلطوها بالجوز والقمح واسحقوا المكونات معا

احضر 5 ليمونات حامضة واهرسها بقشرها ومن ثم اضفها لخليط القمح المنبت

اعصر 10 ليمونات الاخرى واضف عصير الحامض الى المزيج

اخلط المزيج حتى يصبح متجانسا

اضف العسل وحرك بملعقة خشبية

من ثم ضع المزيج في مرطبان وضعه في الثلاجة لمدة 3 ايام