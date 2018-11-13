mohghoul
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 7 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 55
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- djelfa
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 390 يـورو بايـسيـرا PAYSERA للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 222 دج
المصدر : مال خاص
1- الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
2- اقل مبلغ للحجز 20 اورو
3- مدة الحجز 12سا
4- تفقد صندوق المحادثات الخاص بك
****لا توجد عمولة****
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع
******** الدفع فوري عند التحقق ********
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: (اجبـــــــــاري و اجبـــــــاري)
اسم عضويتي و اسم عضويتك + اسم المنتدى + المبلغ باليورو
متوفر 390 يـورو بايـسيـرا PAYSERA للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 222 دج
المصدر : مال خاص
1- الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
2- اقل مبلغ للحجز 20 اورو
3- مدة الحجز 12سا
4- تفقد صندوق المحادثات الخاص بك
****لا توجد عمولة****
بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع
******** الدفع فوري عند التحقق ********
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: (اجبـــــــــاري و اجبـــــــاري)
اسم عضويتي و اسم عضويتك + اسم المنتدى + المبلغ باليورو
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