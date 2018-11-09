السلام عليكم

الباب الذي يقفل في وجهك عمدا إياك أن تحاول فتحه مرة أخرة









كن مثل القمر يرفع الناس رؤوسهم ليروه ،وليس مثل الدخان يرتفع ليراه الناس







النصيحة الأولى والأخيرة

كرامتك قبل قلبك





اقسى ما يمر بنا هو ان نفهم الأشياء في وقت متأخر جدا





المحظوظون ثلاثة

الأول ،من ترك الدنيا قبل ان تتركه

الثاني ، من بر والديه قبل ان يفارقوه

الثالث، من أرضى خالقه قبل ان يلقاه





اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض