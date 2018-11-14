💘🤝💘الخطوة الأخيرة من ورشة الزواج { بداية واستمرار }

الخطوة الأخيرة من ورشة الزواج

💖♡ بداية الحياة الزوجية واسرار نجاحها واستمرارها ♡💖

اليوم سنتطرق الى آخر خطوة من ورشة الزواج



☝️أولا وقبل شيء يجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة أنه مقبل على حياة جديدة

✌️وأنه هو من اختار شريكه بإرادته وحتى إن دله أحد ،فهو وحده المسؤول ...

ويعرفان أيضا أنهما

👈ذاهبان في رحلة عطاء

نعم

كل منهما يحاول إسعاد طرفه الثاني ،بشتى الطرق 🤝

وأن لا يفكر أنه ذاهب استجمام يومين يسعد فيهم نفسه ويعود 🎒

على الاطلاق

أنا لا أخوف أحد ولا أعقد الأمور بل أنزع الستار على الواقع

قبل الزواج كان كل واحد يظهر للاخر ما يحب أن يراه ،وكل ما يقوله الاخر مقبول والحب يا عيني( انهار من عسل ) بين قوسين فقط

في بداية الزواج

لأكون صريحا جدا مع المقبلين

واعذروني على صراحتي🙏

فقط أريد لكل شيء أن يكون واااضحا

في البداية كل زوج يراعي الحالة النفسية والجسدية لزوجته وأنها مرت بأيام عصيبة من تحضيرات وليالي بيضاء للاستعداد لهذا اليوم ولانجاح حفلة الزواج ،لذلك تكون متعبة وخائفة كأي عروس في أيامها الاولى من الزواج وهذا طبيعي لأنها دخلت الى بيئة جديدة وستكون خجلة خائفة ومرتبكة ،لا تحملها ما لا طاقة لها به وهذا مهم جدا لأن الانطباع الأول عنك تتركه في نفسها في الأشهر الأولى من الزواج ،فإما تحترمك وتكبر في عينها أو تسقط الى الحضيض ،وفي ليلتك الاولى تجنب السير وراء تقاليد لا تغني ولا تسمن بل هدفها هو التشهير وقلة الأدب واجعل ما بينك وبين زوجتك سركما ،حتى وإن لم يحصل شيء في ليلتكما الاولى فلا تقلق وتستشيط غضبا حتى تحس المسكينة أنها مذنبة ذنب كبير ،كن متحضرا واحتويها وطمنها أن لا شيء كبير وهو أمر يحدث غالبا ... دع لزوجتك الوقت لتستعيد نشاطها أولا .

أما بالنسبة للمرأة فأي تصرف يحدث من زوجك في ليلتك الاولى ،غضب صراخ أعطه عذر لأن الزوج منذ شهور وهو يرتب لهذا اليوم ويريد لكل شيء إن يكون تمام التمام ،اعذريه وكبري عقلك ولا تطلبي منه شيئا وأنت تري أنه لا يمكن له تلبيته لك فهذا يجعله متوتر ،واذا لم يحصل شيء في ليلتك الاولى حافظي عليه بينك وبينك وإياك والحديث به للعائلة ،اتركي الوقت لنفسك وله ولا تتبعثري بين أحاديث النساء ،كوني قوية الشخصية واحتوي الموقف وحاولي أن تخلقي في الايام القادمة الجو المناسب .

أختي الكريمة أنت زوجة جديدة وأمامك رجل كان أعزبا قبل شهر من الان او شهرين لذلك تأكدي أنه لن يتغير بعصا سحرية على حسب مودك وهواك ،عنده أصدقاء عنده أعمال عنده حياة قبل إن تدخليها ....تسللي الى حياته بطريقة ذكية وجدي مكانك فيها خطوة خطوة ،وإن وجدت إنه لم يحن الوقت لتتدخلي في شيء ما خذي وقتك ،واعلمي أن الرجل لا يحب نبرة الأوامر التي تقع فيها الكثير من النساء للأسف .



أنا في هذه الورشة أريد لكل زوجين أن يصبحا نهرا رقراقا يسعد به من حوله من الناس

لقد كنتما نهرين منفصلين والان أنتما في مرحلة الدلتا فإما أن تكونا نهرا قويا يواجه ما بطريقه أو تتحول هذه الدلتا مجددا الى نهرينأنا في هذه الورشة أريد لكل زوجين أن يصبحا نهرا رقراقا يسعد به من حوله من الناس

وانتبها لأمر من الأحسن ان لا يأتي الاطفال مبكرا 🐣

لماذا ؟

سأخبركم

المرأة في بداية زواجها مرتبكة في الاصل ،وتحاول التأقلم واسعاد زوجها والرجل يحاول أن يفهمها ويسعدها

لكن مع الوحم المرأة تمر بتغييرات هرمونية نفسية وعاطفية وقد تكره الزوج والرجل الذي لا يفهمها يطلقها او يجرحها ،لكن عندما ينتظر الزوجان ستة أشهر على الاقل سيبدأ الشريكين بفهم بعضهما ويتعلقا ببعضهما وحتى إن حملت ومرت بتغييرات فهو سيتفهم لأنه يعرف أنها في العادة ليست هكذا ....

هذا أمر

والأمر الآخر هو

بعد أشهر أو عام من الزواج يبدأ شيء اسمه التعود فيرتاح كل من الطرفين ويصبح على طبيعته 🕺💃

فالرجل الذي كان بالامس يحرص أن تراه حبيبته مرتب واسنانه نظيفة كل صباح يصبح بلباسه البيتي العادي ولا يهتم أحيانا إن غسل أسنانه او لا ولا يهتم ان رأته وشعره أشعث

والمرأة التي كانت تعتني بمظهرها وشعرها ووو تنهض صباحا وقد تضع تلك الشدة لتستعد لطبخ الاكل ،ولن يكون لها أحيانا الوقت لوضع المكياج كما كانت تفعل قبلا خاصة إن أنجبت أو كانت حامل

فهناك شيء قد أزاح بينهما طوال تلك الليالي التي قضياها معا ،وهناك ظروف تمنع كل منهما من الاستمرار بتلك الطريقة

لكن أقول لكما

أيها الزوج لا تنسى مهما كانت المرأة لا تظهر ضعفها وتظهر قوتها فهي بحاجة لتخبرها إنها رائعة وأنها جميلة ،فهذا يعزز ثقتها في نفسها ويجعلها تستمر الى الامام 🌹

أيتها الزوجة ابتعدي عن استقبال زوجك عند الباب بمشاكلك ومشاكل عائلتك ومشاكل البيت والاولاد ،اتركي له الوقت ليرتاح ويأكل ثم أمطريه مشاكل 🌧 هذا يساعد أن لا تصطدما معا وتتحول الى مشاكل ...

أيها الزوج ليس المهم من يتحكم في البيت ،لأننا خلقنا لنكمل بعضنا ،مثلا انا لست قويا في التحكم في امور مصروف البيت وزوجتي قوية ،ادعها تتولى الامر وبرقابة مني من الحين والاخر لان المرأة إحيانا تنسى وتتوعك فيجب ان اكون مطلعا على الاقل ..

وان تكون زوجتي منهمكة ولا يوجد من يطعم إبني فلا بأس ان أعينها واساعدها لترتاح وتكون في صحة جيدة من اجل اطفالها ومن أجلي أيضا ...

اترككم مع الدكتور طارق الحبيب وحديثه عن بداية الزواج

وهاهو يتحدث هنا عن مهارات زوجية



جريء جدا... يجب الخوض فيه بكل احترام( البرود العاطفي بين الازواج) واليكم رابط موضوعي في قسم النقاش عن البرود العاطفي وكيفية محاربته



نريد تنوير دروب الازواج المسلمين ،للتخفيف من الصدامات

نريد حماية العائلة المسلمة من الجذور وحتى الاطراف

أهلا بكم وبإضافاتكم،نريد مساعدة من يحتاجنريد تنوير دروب الازواج المسلمين ،للتخفيف من الصداماتنريد حماية العائلة المسلمة من الجذور وحتى الاطراف

وأخيرا تذكيرا لنفسي ولكم

الصلاة والقرآن والسنة والأذكار

أرجو أن أجد تفاعلا من حضراتكم

تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير.

حلم كبير