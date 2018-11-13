عرض بيع متوفر 390 يـورو بايـسيـرا PAYSERA مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
mohghoul
المبلغ
390 ( EUR )
سعر البيع
222 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
mohghoul

mohghoul

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
55
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
32
محل الإقامة
djelfa
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم

متوفر 390 يـورو بايـسيـرا PAYSERA للبيع مقابل التحويل في CCP فقط

السعر: 1 اورو= 222 دج

المصدر : مال خاص

1- الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

2- اقل مبلغ للحجز 20 اورو

3- مدة الحجز 12سا

4- تفقد صندوق المحادثات الخاص بك

****لا توجد عمولة****

بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع

******** الدفع فوري (y)عند التحقق ********

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: (اجبـــــــــاري و اجبـــــــاري)
اسم عضويتي و اسم عضويتك + اسم المنتدى + المبلغ باليورو
 

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Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,519
الإعجابات
2,766
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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