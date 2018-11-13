عرض بيع بيع مبلغ 500$ skrill/ NETELLER مقابل baridimob/CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
194 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
نتلر - Neteller
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
4,874
الإعجابات
626
النقاط
171
#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 500دولار skrill/ NETELLER للبيع
سعر الدولار = 194دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,519
الإعجابات
2,766
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
#5
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
4,874
الإعجابات
626
النقاط
171
#5
قال cherfateh:
احجز لي 200$ سكريل الدفع يكون في المساء
إضغط للتوسيع...
تم حجز لك اخي 200$ سكريل مقابل 38800دج

و ستصلك بيانات الدفع عبر محادثة فور اتصال مشرف
 
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