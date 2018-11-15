قاعدة نفسية تقول:*



ما تمارسه يومياً سوف تتقنه بكفاءة عالية،،

فعندما تمارس القلق ستقلق لأتفه الأمور،

وعندما تمارس الغضب ستغضب بدون سبب..

لذا *مارس* الطمأنينة لتتقن السكينة،

*ومارس* التفاؤل والأمل لتتقن راحة البال،

*ومارس* الثقة وحسن الظن بالله في حياتك تنعم بالسعادة والأمان والخير .



ماذا تَألَفْ؟

إن أكثرت من تلاوة القرآن *ألفته*

وإن أكثرت من الصيام *ألفته*

وإن أكثرت من الصدقة *ألفتها*

وإن أكثرت من الذكر *ألفته*

وإن طلبت العلم *ألفته*

وإن أكثرت من قيام الليل *ألفته*



قال ابن القيم رحمه الله:

"لا يزال المرء يعاني الطاعة حتى يألفها ويحبها، فيُقيض الله له ملائكة تؤزه إليها أزاً، توقظه من نومه إليها، ومن مجلسه إليها".



قال تعالي..



"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا