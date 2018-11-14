السلام عليكمالسعر: ثابت غير قابل للنقاشالمصدر: تحويل بنكي-لا توجد عمولة في الإرسال-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب في موقع بريد الجزائر عند منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء لا داعي للردود التي تطلبون فيها الدفع لأنكم مستعجلون قبل أن أتأكد من وصول المال لحسابي البريدي-أقل مبلغ للبيع 50والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى-كل عضو يطلب الحجز وأؤكده وأرسل له معلومات الدفع عبر المحادثة ثم لا يدفع دون أن يعتذر أو يفسر ذلك سأقوم بشطبه من قائمة المشترين الذين سأتعامل معهم في مواضيع البيع القادمة-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل والهاتف