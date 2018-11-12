عرض بيع متوفر 500 أورور بايسيرا مقابل 222 دينار للأورو

بيانات المعاملة المالية
البائع
Fayska
المبلغ
500 ( EUR )
سعر البيع
222 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
F

Fayska

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
10 سبتمبر 2018
المشاركات
3
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
25
محل الإقامة
Saida
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم

متوفر 500 أورو PAYSERA مقابل 222دج للأورو
السعر: ثابت غير قابل للنقاش
المصدر: تحويل بنكي

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ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب في موقع بريد الجزائر عند منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء لا داعي للردود التي تطلبون فيها الدفع لأنكم مستعجلون قبل أن أتأكد من وصول المال لحسابي البريدي

تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50 والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-كل عضو يطلب الحجز وأؤكده وأرسل له معلومات الدفع عبر المحادثة ثم لا يدفع دون أن يعتذر أو يفسر ذلك سأقوم بشطبه من قائمة المشترين الذين سأتعامل معهم في مواضيع البيع القادمة
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل والهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,186
الإعجابات
2,898
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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