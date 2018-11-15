abou khaled
:: عضو مُتميز ::
قاعدة نفسية تقول:*
ما تمارسه يومياً سوف تتقنه بكفاءة عالية،،
فعندما تمارس القلق ستقلق لأتفه الأمور،
وعندما تمارس الغضب ستغضب بدون سبب..
لذا *مارس* الطمأنينة لتتقن السكينة،
*ومارس* التفاؤل والأمل لتتقن راحة البال،
*ومارس* الثقة وحسن الظن بالله في حياتك تنعم بالسعادة والأمان والخير .
ماذا تَألَفْ؟
إن أكثرت من تلاوة القرآن *ألفته*
وإن أكثرت من الصيام *ألفته*
وإن أكثرت من الصدقة *ألفتها*
وإن أكثرت من الذكر *ألفته*
وإن طلبت العلم *ألفته*
وإن أكثرت من قيام الليل *ألفته*
قال ابن القيم رحمه الله:
"لا يزال المرء يعاني الطاعة حتى يألفها ويحبها، فيُقيض الله له ملائكة تؤزه إليها أزاً، توقظه من نومه إليها، ومن مجلسه إليها".
قال تعالي..
"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
ما تمارسه يومياً سوف تتقنه بكفاءة عالية،،
فعندما تمارس القلق ستقلق لأتفه الأمور،
وعندما تمارس الغضب ستغضب بدون سبب..
لذا *مارس* الطمأنينة لتتقن السكينة،
*ومارس* التفاؤل والأمل لتتقن راحة البال،
*ومارس* الثقة وحسن الظن بالله في حياتك تنعم بالسعادة والأمان والخير .
ماذا تَألَفْ؟
إن أكثرت من تلاوة القرآن *ألفته*
وإن أكثرت من الصيام *ألفته*
وإن أكثرت من الصدقة *ألفتها*
وإن أكثرت من الذكر *ألفته*
وإن طلبت العلم *ألفته*
وإن أكثرت من قيام الليل *ألفته*
قال ابن القيم رحمه الله:
"لا يزال المرء يعاني الطاعة حتى يألفها ويحبها، فيُقيض الله له ملائكة تؤزه إليها أزاً، توقظه من نومه إليها، ومن مجلسه إليها".
قال تعالي..
"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا