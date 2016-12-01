رد: موسوعة جمال المراة من الالف الى الياء



السلام عليكم



لجمال شعرك نصائح مهمة جدا



لجمال شعرك يا سيدتي، نصائح وإراشادات مختارة هذه المرة من الأعشاب. - فإذا كان شعرك دهنياً يفرك (ويشرّب أيضاً) بمستحلب أو غلي من ورق الأرقطيون: ملعقتان صغيرتان لفنجان ماء. - وإذا كان ناشفاً فمستحلب من إكليل الجبل (وزهرة العطاس): ملعقة صغيرة من ورق إكليل الجبل وزهره (وكذلك من زهرة العطاس)

لفنجان ماء. - أما إذا كان شعرك طبيعياً فيفرك بمستحلب قوامه خمس زهرات بابونج وملعقة صغيرة من ورق القراص في ليتر ماء. - لكن إذا كان شعرك جافاً ومقصفاً، أضيفي إلى صفار بيضات ثلاث عند الخفق، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، تخفق هي أيضا مع الصفار، ثم أغسليه ونظيفه بالماء البارد. * تلوين الشعر - ومن الممكن تغيير لون الشعر بالأعشاب، فإذا أردته أسود على بعض احمرار فأعدي مستحلباً قويا من الشاي مع بصلة مبشورة، وإذا أردت شعرك أسود وحسب، إليك بالعفص، فهو إذا نقع في ماء وخل، أو إذا دق بالحناء سود الشعر. وكان العرب الأقدمون يقولون لجعل الشعر أسود يغلى ورق السماق أو ورق البطم ويفرك الشعر بمائها كل يوم. * تشقير الشعر - تفرك فروة الرأس بماء قدره ليتر غليت فيه قبضتان من زهر البابونج، وهذا يقويه أيضاً، أو بماء قدره ليتر غلي فيه ثلاثون غراماً من القنطريون الصغير وهذا كغسول منق للبشرة. ولتشقيره وتنعيمه يفرك بماء قدره ليتر غلي فيه زهر القندول (الفرك طبعاً دفعات).

وصفه سريـــــعه ومضمونه ميه الميه

من أجل شعر نـاعم وطويــــــــل وغزيـــــــر كل ما تحتاجينه جركانة زيت عافيه متوسطه الحجم وصبي فيها كاس حلبه مطحونة ناعمة وأغلقيها جيدا وأتركيها لمده 10 ايام بعد ذلك ضعي منها كل يوم 4 ساعات ولمـــده شهـــرين



مُــنظف عشبي للبشرة

يستخدم هذا المستحضر كمنظف جيد للبشرة، ويفيد خاصة البشرة الحساسة ماء 600 ملل - ماء ورد 3 ملاعق كبيرة - عشب رعراع أيوب (صابونية) 10 جرام [بمحلات العطارة] التحضير يوضع العشب مخرطا في وعاء سغير، ويصب فوقه الماء، ثم يغلى، ثم يغطى الوعاء، ويترك العشب لينقع لمدة 15 – 20 دقيقة، ثم يضاف إليه ماء الورد، ثم يصفى ويعبأ في زجاجة الاستعمال: يستخدم بوضع كمية من المستحضر براحتي اليدين ثم يعمل تدليك للبشرة.. ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ

الخيار:

أثبت عدد من الدراسات والأبحاث أن الخيار يحتوي على الأملاح المعدنية الهامة واللازمة لبناء الجسم مثل الصوديوم، الكالسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، وأنه غني بالفيتامين (أ) وبه نسبة قليلة من فيتامين (ب) وتتركز أكبر نسبة من هذه الفيتامينات في القشرة لذلك ينصح بتناوله بقشره ويرى علماء الطب الحديث أن الخيار يدر البول وينقي الدم ويسكن الصداع، ويفيد في حالات التسمم والمغص وتهيج الأمعاء والنقرس والمفاصل. كما يستخرج من بذرة مشروبات تفيد السعال وحرقة البول وأمراض الصدر و الالتهابات. والخيار المفروم مع الحليب أو اللبن يسكن عطش الأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية، كما أنه يخفف الاضطربات العصبية، ويستعمل قشره لعمل كمادات فوق الجبهة لعلاج الصداع ويستعمل خارجياً لعلاج حالات كثيرة منها: القوباء، الجرب، الحكة الشديدة، خشونة الجلد وانتفاخ الأجفان، احتقان الوجه ، ويعتبر عصيره مغذياً ومنقياً لبشرة الوجه والجلد بشكل عام. ويمكن تناول كميات كبيرة منه أثناء التنظيم الغذائي فهو يملأ المعدة ويبعد الجوع بدون سعرات حرارية مرتفعة . وتحذر الدراسات من تناوله الأطفال والمسنين وكذلك المصابين بعسر الهضم وأمراض الكبد وضعف الجهاز الهضمي لصعوبة هضمه . ينصح الباحثون للحفاظ على جمال الجلد وصحته باللجوء إلى الطبيعة ومكوناتها.. وفي هذا الإطار أثبتت الدراسات أن للخيار فوائد صحية وتجميلية إضافة إلى فوائده الغذائية المتعددة. وأوضح خبراء التجميل أن الخيار يحتوي على عدة عناصر مهمة لوظيفة الجلد منها الكبريت الذي يحافظ على نضارة الجلد وطراوته، ومركبات كلوسايدس السكرية التي تغذي عضلات الوجه مؤكدين أنه يتمتع بخصائص مرطبة ومطهرة وملطفة وملينة، ويعتبر من المواد التي تناسب جميع أنواع البشرة. واستعرض هؤلاء في تقرير نشرته مجلة (وومنز وورلد) بعضا من الوصفات الطبيعية التي يدخل فيها الخيار للتخلص من البقع الجلدية الناتجة عن الولادة أو التعرض للشمس ومنها مسح الوجه ببرش خيارة ممزوجة مع الحليب بواسطة قطنة مرتين يوميا لعدة أيام متتالية ويمكن غلي الخيار بالماء ومسح الوجه به ساخنا وبارداً إذا كانت بشرة الوجه من النوع الدهني. أنا قناع الخيار فقد أثبت فعاليته في شد مساحات الجلد الواسعة من خلال مزج بذور الخيار وكمية مماثلة من بذور الشمام المطحونة بالحليب خالي الدسم ثم وضع هذا المزيج على الوجه لمدة نصف دقيقة إلى أن يجف ثم يتم نزعه بواسطة الماء العادي أو ماء الورد وتستخدم نفس الطريقة السابقة للجلد الجاف مع استبدال الحليب بالكريمة الطازجة. وينصح بالخيار أيضاً لمعالجة حب الشباب والرؤوس السوداء وذلك بأخذ القليل من عصير الخيار وملعقة من الكريمة الطازجة وملعقة أخرى من ماء الورد أو ماء الزهر وبياض بيضة واحدة مخفوقة كما يمكن استخدام عصير الخيار في المساء ليستمر مفعوله طيلة الليل حيث يجعل الوجه أشقر اللون مع تكرار هذه العملية. ومن المعروف أن أكل الخيار يسكن العطش ويبرد الجسم ويساد على تخفيف الاضطرابات العصبية فضلاً عن احتوائه على ألياف السيليلوز الغذائية التي تسهل عملية الهضم وتطرد السموم وتنظف الأمعاء. وبشكل عام فان الخيار يعتبر من الخضار التي يكثر تناولها الخيار الذي يعتبر من الخضار الملطفة في الأجواء الحارة والمنعشة للبشرة، والخيار كما هو معروف يمكن أن يؤكل دون طبخ بقشره أو بدونه. من فوائد الخيار العلاجية تذكر الكتب المختصة بأنه يستخدم لمعالجة الاضطرابات الهضمية، ونظرا إلى أن الخيار يعتبر قاعديا لهذا فهو يعمل على تحقيق التوازن الحامضي القاعدي في الجسم، كما أنه يستخدم لعلاج الرمال والحصى البولية أو يعتبر الخيار مدرا جيدا للبول ولهذا ينفع الأشخاص المصابين بالاضطرابات البولية والتهابات المسالك البولية. قناع النظافة ( الوجه ) صفار بيضه بلدي نصف ليمونة قطرة زيت زيتون قناع الحلبة تنظيف الوجه بماء الورد نضع الحلبة مع ماء الورد .... ونعمل قناع ... بعد ما يجف نفرك الوجه وننظفه بماء الورد ثم نغسله بعد ساعتين وصفة طبيعية لتبيض البشرة ( مضمونة ) 2 ملعقة قشطة + 2 ملعقة ردة ( يعجن ثم يترك لمدة ربع ساعة ) ثم يضاف للخليط عسل + لبن بودرة + 2 نقطة زيت زيتون .... يترك لمدة تلت ساعة على الوجه ويفضل وضع شاش على بعد وضع الخليط كي لا ينساب الخليط



لجمال الايدين

غسول عسل النحل لجمال اليدين : المكونات : ـ 2|1 1 ملعقة صغيرة من عسل النحل. ـ 10 ملاعق كبيرة من ماء الورد. ـ 4 ملاعق كبيرة من الجلسرين. ـ2|1 ملعقة صغيرة خل أبيض. التحضير والاستعمال : يُسخن العسل على نار هادئة حتى يسيل تماماً ثم يخلط مع باقي المكونات. يحفظ المستحضر في زجاجة.



غسول من الردّة ـ للأيدي الخشنة:

المكونات : ـ ملء حفنة يد من الردة. ـ 4 ملاعق كبيرة خل التفاح. ـ 570 مل ماء مغلي. التحضير والاستعمال : يُصبّ الماء المغلي على الردة ، ويترك الإناء لمدة 9 ـ 12 ساعة لتنقع الردة بالماء ، ثم يُصفى المنقوع ، ويضاف إليه خل التفاح.. ويحفظ المستحضر في زجاجة. يعدّ هذا المستحضر من المستحضرات الممتازة للتخلص من خشونة الأيدي.. ويجب أن يستعمل عدة مرات طوال اليوم متى أتيحت الفرصة مع دعك اليدين بالمستحضر



غسول من البطاطس ـ لتبييض اليدين ونعومتهما

المكونات : ـ 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج. ـ 3 ملاعق صغيرة جلسرين. ـ 1 ملعقة صغيرة ماء بطاطس مُصفّى. ـ 10 نقط من خلاصة البنزوين. التحضير والاستعمال : يضاف عصير الليمون للجلسرين ثم يضاف لهما ماء البطاطس. ثم يضاف البنزوين نقطة تلو الاُخرى... يقلب الخليط جيداً. يحفظ المستحضر في زجاجة ثم يُرجّ عدة مرات.



كريم مسائي من الزيوت ـ للأيدي الجافة :

المكونات : ـ 1 ملعقة صغيرة عسل نحل. ـ 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. ـ 1 ملعقة كبيرة زيت سمسم. ـ 1 ملعقة كبيرة زيت لوز. ـ 2|1 ملعقة كبيرة جلسرين. التحضير والاستعمال : يُسخن العسل على نار هادئة حتى يصير سائلاً جارياً ثم يضاف إليه الجلسرين وباقي الزيوت ، ويقلّب الخليط جيداً.. ثم يحفظ في زجاجة. يُدلّك هذا المستحضر باليدين كل مساء.. ويلاحظ أثره الطيب على بشرة اليدين. بعد أول مرة من الاستعمال.



غسول الفواكه

ـ لتبييض اليدين : المكونات : ـ 8 ملاعق كبيرة ماء ورد. ـ 3 ملاعق كبيرة جلسرين. ـ 3 ملاعق كبيرة كحول نقي.. ـ 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج. ـ 1ملعقة كبيرة عصير برتقال. ـ 1 ملعقة كبيرة خل التفاح. التحضير والاستعمال : تخلط المكونات جيداً.. ثم تعبأ في زجاجة مع الرّج عدة مرات. إن غسل اليدين بالماء والصابون يعمل على زوال المادة الحامضية الطبيعية التي تحمي الجلد.. وباستعمال هذا المستحضر فإنه يعمل على الحفاظ على هذا الحامض الطبيعي. وهو يستخدم يومياً بعد غسل اليدين.. وله أثر طيب في تبييض بشرة اليدين ونعومتها



منظِّفات اليدين السكر والليمون ـ لتنظيف اليدين :

المكونات : ـ عصير ليمون طازج. ـ سكر أبيض. التحضير والاستعمال : يضاف قليل من السكر لراحة إحدى اليدين ، ويضاف باليد الاُخرى كمية من عصير الليمون لتطرية السكر.. تُدلّك اليدين بهذا الخليط تدليكاً وافياً. لبضع دقائق. يعمل هذا المستحضر على التخلص من أي صبغات أو رواسب باليدين مما يجعلهما نظيفتين بيضاوين



الشعير واللبن ـ لنعومة وتنظيف اليدين:

المكونات : ـ شعير مطحون. ـ لبن. التحضير والاستعمال : تُوضع كمية من الشعير براحة إحدى اليدين ، ويصب عليها كمية من اللبن ، ويستخدم هذا الخليط في تدليك اليدين لبضع دقائق.. ثم تشطف اليدان بالماء الفاتر. يعمل هذا المستحضر على تنظيف اليدين كما أنه يكسبهما نعومة ولمعاناً.



غسول من الليمون ـ لجمال أظافرك :

المكونات : ـ 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج. ـ 1 ملعقة صغيرة يود أبيض. التحضير والاستعمال : تُخلط المكونات جيداً.. وتحفظ في زجاجة. يفضل استخدام فرشاة صغيرة ليّنة في دهان الأظافر والأنسجة المحيطة بها بهذا المستحضر. ويفضل كذلك أن يتم الدهان مرة في الصباح واُخرى في المساء بصفة منتظمة



دهانات لتقوية وجمال الأظافر زيت الزيتون

ـ لتغذية الاُظافر وزيادة صلابتها : المكونات : ـ 3 ملاعق صغيرة زيت زيتون. ـ 3 ملاعق صغيرة خل التفاح. ـ صفار بيضة واحدة. التحضير والاستعمال : تُخلط المكونات جيداً ، وتحفظ في زجاجة. يستخدم هذا المستحضر بصفة متكررة في دهان الأظافر.. ويمكن الاستعانة في ذلك بقطعة قطن لدهان الأظافر والأنسجة المحيطة بها



مكياج العروسه



لإعداد ليلة الزفاف قبل وقت كاف أمر ضرورى حتى تظهرى بمظهر جميل وجذّاب *اتبعى قبل موعد الزفاف بشهر كامل نظاماً غذائياً يعتمد بشكل أساسى على الخضار والفاكهة والإكثار من شرب الماء .. فذلك من شأنه أن يحافظ على رشاقتك ويمنع جسمك من الانتفاخات ..



*اعتنى بشعرك بعمل حمامات منتظمة.. وإذا كنت تنوين قصه افعلى ذلك قبل وقت كافٍ حتى يأخذ وجهك الشكل الجديد .. ومن الأفضل أن لا تغيّرى لونه بل اتركيه على طبيعته.. لأنه بمجرد أن يطول ستبدو الجذور مختلفة اللون .. ولن يبدو ذلك جميلاً فى الأسابيع الأولى من زواجك .. *اختارى موديل فستان الزفاف قبل وقت كاف.. ولا تتركى هذا الأمر حتى الأسابيع الأخيرة .. ولا تنسى اختيار الحناء المناسب وإكسسوارات الشعر.. *اعتنى بأظافرك .. قلّميها وأبرديها بالشكل الذى يناسبها .. واهتمى بوضع الكريمات المرطبة والمقوية لأظافرك .. اختارى شكل ولون باقة الزهور التى ستحملينها يوم الزفاف .. *يفضل أن تعملى بروفة الماكياج قبل الزفاف بأسبوع وليس قبل يومين .. كما تفعل معظم الفتيات .. لأن ذلك يتيح لبشرتك فترة من الراحة قبل وضع الماكياج مرة أخرى .. كما يتيح وقتاً لتبديل طريقة الماكياج وألوانه إذا لم تعجبك .. *ضعى كل يوم قبل النوم كمية كافية من الكريم المرطب للجسم على كافة جسمك مع التركيز على المناطق الجافة .. مثل الكوع والركبة .. واهتمى بوضع مقشّر وبعمل حمامات بالزيوت العطرية .. *اشترى كل المستحضرات اللازمة من عطور وكريمات ومستحضرات شعر وبشرة .. وعليك اقتناء علبة ماكياج من ذلك النوع المتعدد الاستخدامات حتى تستفيدى منها فى حال سفرك بعد الزواج .. *ضعى بين ملابسك الجديدة .. التى سترتدينها فى الأيام الأولى بعد ليلة الزفاف صابوناً من نفس نوع العطر الذى تستعملينه .. بعد أن تقسّميها إلى أجزاء .. هذا يكسب الملابس رائحة ثابتة .. *إذا كنت تعانين من أى مشاكل فى البشرة من حبوب أو حساسية أو عيوب .. فمن المستحسن اللجوء لطبيب مختص أو خبيرة ماهرة قبل الزفاف بستة أشهر

والان الي مكياج العروسه

العروس لها رونقها الخاص فهي كالحلم فيجب ان تحرص ان يكون مكياجها غير نافر انه اليوم الموعود تذهبين الى الصالون حيث تبدا خبيره التجميل عملها او قد تفضلين العكس اليك هذه المعلومات عن طريقه الماكياج الصحيحه والالوان المناسبه وغيرها اولا يجب ان تقوم الخبيره بعمليه تحضير البشره قبل وضع الماكياج كالاتي



اختيار المستحضر اللازم وفق نوع البشره فاذا كانت البشره دهنيه تختار لها مزيل ماكياج تونرلكي يزيل الدهن الزائد من البشره اما اذا كانت البشره جافه فيستخدم مزيل ماكياج وتونرينظف بنعومه دون ان يجفف البشره اما البشره الحساسه فنتظف بمزيل ماكياج وتونر خالي من الكحول والعطور وله مفعول مهدئ - بعد تنظيف البشره يجب ان تضع كريم التدليك وتقوم بتدليك وجهها مده خمس دقائق ثم تمسح وجهها باسفنجه مبلله بالماء الفاتر لانه يتظف البشره بفاعليه اكبر خصوصا اذا كانت البشره دهنيه 3- بعدها تبدأ في التقشير الخفيف لكي تزيل الشوائب من البشره ثم تضع قناع خاص يمنح البشره نضاره واشراق من اجل ماكياج متالق فيما بعد 5- بعد عمليه اعداد البشره بشكل جيد تصبح عمليه الترطيب خطوه اساسيه لحمايه البشره بهذه الخطوات يصبح الوجه مهيئا لاستقبال الماكياج واضفاء الرونق المناسب ومن الممكن استخدام الامبولات (Ampoule Eclat )بعد تحضير البشره وترطيبها لان الامبولات المركزه تحتوي على سائل غني بالفيتامين التي من شانها ازاله التعب وشد البشره واضفاء ملمس الحرير عليها وبالتالي اضفاء الاشراق والنضاره كما انها تسهل عمليه وضع الماكياج وتثبته لمده طويله بالنسبه لالوان الماكياج فافضلها الالوان الشفافه التي تبرز ملامح العروس ولكن الكحل المائي يضل في طليعه ماكياج العروس - ولكل عروس الوانها الخاصه من الماكياج واهم شئ في ماكياج العروس هو اخفاء العيوب وابراز مكامن الجمال ويجب ان تركز على احمر الشفاه وافضل الالوان للعروس هي البيج والزهري او الالوان الترابيه الفاتحه - يجب عدم الاستهانه بتلوين الحواجب فهي اهم ما يبرز تعابير الوجه



اسرار المكياج

للماكياج اسرار خاصة تجعلك أكثر نحافة من صورتك الطبيعية ولتأكيد شخصيتك حتى تبدو صورة وجهك أكثر بيضاوية عليك بالآتى: لا تزيدى من كريم الأساس: وعليك التقليل من استخدام كريم الأساس والبودرة أيضاً واحرصى على وضع البودرة على الخدين لإبراز الجبهة ثم املئى وجنتيك كما يمكن تظليل الثنيات بالبودرة بلون داكن درجة أغمق من البشرة. اختارى الشكل المثلث: احرصي على أن يكون حاجباك على شكل مثلث أكثر منه مستدير وارسمي نقطة مركزية وحددى الحاجبين على شكل 8 بقلم رفيع السن مع تنظيف الحاجبين جيداً من الشعر الزائد. ظل الجفون غير لامع ولون بسيط: ظل الجفون لابد أن يكون غير لامع مع الابتعاد عن الألوان الفاتحة التى تزيد من المسافة بين العين والحاجب واختارى اللون البنى أو الرمادى أو الكاكى أو البرونزى فى ثنيات الجفون. - لا تلونى شفتيك المكتنزتين: إذا كانت شفتاك مكتنزتين فلا تملئيهما باللون ولكن حددى خطوطها أولاً بالقلم مع تنحيف الرسم فى الشفة العلوية وتحديد الشفة السفلية من الداخل 1 مم. عيناك على شكل اللوزة: ظل الجفون لابد ان يشكل على حرف 7 ويعلو إلى الجزء الخارجى من العين ولا تلونى كل الجفن بطريقة واحدة حتى لا تبدو نظراتك حادة. - أحمر الخدود: لا تضعى أحمر الخدود على شكل مستدير حتى لا تبدين كعروسة المولد وضعيه فقط أعلى الوجنتين تحت الزاوية الخارجية من العين مع سحب الفرشاة لأعلى فى اتجاه الصدغين. الجفون: لا تستخدمى اللون الأبيض المائل للزرقة على الطرف الداخلى للجفن إذا كانت عيناك متسعتين ويفضل تحديد العين بالكحل الداكن حتى تبدو عيناك أكثر عمقاً. - الروج: استخدمي أحمر شفاه لامع وداكن حتى تبدو شفتاك أقل اكتنازاً ويبدو فمك أكثر نحافة أما إذا كانت شفتاك كبيرتين فلا داعى لاستخدام ملمع للشفاه

إخفاء عيوب الوجه

الذقن المزدوجة:

إستخدمي "بلاشر" برونزياً غير برّاق ووزعي اللون الداكن عند طرف وأسفل الذقن ثم موهي اللون على طول عظمة الفكين الجبين العريض أفضل وسيلة لأخفاء الجبين العريض هي اعتماد قصة الشعر المنسدل فوق الجبين أي "الغرة"، وهي من آخر صيحات موضة الشعر اليوم. كذلك، في إمكانك استخدام كريم الاساس، شرط اختيار لون أغمق بدرجتين من لون بشرتك الطبيعي، وتوزيعه بحركات تصاعيدة عند جذور الشعر فوق الجبين. لكن راعي أن لا يزيد عرض الخط اللوني عن السنتيمتر الواحد. الأنف الأفطس أفضل وسيلة لتحسين مظهره هي تنحيفه أو إعادة نحتة بواسطة الماكياج. إستخدمي ظلاً بيجياً داكناً أو بنياً طبيعياً ووزعي الظل بواسطة البنصر، ثم ضعي لمسات خفيفة منه عند طرفي الأنف دون أن تغطي ارنبته. أما إذا كان أنفك كبيراً فمن الأفضل أن تموهي طول عظمة الأنف ورأسها. الجفن الهابط: العيون المبطنة أو الجفن الهابط يجعلان النظرة حزينة وذابلة. لهذا السبب، ينصح بالابتعاد عن الظلال الداكنة واستبدالها بظلال فاتحة ومشرقة لتبدو نظرة العينين مضيئة، مصقولة، وحيوية. إستخدمي الظل اللحمي، أو الوردي الفاتح، أو البيجي، أو العسلي فوق كامل الجفن الأعلى، واختاري ألواناً متقزحة لإبراز الجفن الثابت تحت رسمة الحاجب. وسّعي نظرة عينيك باستخدام الكحل المائي، وارسمي به خطاً دقيقاً عند جذور الرموش العليا ومدي طرف واحد خارج حدود العين بقليل. لكن، راعي اختيار اللون البني أو النيلي الداكن أو الرمادي الدخاني لتحقيق الشكل المطلوب، ثم كحلي الجفن الداخلي للعين بالقلم الأبيض، واعقصي رموشك بالمكبس المخصص لثني الرموش وابرزيها بالماسكارا المكثفة لها مركزة على الرموش العليا بدلاً من السفلى. العيون الصغيرة: قد توحي العيون الصغيرة الصبا الدائم، وهذه ميزة جمالية مهمة. لكن شكلها الدائري (الكروي) قد يبدو أقل جاذبية من العيون اللوزية الشلك إذا أسئ استخدام الماكياج أو اختيار الألوان التي تبرزها. فإذا أردت توسيع نظرتك ومنح عينيك شكلاص جذاباً أرسمي خط الرموش العليا بواسطة الكحل المائي وراعي أن ينطلق الخط من وسط الجفن في اتجاه زاوية العين الخارجية. لا ترسمي خطاً عريضاً بالأيلاينر لأن ذلك يصغر العين بدلاً من أن يوسعها. بعد تحديد العينين أبرزي رموشك باستخدام الماسكارا السوداء، وذلك بضربات سريعة تميل في اتجاه زاوية العين الخارجية. وذلك بضربات سريعة تميل في اتجاه زاوية العين الخارجية. كثفي الرموش العليا والسفلى عند الطرف الخارجي للعين مما يمنحها "ذبحة" جميلة. ولا تنسي أن تستخدمي الظلال الفاتحة والمشرقة خصوصاً النوع المتقزّح أو البراق لأن الألوان الداكنة تزيد من غؤور العين كما أ، التركيبة المطفأة منها تضفي علينه الجمود والحزن. ابدأي أولاً بتوزيع الظلال المطفأة عند الجفن المتحرك وأضيفي البريق إليها عند طية العين وتحت رسمة الحاجب. الهالات السوداء هي مشكلة جمالية تعاني منها نسبة كبيرة من النساء في مجتمنا العربي، ويفضل استشارة الطبيب أولاً حول أسباب ظهورها لإيجاد العلاج المناسب لها إذا كان السبب مرضياً. أما من الناحية الجميلةي فينصح بسترها بواسطة خافي العيوب أو "الكونسيلر". اختاري لوناً أفتح من بشرتك بدرجة واحدة فقط، وابدأي بتمويه محيط العينين إنطلاقاً من زاوية العين الداخلية (قرب الأنف حيث يبدو الأزرقاق واضحاً)، ثم مدّي خافي العيوب بطريقة الترتيب فوق كامل الجفن الأسفل مركّزة في شكل خاص على التجويف البارز. نصائح أساسية إلتزمي بها: 1-اختاري دائماً ظلالاً مشرقة مثل البيج، والزهري وابتعدي كلياً عن الألوان البنفسجية والنيلية والخضراء. 2-تذكري أن الحاجبين الرقيقين يبرزان الهالات السوداء، لذا، حاولي الاهتمام بشكل حاجبيك وتناسقهما. 3-اشربي الماء بكثرة، وتجنّبي السهر لساعات متقدمة من الليل، ولا تقربي المأكولات الدسمة خصوصاً التي تحتوي على التوابل والصلصات الحارة. 4-إذا ترافقت الهالات السوداء مع انتفاخ الجفنين جربي قناع أكياس الشاي الباردة أو المكعبات الثلجية (بحسب قدرتك على التحمل). تجاعيد صغيرة: إن ترطيب البشرة في شكل جيد يساعد على تمليس التجاعيد الصغيرة، وإعادة المرونة، والحيوية إليها. لكن، هناك خدعة تجميلية بسيطة تخفي هذه التجاعيد أو تخفف من حدة ضهورها وهي: استخدام سائل أبيض يضئ البشرة، وتمويه خطوط التجاعيد بواسطة مصحح لوني يستخدم عند خطوط الجبين، وتجويفة الذقن (أي تحت الشفة السفلى). وزاويتي العينين الخارجيتين، ومحيط الشفتين، وخطوط الضحك (قرب الأنف). لكن، من الضروري إخفاء خطوط التجاعيد قبل نشر كريم الأساس وبودرة الوجه قبل نشر كريم الأساس وبودرة الوجه. المسامات الواسعة: غذاً كنت ترغبين في الحصول على بشرة صافة ونقية عليك استخدام قناع مطهر وقابض للمسام، واعتماد مرطب للبشرة من النوع الذي يمتص الافرازات الدهنية. كذلك، عليك استخدام مستحضر يساعد على تقليص مسامات البشرة قبل استخدام الماكياج، ونشر "الفاوندايشن" السائل فوقه (شرط أن يكون من النوع المطفأ الذي يمنع لمعان البشرة) بواسطة الاسفنجة المخصصة لذلك، وتثبيت الماكياج بلمسة بودرة شفافة يتم توزيعها بواسطة ريشة كبيرة. لكن، إذا كانت بشرتك خالية من الشوائب والبثور يمكنك الاستعانة بالبودرة المضغوطة شرط أن تستخدمي اسفنجة كبيرة لتمليس اللون فوق البشرة. الحاجبان الرفيعان لم تعد موضة الحاجبين الرفيعين سائدة في هذا الموسم ، بل أصبحت الحواجب المرسومة بإتقان والكثيفة بشكل معقول هي الرائجة اليوم. إختاري قلم رسم الحواجب بلون طبيعي أي أقرب إلى لون شعرك على الشكل التالي : -الشعر الأسود يناسبه القلم البني الداكن - الشعر البني يناسبه القلم البني المتوسط - الشعر الأحمر يناسبه القلم البني – المحمر - الشعر الأشقر يناسبه القلم الأشقر – الرمادي أو البني الفاتح - إذا أردت ملْ الفراغات في حاجبيك ارسمي خطوط صغيرة في اتجاه شعر الحواجب الطبيعي . أما إذا أردت تكثيفهما فعليك الاستعانة بمستحضر يأتي على شكل بودرة مخصصة لإعادة رسم الحواجب وتجميلها. الوجه المربع يتميز بفك بارز يجعله بحافظ على شباب الملامح لوقت طويل ، لكن إذا كنت تفضلين منحه إستدارة بسيطة استخدمي اليودرة الفاتحة حول الوجه والذقن حتى أعلى عظمة الفكين. ثم وزعي البلاشر الوردي في شكل دائري عند أعلى الخدين ، واختاري أحمر شفاه لماعا بلون وردي أو ط النثور المحرجة إذا كنت تعانين بثورا ملتهبة في البشرة عليك تغطيتها بخافي عيوب بلون لحمي "طبيعي" إفرب إلى لون بشرتك أو استخدام أقلام مخصصة لإخفاء الشوائب لها مفعول مطهر يساعد على معالجة البثور . نصيحة : ضعي المستحضر فوق كل بثرة ثم مرري مسحوق البودرة لتثبيت اللون. العدة الوردية أنت بحاجة الى مستحضرات مصححة للسحنة لإخفاء العلامات الحمراء في الوجه . استخدميها بعد نرطيب بشرتك وقبل نشر خافي العيوب أو كريم الأساس ثم وزعي لبيودرة لتثبيت الأساس. الوبر الزائد أفضل حل للوبر الزائد فوق الشفتين هو نزعه بواسطة الشمع اليارد أو التخلص منه نهائيا بواسطة اشعة اللايزر أو تقنية الكهرباءز لكن إياك نزع الوبر بواسطة ملقط الحواجب لأنه يجعل الشعر ينمو قاسيا. البقع الداكنة واثار الجروح لتفاديها أو منع تفاقم حالتها هو استخدام مرطب غني بالمرشحات الشمسية. أما إذا أردت تغطية البقع الداكنة واثار الجروح عليك اختيار مستحضرات طبية مخصصة لهذا الغرض لأنها تؤمن تغطية أفضل مما يقدمه خافي العيوب العادي. الشفاة الرقيقة بما أن الشفاة الممتلئة هي موضة العصر لأنها تبدو جذابة أكثر ، بإمكانك اعتماد بعض الخطوات الذكية لإضفاء الحجم على شفتيك بشكل غير مبتذل إختاري قلما لتخطيط الشفتين بلون طبيعي أقرب إلى لون شفتيك أرسمي شفتيك مباشرة خارج إطارهما الأساسي ولكن في دقة متناهية وراعي أن تكون رسمة الخط رقيقة جدا. إملأي شفتيك بقلم "الكونتور" أولا ثم اطليها بأحمر شفاه فاتح يميل إلى البيج الزهري ، أو الوردي الباهت ، أو الأحمر الشفاف. تذكري إن أقلام الحمرة الصدفية أو المتموجة واللماعة تكسب الشفتين حجما ضعي لمسة من ملمع الشفاه في وسط شفتيك لمنحهما حجما وشكلا جذابا.



أشياء صغيرة تفسد جمالك

تسعى حواء أحيانا بكامل رغبتها ووعيها إلى إتلاف جمالها، وعلى الرغم من صعوبة استيعاب هذا السلوك، إلا أنه في رأي بعض المختصين بعالم الجمال بات ظاهرة ملموسة... وتؤكد خبيرة التجميل روزا من مركز الميسان في الرياض أن هناك مجموعة من السلوكيات السلبية تطارد حواء منذ مرحلة المراهقة كانعكاس للمشاعر والانفعالات المتعددة التي تتصف بها هذه المرحلة عادة. وقد تلازمها في مراحل عمرها المختلفة خاصة عندما تتعرض للضغوط النفسية، ومنها قضم الأظافر والعبث بالحبوب ولي خصلات الشعر بعصبية واللعب بالبثور. وتقول: يجب أن تعلم المرأة جيدا إن دورة حياة البثور لا تتجاوز 8 أيام إن لم تمس فإذا تم العبث بها تضاعفت دورة حياتها إذ تصل إلى أسبوعين مع احتمال ترك ندب أو بقعة وأحيانا دمل مكانها. وبالإمكان إخفاء البثور بنشر طبقة من كريم الأساس فوقها تليها سحابة بودرة دون الحاجة إلى سحقها. وتحذر من مخاطر نزع الرؤوس السوداء، حتى لو كانت اليدان نظيفتين، وحتى لو حرصت على تطهير أماكنها قبل وبعد التخلص منها. كما أن قلع الشعر يمثل تعبيرا عن حالة الغضب التي تعصف بحواء ثم تتحول إلى رد فعل سلبي، تقوم على إثره بنزع مختلف أنواع الشعيرات التي تنمو على وجهها أو جسمها خاصة شعيرات الحاجبين. ويتكرر هذا السلوك بشكل تلقائي كلما تعرضت لمواقف انفعالية مشابهة والخطير في الأمر أن تكرار هذه الظاهرة يؤدي أحياناً إلى الإصابة بمرض(تساقط الشعر التلقائي) مما ينال كثيرا من جمال حواء عن طريق إتلاف رمز جمالها الأبدي. وترى كذلك أن العض الدائم على الشفاه ونزع جلدها الرقيق بأطراف الأسنان يؤدي إلى نتيجة بغيضة إذ تصبح الشفاه دائمة الجفاف والتشقق. كما تفقد شكلها المتجانس الناعم البراق وتصبح خشنة وغير منتظمة. وإلى جانب عض الشفاه لعقها، وهو مظهر آخر من مظاهر القلق، يتسبب في نمو القشور حول المنطقة المحيطة بالفم. وهي قشور لا تختفي أبداً بسبب الرطوبة المستمرة التي تصيب تلك المنطقة. وتظهر هذه العادة غالبا في مرحلة المراهقة وتختفي باختفاء السبب. كما أن قلع الرموش الذي تلجأ إليه حواء أحيانا بهدف التركيز في عملها، قد يتسبب في حدوث ثقوب مكان الشعيرات المقلوعة، وقد تنمو مكانها رموش جديدة بشكل سيئ أو معوج



الشاي الاخضر لجمال البشرة

قال أطباء في الولايات المتحدة إنهم طوروا كريما للوقاية من سرطان الجلد والعنصر السحري في هذا النوع من الكريمات هو الشاي الأخضر المعروف بخصائصه المضادة للسرطان. وتساعد مضادات الأكسدة الطبيعية المسماة polyphenols في الشاي الأخضر على الحيلولة دون نمو الخلايا السرطانية في الجلد وفي الحقيقة فإن للشاي الأخضر فوائد صحية أخرى يستعرضها الخبراء ويبحثون في الأسباب التي جعلت من الشاي الأخضر أفضل شراب على الإطلاق من الناحية الصحية الشاي الأخضر يساعد على حرق الدهون يساعد الشاي الأخضر على تسريع عملية الايض لان تأثيره المضاد للأكسدة يساعد الكبد على أداء وظيفته بشكل أكثر فعالية فقد اكتشفت دراسة أميركية جديدة أجريت على رجال بدناء أن شرب الشاي الأخضر ثلاث مرات يوميا يحرق 200 سعر حراري إضافي يوميا. كذلك وجد الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر أن الطاقة لديهم تعززت بشكل كبير وعلاوة على ذلك ، يخفض الشاي الأخضر مستوى السكر في الدم والذي يعتبر مسؤولا عن خزن الجلوكوز على شكل شحوم، ولذا فإن تخفيض مستوى السكر يخفض أيضا مستوى الشحوم المخزونة في الجسم الشاي الأخضر يحمي القلب من الأمراض أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يخفض مستوى الكولسترول في الدم لان تأثيراته المضادة للأكسدة تمنع تأكسد الكولسترول الضار LDL في الشرايين ويعتبر تشكل جلطات الدم غير الطبيعي السبب الرئيسي في النوبات القلبية والجلطات الدماغية وقد أظهر الشاي الأخضر أنه يمنع تشكل الجلطات الدموية غير الطبيعية وأن له نفس فعالية الأسبرين في هذا المجال من جانب آخر، يجب ملاحظة أن الأسبرين له تأثيرات مضادة للتجلط تختلف عن الشاي الأخضر ولذا فإذا كنت تتناول جرعات صغيرة من الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو الجلطة الدماغية ، فإنه ينبغي عليك الاستمرار في ذلك حتى لو كنت تشرب الشاي الأخضر أيضا كذلك أثبتت الدراسات أن الشاي الأخضر يزيد مستويات الكولسترول النافع HDL الذي يساعد على إزالة الصفائح الدهنية من جدران الشرايين الشاي الأخضر يساعد في تخفيض ضغط الدم يعود سبب ارتفاع ضغط الدم إلى إنزيم تفرزه الكلية ويسمى ACE . وتعمل الأدوية المخفضة للضغط على منع إفراز الأنزيم ولذا فإن ضغط الدم يمكن تخفيضه من خلال تعطيل عمل الأنزيم أما بالنسبة للشاي الأخضر فهو معطل طبيعي للأنزيم وقد أظهرت دراسات عديدة أن ضغط الدم انخفض في الحيوان والإنسان بعد إعطائهما مستحضرات من الشاي الأخضر الشاي الأخضر يحمي من الإصابة بمرض السكري حين يستهلك الجسم النشا، فإنه يحتاج إلى إنزيم يسمى amylase لتحليله إلى سكريات بسيطة يمكن امتصاصها في مجرى الدم وتقوم polyphenols الموجودة في الشاي الأخضر بمنع إنزيم amylase ولذا فإنها تساعد خفض مستويات السكر في الدم إن المستويات العالية للسكر والأنسولين في الدم يعرض الناس للإصابة بمرض السكري . فقد أظهرت إحدى الدراسات أن كوبا واحدا من الشاي الأخضر يوميا خفض مستوى نشاط إنزيم amylase بنسبة 87 بالمائة الشاي الأخضر يساعد على الوقاية من التسمم الغذائي نظرا لان الشاي الأخضر يقتل البكتيريا فإن شربه مع الوجبات يمكن أن يخفض خطر الإصابة بالتسمم الغذائي البكتيري. كذلك يمنع الشاي الأخضر نمو البكتيريا في الأمعاء ويساعد على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء الشاي الأخضر يمنع رائحة الفم إن تناول الشاي الأخضر الذي يعتبر عاملا طبيعيا مضادا للبكتيريا مع الوجبات يمكن أن يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الفم والتي تسبب نخر الأسنان

طرق العناية بالبشرة بأنوعهــــا

أفضل المواد لتنعيم بشرة اليدين هو زيت اللوز يجب أن تدهن اليدان به ويترك عليها حتى تتشربه البشرة تماماُ، وهو يمثل وقاية طبيعية للبشرة من أشعة الشمس. • لإنعاش سريع لبشرة اليدين تغمر بضع دقائق في إناء ماء دافئ مذاباً فيه بضع نقاط من زيت الورد. • قبل عصر البثور الموجودة في الوجه يجب التأكد من نظافة اليدين ومن ثم أخذ قطعة من القطن الطبي وغمرها في ماء ساخن ثم لصقها على البشرة لمدة 6ثوان، ثم عصر البثرة بأطراف الأصابع وليس بالأظافر. • للتخلص من انتفاخ البشرة تحت العينين يجب تقليل الملح من الأكل والتخفيف من الأكلات المالحة مثل والمخللات والشيبس والأجبان المالحه مع مراعاة زيادة اكل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل(الموز،الطماطم،الفواكه الطازجه) وممكن وضع قطعة من الثلج في منديل ورقي ثم وضعه على مكان الانتفاخ لبعض الوقت. • يمكن استعمال كريم مرطب واحد للوجه والعينين مع ملاحظة عدم استعمال المرطب على منطقة العينين نفسها وأنما مجرد لمسات خفيفة على عظام المحجرين حول العينين وتنقسم البشرة الجافة إلى نوعين : البشرة الجافة ناقصة الماء وتبدو مشدودة ناعمة الملمس وقد يكون بها خطوط حمراء صغيرة تظهر بوضوح مع صاحبات البشرة البيضاء ، وهناك البشرة الجافة ناقصة الدهون وتكون مشدودة وحادة التقاطيع . • وللتغلب على مشكلات البشرة الجافة ينصحك خبراء التجميل بالآتي : • تناول كمية كافية من الماء كل صباح . • الابتعاد عن كل ما يساعد على زيادة جفاف البشرة كغسل الوجه بالماء والصابون بصورة متكررة (عملية الوضوء تكفي لتنظيف البشرة) . • تجنب استخدام الماء الساخن في عملية غسل الوجه . • وعدم التعرض لتيارات الهواء الساخنة "الاستشوار" . • استعمال نوع من الصابون يحتوي على مواد مرطبة . • التغذية الجيدة والحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (ج) و(أ) . • الحذر من استخدام المواد المطهرة والمستحضرات المنعشة ؛ لأنها تزيد من درجة جفاف البشرة . • استعمال الزيوت ومرطبات البشرة الخفيفة والمستحضرات المصنوعة من النباتات الطبيعية . • من الأعشاب المرطبة التي ينصح باستعمالها لترطيب البشرة الجافة : البنفسج والورد وزهر الليمون . • استخدام الأقنعة بشكل أسبوعي لتطرية البشرة . ومنها ما يلي : ** قناع "خميرة البيرة" للبشرة الجافة الشاحبة : • 1 ملعقة صغيرة خميرة بيرة . • صفار 2 بيضة • 2 ملعقة كبيرة عسل نحل • 2 ملعقة كبيرة كريمة . • 5.0 ملعقة صغيرة من خل التفاح . • 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون . • لبن + ماء الطريقة والاستخدام: تخلط المكونات جميعها ما عدا (اللبن والماء) ثم توضع على الوجه لمدة 20 دقيقة ، وذلك بعد وضع طبقة رقيقة من زيت الزيتون مع تجنب المنطقة حول العينين . بعد ذلك يزال القناع وينظف باللبن المخفف بالماء . ويستخدم هذا القناع بشكل أسبوعي . ** قناع خفيف من "خميرة البيرة" : • ملعقة صغيرة من خميرة البيرة . • 2 ملعقة صغيرة ماء مقطر (بخار الماء) الطريقة والاستخدام: تصنع عجينة من الخليط السابق ثم توضع على الوجه لمدة 20 دقيقة ويغسل بعدها بالماء الفاتر. ** ماسك الكمثرى : • 25.0 ثمرة كمثرى • بياض بيضة. • 5.0 ملعقة عسل نحل. الطريقة والاستخدام: تهرس الكمثرى جيداً ثم تضاف لخليط العسل والبيض وتخلط جيداً لعمل عجينة تدهن بها البشرة وتترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء العادي . ** ماسك العسل : • 2 ملعقة من العسل الأبيض • ملعقة كبيرة زيت لوز . الطريقة والاستخدام: تخلط المكونات جيداً في وعاء باستخدام أطراف الأصابع يتم تدليك الوجه لمدة 3 دقائق مع تجنب المناطق الحساسة حول العينين ثم يترك المستحضر على الوجه لمدة 25 دقيقة ثم يشطف بعدها بالماء الفاتر . يعمل هذا القناع على التخلص من الخلايا الميتة والأتربة والأوساخ . ** قناع السكر: سكر + زيت زيتون الطريقة والاستخدام: يتم خلط السكر مع زيت الزيتون بنسب متساوية 1 : 1 بعد ذلك توضع على البشرة مع التدليك المستمر . يعمل هذا القناع على التخلص من الخلايا الميتة وإعطاء لمسة مخملية على البشرة . تحذير من كريمات تفتيح البشرة أظهرت دراسة علمية أن الكريمات المستخدمة في صالونات التجميل لتفتيح البشرة تحتوى على نسبة عالية من الزئبق والذي تمت إضافته للكريم بطريقة عشوائية تسبب الضرر للمستهلك وتحتوى هذه الكريمات على مادة ( الهاديد روكينون ) والمواد ذات المنشأ الزنبقي بالإضافة إلى ( الكوريتزون ) و ( بروكسيد الهيدروجين ) وكلها مركبات لا ينبغى تناولها أو استخدامها إلا بوصفة من الطبيب المعالج مع ضرورة استمرار متابعة المريض خوفاً من أية أعراض جانبية .



علاج الهالات السوداء

إزالة الهالات السوداء حول العين بطرق سليمة

عادة ما تعاني السيدات بالذات، من ظهور دوائر داكنة اللون حول العيون في حالات المرض أو الإرهاق، وإذا لم تزل هذه البقع بالعلاج أو الراحة، فلا بد من الاستعانة بمستحضرات التجميل والماكياج لإخفائها أو التخلص منها نهائياً بواسطة الطريقة العلاجية الجديدة التي طورها العلماء الأميركيون. وأوضح الباحثون أن هذه البقع التي تظهر تحت العين سببها كميات مفرطة من الصبغة الجلدية تحت العين أو التحسس أو وجود أوعية دموية صغيرة، وأشار إلى أن المناطق تحت الجفون تكون رقيقة وشفافة لذلك تبدو الأوعية الدموية المتوسعة والمتضخمة حولها على شكل بقع داكنة. وكان الحل الوحيد هو إخفاؤها بمستحضرات التجميل إلى أن تم تطوير التقنية الجديدة كطريقة علاجية فعالة للتخلص من البقع الموجودة تحت العين، وهي تتمثل في أداة تبعث نبضات قصيرة من الضوء القوي مباشرة إلى المنطقة الجلدية الداكنة تحت العيون، بحيث يتم توقيت هذه النبضات الضوئية بدقة لتحمل المقدار الصحيح من الطاقة اللازمة لتقليص بعض الأوعية الدموية المحتقنة بالدم. وأشار الخبراء إلى أن عملية إزالة الحلقات الداكنة حول العين تحتاج من ثلاث إلى خمس جلسات علاج، تستغرق كل جلسة عشر دقائق تقريباً. ولفت هؤلاء إلى أن هذا العلاج أثبت فعاليته عند نصف المرضى الذين خضعوا له، ولكنه لا يناسب أي شخص، لذلك لا بد من إجرائه تحت إشراف الطبيب. ومن جانب آخر ، تسبب الهالات السوداء حول العينين مشكلة جمالية ونفسية، ولا يوجد لها علاج محدد حتى الآن، وأسبابها قد تكون وراثية أو مكتسبة. قد يكون احتقان الأنف سبباً في اللون الداكن، وقد يكون السهر سبباً من الأسباب القوية في ظهور هذه الهالات السوداء، وكذلك قلة الرياضة، أو التدخين أو الضغط النفسي أو التهيج العصبي، أو الانقباض الوعائي الدموي، أو التعرض الزائد لأشعة الشمس أو الدورة الشهرية أو الحمل أو الإمساك أو غير ذلك، وإليك ما يساعد على تخفيفها: - الرياضة في الهواء الطلق تزيد من مستوى الأكسجين في الدم الذي يعطيه اللون الأحمر الزاهي ويكسب الجلد لوناً وردياً. - احرصي على النوم باكراً لأن كل ساعة نوم قبل العاشرة ليلاً تفيد الجمال بشكل مضاعف مقارنة بالنوم بعد منتصف الليل. - عدم التدخين، لأن النيكوتين يؤدي إلى قبض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تلونات جلدية داكنة، وكذلك تؤدي المركبات الكربونية إلى تقليل كمية الأوكسجين في الدم، فيصبح لون الجلد مضطرباً. - عدم التعرض لأشعة الشمس مدة طويلة، فإن كان لا بدَّ من ذلك، ففي طرفي النهار، وإن كان غير ذلك فيوضع كريم يصفي أشعة الشمس الضارة. - غسل المكياج عن الوجه قبل النوم. - استخدام كريم يفتح لون البشرة. - تناول كميات كبيرة من الماء أو السوائل على هيئة عصائر فواكه طبيعية وتجنب المواد الغريبة على الجسم والبشرة مثل الألوان الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية والأطعمة والمعلبات. التقليل من المقليات والأطعمة المعلبة أو المجمَّدة. - إذا كان اللون الأزرق يسود حول عينيك فيفضل في هذه الحالة عدم اللجوء إلى حاجب الهالات التقليدي واستبداله بمستحضر عناية ملوّن يتولى علاج محيط العين طوال النهار بفضل مكوّناته النباتية وإخفاء ذلك اللون الكريه الذي يزيد من مظاهر التعب. يكفي وضع هذا المستحضر بلمسات صغيرة ومن ثم تمسيده نحو الخارج للحصول على مظهر طبيعي تماماً







حلول لعلاج الهالات السوداء





تسبب الهالات السوداء حول العينين مشكلة جمالية ونفسية، ولا يوجد لها علاج محدد حتى الآن، وأسبابها قد تكون وراثية أو مكتسبة. فقد يكون احتقان الأنف سبباً في اللون الداكن، وقد يكون السهر سبباً من الأسباب القوية في ظهور هذه الهالات السوداء، وكذلك قلة الرياضة، أو التدخين أو الضغط النفسي أو التهيج العصبي، أو الانقباض الوعائي الدموي، أو التعرض الزائد لأشعة الشمس أو الدورة الشهرية أو الحمل أو الإمساك أو غير ذلك. وكان أبسط الحلول للتخلص من تلك الهالات هو ما أكده خبراء التجميل بأن البطاطا المبشورة تساعد على ازالة الهالات السوداء حول العينين لأنها تحتوي على الانزيم الذي يستخدم في المستحضرات التجميلية مثل تفتيح لون البشرة. وتعتبر طريقة الاستخدام سهلة وعملية كما يقول الخبراء، فما عليك إلا أن تضعي مبشور البطاطا في الخلاط ثم تقومي بتصفية الأجزاء الجامدة المتبقية من خلال القماش الرقيق (قطعة شاش) ثم ضعي العصير والسائل، حسب أخبار اليوم، على الجزء المراد أسفل العين مع تسرب العصير إلى العين ثم اتركيه لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة ثم قومي بتنظيف الآثار النشوية المتبقية على الوجه. ومن جانب أخر هناك الكثير من الاقتراحات والحلول التي تساعدك على تخفيفها: - الرياضة في الهواء الطلق تزيد من مستوى الأكسجين في الدم الذي يعطيه اللون الأحمر الزاهي ويكسب الجلد لوناً وردياً. - احرصي على النوم باكراً لأن كل ساعة نوم قبل العاشرة ليلاً تفيد الجمال بشكل مضاعف مقارنة بالنوم بعد منتصف الليل. - عدم التدخين، لأن النيكوتين يؤدي إلى قبض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تلونات جلدية داكنة، وكذلك تؤدي المركبات الكربونية إلى تقليل كمية الأوكسجين في الدم، فيصبح لون الجلد مضطرباً. - عدم التعرض لأشعة الشمس مدة طويلة، فإن كان لا بدَّ من ذلك، ففي طرفي النهار، وإن كان غير ذلك فيوضع كريم يصفي أشعة الشمس الضارة. - غسل المكياج عن الوجه قبل النوم. - استخدام كريم يفتح لون البشرة. - تناول كميات كبيرة من الماء أو السوائل على هيئة عصائر فواكه طبيعية وتجنب المواد الغريبة على الجسم والبشرة مثل الألوان الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية والأطعمة والمعلبات. التقليل من المقليات والأطعمة المعلبة أو المجمَّدة. - إذا كان اللون الأزرق يسود حول عينيك فيفضل في هذه الحالة عدم اللجوء إلى حاجب الهالات التقليدي واستبداله بمستحضر عناية ملوّن يتولى علاج محيط العين طوال النهار بفضل مكوّناته النباتية وإخفاء ذلك اللون الكريه الذي يزيد من مظاهر التعب. يكفي وضع هذا المستحضر بلمسات صغيرة ومن ثم تمسيده نحو الخارج للحصول على مظهر طبيعي تماماً. هذا ومن جانب آخر، وإذا لم تزل هذه البقع بالعلاج أو الراحة، فلا بد من الاستعانة بمستحضرات التجميل والماكياج لإخفائها أو التخلص منها نهائياً بواسطة الطريقة العلاجية الجديدة التي طورها العلماء الأميركيون. وأوضح الباحثون أن هذه البقع التي تظهر تحت العين سببها كميات مفرطة من الصبغة الجلدية تحت العين أو التحسس أو وجود أوعية دموية صغيرة، وأشار إلى أن المناطق تحت الجفون تكون رقيقة وشفافة لذلك تبدو الأوعية الدموية المتوسعة والمتضخمة حولها على شكل بقع داكنة. وكان الحل الوحيد هو إخفاؤها بمستحضرات التجميل إلى أن تم تطوير التقنية الجديدة كطريقة علاجية فعالة للتخلص من البقع الموجودة تحت العين، وهي تتمثل في أداة تبعث نبضات قصيرة من الضوء القوي مباشرة إلى المنطقة الجلدية الداكنة تحت العيون، بحيث يتم توقيت هذه النبضات الضوئية بدقة لتحمل المقدار الصحيح من الطاقة اللازمة لتقليص بعض الأوعية الدموية المحتقنة بالدم. وأشار الخبراء إلى أن عملية إزالة الحلقات الداكنة حول العين تحتاج من ثلاث إلى خمس جلسات علاج، تستغرق كل جلسة عشر دقائق تقريباً. ولفت هؤلاء إلى أن هذا العلاج أثبت فعاليته عند نصف المرضى الذين خضعوا له، ولكنه لا يناسب أي شخص، لذلك لا بد من إجرائه تحت إشراف الطبيب

* الهالات السوداء: - تتعدد أسباب الهالات السوداء حول العين فقد تكون بسبب:

- ملوثات البيئة مثل دخان السجائر والغبار والتي تعمل على إثارة المنطقة التي توجد حول جفن العين مما ينتج عنها الهالات السوداء. - عوامل وراثية من الآباء أو الجدود. - إذا كان الجلد رقيقاً حول العين وبتمدد الأوعية الدموية فتظهر في صورة هالات سوداء ولكن ما هي إلا أوعية دموية متمددة. - في الجلد الفاتح أو الداكن تظهر الهالات نتيجة لتواجد مادة الميلانين بشكل زائد (فرط الصبغة في المنطقة التي توجد تحت العين). - وقد يكون مصدرها التعب والتعرض للإجهاد، الحساسية، التعرض الزائد للشمس، أثناء الدورة الشهرية أو الحمل. - تظهر مع بعض الأمراض مثل الفشل الكلوي، السرطان، الإيدز. - وأشهر الأسباب إذا كان المزاج غير معتدل أو توجد ضغوط نفسية. - وقد لا يكون لذلك سبب

كيفية وضع الاساس

كتب "كريم الاساس يوضع على الوجه بواسطة اسفنجه اصطناعية.وفي اثناء وضع كريم الاساس يجب التنبه الىبعض الاماكن التي يجب ان تراعي وضع الاساس فيها ومزجة بطرقة جيدة وهي:



-جذور الشعر.

-الخط الفاصل بين الوجه والرقبة.

-القسم الاسفل من الانف.

-ارنبتي الانف.



-الزوايا الخارجية للعين.

-ملتقى الشفتين.

المنطقة الدائرية للعين يوضع عليها كريم سحنة افتح بدرجتين من كريم الوجة المستعمل ثم يوضع مصحح فاتح بلمسات صغيرة على طول المنطقة المجوفة,وللتثبيت توضع طبقة رفيعة من اليودرة مع اهتمام خاص بالمناطق التالية:



-الزوايا الخارجية والداخلية للعينين.

-الجفنان العلويان وجذور الرموش السفلى والعليا

الشمس وسرطان الجلد



في الصيف تكثر الرحلات، ويكثر تعريض الجلد مباشرة لأشعة الشمس الحارة، وبالرغم من أن أشعة الشمس مفيدة للإنسان بجرعات معينة، فإنها إذا زادت قد تؤدي إلى حروق جلدية، وتسلخات، وتجرثم ميكروبي، أما الأكثر خطورة من هذه الحروق هو وصول الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في أشعة الشمس إلى أنوية الخلايا الجلدية والعبث فيها، مما قد يؤدي إلى ظهور سرطان الجلد، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق صبغة الميلانين في الجلد لتحجز أشعة الشمس وتمنعها من الوصول إلى المورثات الخلوية والجينات، ولهذا يغلب على سكان البلاد الحارة والشمس الساطعة أن يكونوا ذوي بشرة داكنة حماية للجلد من الإصابة بالسرطان، أما الذين هم في خطر الإصابة بسرطان الجلد فهم ذوو البشرة الفاتحة عند تعرضهم لأشعة الشمس مدة طويلة. لحماية الجلد تستخدم المستحضرات التي تحتوي على مواد تمتص الأشعة فوق البنفسجية، وهي مختلفة التركيز الذي يشار إليه بـ spf مختصرة من sun protection وتعني عامل الحماية من الشمس، وعادة ما يكون متبوعا برقم يدل على طول المدة التي يمكن أن يمكثها المتعرض لأشعة الشمس بأقل الأضرار، والرقم الأعلى لا يقي أكثر، بل يسمح بالتعرض لأشعة الشمس مدة أطول، فمثلا SPF30 ليس أكثر حماية من SPF15 بل يعني أن مدة التعرض المسموح بها لأشعة الشمس من النوع الأول هي ضعف مدة التعرض من النوع الثاني. ويعتبر SPF15 هو المستحضر الأكثر انتشاراً واستعمالاً بين مستخدمي هذه المستحضرات. هل تكفي هذه المستحضرات المصفية للأشعة؟ لا، لأنه لا توجد مستحضرات تحمي الجلد بشكل كامل من جميع مكونات أشعة الشمس؛ لأن معظم المستحضرات تشير إلى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية من نوع B، ومن المعروف أن الأشعة فوق البنفسجية هي ثلاثة أنواع الأول UVA والثاني UVB والثالث UVC وهو الأخطر على الجسم، إلا أن هذا النوع من الأشعة لا يصل سطح الأرض؛ لأن طبقة الأوزون تحجزه، أما النوع الأول UVA فهو الأكثر وصولا إلى سطح الأرض، وهو الأقدر على اختراق خلايا البشرة ليصل إلى الخلايا التي تحتها فيدمر الأنسجة الضامة، ويسبب هرم الجلد، ويزيد من خطر ظهور سرطان الجلد، من ناحية أخرى، فإن فعالية هذه المركبات تقل بالتعرق أو الاستحمام أو السباحة، ويلزم إعادة دهن الجسم مرة ثانية، وهكذا.. يجب على كل إنسان أن يحمي جلده من أشعة الشمس في أي فصل من فصول السنة، وخصوصا في فصل الصيف، وعندما نكون خارج البيت، وكلما كان لون الجلد فاتحا، سواء أكان التعرض لأشعة الشمس مباشرا أو منعكسا عن سطوح الأشياء المحيطة، ومنها الماء والرمل والثلج والأسمنت. لذا .. وفي أيام الصيف الحارة أو في ساعات الظهيرة يجب لبس الملابس الفضفاضة، وذات أكمام واسعة، مع وضع غطاء على الرأس لحماية الوجه بما فيه الأنف والشفتين والرقبة، ويمكن حماية العينين بنظارة مصفية للأشعة فوق البنفسجية، إذن هناك ما يربط بين الأشعة فوق البنفسجية والمياه البيضاء في العين ما نوع الملابس؟ وما لونها؟ يجب أن تكون الملابس قطنية أو من الكتان، ولا أهمية للون، وقد يكون اللون الداكن أفضل من اللون الفاتح، بالرغم من أن الجميع يفضلون اللون الأبيض ليعكس أشعة الشمس، أما اللون الداكن فإنه يمتصه، ولذا فهو أفضل.

قناع الجزر والعسل

يعتبر الجزر من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان، وأقبل على تناولها بعد أن أدرك‏ ما لها من فوائد صحية عظيمة. ويذكر أن الإغريق والرومان هم أول من أخبروا عن فوائد الجزر، فقد جاء ذلك‏ في كتاباتهم منذ نحو 230 سنة قبل الميلاد. ويعتبر الجزر من وسائل التجميل الأساسية ، نظراً لأنه من أغنى النباتات بفيتامين « أ ».. هذا الفيتامين الضروري لصحة وسلامة الجلد، ولذلك‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ فإنه يدخل في العديد من المستحضرات الطبيعية للعناية بالبشرة ـ كما سيتضح. كما يذكر خبراء التجميل أن تناول عصير الجزر الطازج بصفة منتظمة له أثر واضح كمضاد لبُقع وشوائب البشرة، ويعمل كذلك على تحسين لون البشرة وصفائها بوجه عام. ولا تقتصر فوائد الجزر على البشرة فحسب، فهو غذاء مفيد كذلك لصحة الشعر والعينين لحاجتهما الضرورية لفيتامين « أ ». أعملي قناعك بنفسك بما يتناسب مع بشرتك طبيعي 100 % قناع الجزر : يحتوى الجزر على كمية وفيرة من فيتامين " أ" المغذى للبشرة وهو مفيد خاصة للبشرة الحساسة . المكونات : ½ جزرة واحدة متوسطة الحجم + ¼ ملعقة عسل نحل الطريقة :- يقطع الجزر الى شرائح ويعصر ويصفى يضاف عصير الجزر الى العسل ويخلط الاثنان جيداً . الاستعمال : يدهن الخليط على الجلد ثم يشطف بالاء الفاتر بعد 10 – 15 دقيقة



نصائح مفيده لجمالك

وصفة منزلية أخرى من الثوم الذي ثبت علمياً بعد الدراسات وعديد من الأبحاث فوائده الطبية وقيمته العالية في الوقاية من الأمراض والتطهير والتغلب على الجراثيم، والتجميل هو احدث ما أضيف إلى قائمة تميزه . ربما لم تسمعين من قبل عن الثوم كمستحضر تجميل، لكن من الآن فصاعداً اعتبريه من أهم مستحضرات تجميلك الطازجة والطبيعية، وتأكدي أن الطبيعي هو فقط ما يفيدك أو على الأقل هو الأكثر إفادة من غيره من غير الطبيعي . ربما كان المختلف في هذا المستحضر كونه ليس موضعياً، بل أنه يفيد من داخل الجسم ، فثلاث فصوص طازجة مع أي عصير يومياً، ستجعله حار لكنك ستتمتعين بالآتي : 1- وقاية وقتل لمعظم الفيروسات دون المساس بمناعة الجسم 2- قتل للفطريات والبكتريا الضارة دون آثار جانبية . 3- مضاد حيوي واسع المجال، ومضاد للبكتريا حتى بعد اختباره معملياً بتخفيفه إلى 1 جزء لكل 125.000 إذ استمر ساحقاً للبكتريا. 4- تحسن واضح في عمل القلب والدورة الدموية والنشاط والحيوية . و لكن تذكري ضرورة أن يكون طازجاً .ولاتنسي استخدام الفرشاة والمعجون بعد تناوله للتخلص من رائحته النفاذة غير المستحبة، وثقي أن جمالك من الطبيعة.

اعتني بساقيك في خطوات بسيطة يمكنك الوصول إلى ملمس ناعم طري شمعي لقدميك وساقيك باستمرار فقط اتبعي ما يلي: استخدمي منتج مناسب من الشموع أو غيرها من المنتجات الشمعية. قومي بتسخينه إن استلزم الأمر، واتباع تعليمات الاستخدام بدقة. استخدمي المستحضر على قدمان وساقان نظيفتان ومجففتان جيدا. قومي بإضافة كمية قليلة من الشمع على القدم والساق في اتجاه نمو الشعر. لفي القدم بلفافة من النسيج القطني الرقيق. في نهاية اللفافة من جهة الجزء الأقرب للقدم قومي بثني جزء من اللفافة في عكس اتجاه لفها على القدم، لتكون على استعداد للنزع من على قدميك وساقيك بسهولة. قومي بنزع اللفافة للخلف وليس لأعلى وهذه هي الطريقة الصحيحة لذلك. واستمر في هذه العملية وتكرارها حتى تنعم القدم تماماً وتخل من الخلايا الميتةوالجلد الغليظ وكذلك الشعر الرفيع.

تعد حمامات البخار من الوصفات التجميلية المتوارثة من حضارة لأخرى بل ومن بلد لآخر من أعوام عديدة، وقد شاع استخدامه بين اليونانيين القدامى والرومان ثم انتقل لبلاد الأتراك وعرف باسم "الحمام التركي " واستمر شائعا لآلاف السنين حتى انتقل لشمال روسيا وعرف باسم "بانجا"، وهكذا استمر في انتشاره حتى وصل معظم أصقاع أوروبا وشاع استخدامه فيها ونالته التطورات وتنوع في الاستخدامات حتى صارت حمامات البخار أمرا سهل المنال بتكلفة محدودة وفي كل مكان .

سؤال وجواب في التجميل

ما أن تقف المرأة أمام المرآة متفحصة وجهها، حتى تبدأ في التساؤل عما إذا كانت تملك بشرة خالية من أي مشكلات، وما هي المستحضرات التي يجب أن تستعملها لتبعد عنها شبح الشيخوخة؟ فضلاً عن أبرز خطوط الموضة في عالم التجميل النسائي

لذلك وما للمكياج ولجمال المرأة من الأهمية وجدت الأسئلة وكذلك الأجوبة فنرى هنا بعض الأجوبة الخاصة في الجمال والتجميل والمرأة وهي:

ما هي القواعد التي على المرأة اتباعها للمحافظة على بشرتها؟

العناية بالبشرة أمر ضروري قبل البدء في وضع مستحضرات التجميل حيث تحتاج للتنظيف بكريمات خاصة، وللتغذية بالماسك كل 15 يوماً، مع القيام بتدليك البشرة لتنشيط الدورة الدموية فيها.

ما هي المأكولات التي تساعد على تغذية البشرة؟

الخضراوات على أنواعها، والفواكه الغنية بالفيتامينات الطبيعية التي يحتاجها الجلد، كما أن على المرأة عدم الإكثار من تناول الحلويات والمعجنات لأنها تؤذي البشرة

ما هي المستحضرات التي ينصح بها؟



المستحضرات المصنوعة من الأعشاب والمواد الكيميائية معاً، لأن الأعشاب وحدها لا تكفي لإعطاء البشرة نتيجة فعالة لكونها تدخل الطبقة الأولى للجلد الذي يتكون من ثلاث طبقات، بينما تتمكن المستحضرات المصنوعة من مواد كيميائية من الدخول إلى آخر طبقة في الجلد، مما يسمح للخلايا بامتصاص أكبر كمية من الزيوت الطبيعية التي يحتاجها، وهذه المستحضرات غير مضرة لأنها مدروسة جيداً في المختبرات.

أي فصول السنة هي أفضل الفصول للبشرة؟



إن فصل الشتاء بالتأكيد هو الأفضل، لأن أشعة الشمس تكون ضعيفة، لكن على المرأة أن تستعمل كريمات للحماية من الرطوبة وتقلبات الطقس، فضلاً عن أن البشرة تكون أكثر نضارة لأن الطقس يكون أنقى وألطف



منقول



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