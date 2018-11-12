التعادل الإيجابي يحسم داربي الأرجنتين الكبير

حسمت نتيجة التعادل مباراة ذهاب نهائي كأس "ليبرتادوريس" بين الغريمين بوكا جونيورز وريفر بلايت، حيث احتضن ملعب "لابوموبونيرا" هذه القمة الكبيرة سهرة الأحد، بعدما تأجلت من يوم السبت على إثر هطول أمطار غزيرة على العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وأنهى "البوكا" المرحلة الأولى متفوقا بهدفين لهدف واحد، إذ افتتح له رامون أبيلا باب التسجيل في (د34)، غير أن لوكاس براتو رد بعد دقيقتين فقط، لكن داريو بينيديتو وقع الهدف الثاني لصاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة، وتمكن ريفر بلايت من تعديل الكفة خلال المرحلة الثانية وبالضبط في (د61) عبر هدف سجله مدافع "البوكا" ضد مرماه، ليتأجل الحسم إلى غاية مباراة الإياب التي يحتضنها ملعب "مونيمونتال" يوم 24 نوفمبر​