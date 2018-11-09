السلام عليكم

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نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,469
الإعجابات
4,070
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
الباب الذي يقفل في وجهك عمدا إياك أن تحاول فتحه مرة أخرة




كن مثل القمر يرفع الناس رؤوسهم ليروه ،وليس مثل الدخان يرتفع ليراه الناس



النصيحة الأولى والأخيرة
كرامتك قبل قلبك


اقسى ما يمر بنا هو ان نفهم الأشياء في وقت متأخر جدا


المحظوظون ثلاثة
الأول ،من ترك الدنيا قبل ان تتركه
الثاني ، من بر والديه قبل ان يفارقوه
الثالث، من أرضى خالقه قبل ان يلقاه


اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
 
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