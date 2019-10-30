السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لن تنالوا حفظ القرآن بقوة حفظكم ، ‏ولا جودة فهمكم ، ولا كثرة ملازمتكم للقرآن فقط

إنّما تصيبون إتقان حفظهِ بصدق إقبالكم عليه "'

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تحفظ ، وتُجاهد

‏تتعثَّر ، ثم تنسىٰ

‏ثم تعيدُ الكرَّة !

‏تُصيبك النَّوائب

‏ثم تتذكَّر أن الثبات به

‏فتُجاهد !

‏تحفظ ، ثم تنسىٰ ، وتعاود

‏نعم عاود !

‏أجرك محفوظٌ ، وتعبك مجبور

‏والدُّنيا خواءٌ من غير كلامِ الله يُقيمها ..



ماذا تَألَفْ؟



إن أكثرت من تلاوة القرآن ألفته

وإن أكثرت من الصيام ألفته

وإن أكثرت من الصدقة ألفتها

وإن أكثرت من الذكر ألفته

وإن طلبت العلم ألفته

وإن أكثرت من قيام الليل ألفته

قال ابن القيم رحمه الله:

"لا يزال المرء يعاني الطاعة حتى يألفها ويحبها، *فيُقيض الله له ملائكة تؤزه إليها أزاً*

توقظه من نومه إليها، ومن مجلسه إليها".

قال الله تعالى:

"وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"

الآية 69 -سورة العنكبوت

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