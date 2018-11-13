MESSI23000
:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 500دولار skrill/ NETELLER للبيع
سعر الدولار = 194دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 500دولار skrill/ NETELLER للبيع
سعر الدولار = 194دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
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