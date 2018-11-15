كيف أتخلَّص من عادة المماطلة؟‏

المهمة شبه مستحيلة.‏

ما عندي جَلَد.‏

انا مشغول جدا.‏

المهمة شبه مستحيلة.‏

قسِّم المهمة الى اجزاء.‏ ‏حتى لو كنت متأخر جدا عن بلوغ هدفك،‏ حاول استدراك الوضع بإنجاز المهمة على دفعات‏.‏

‏حتى لو كنت متأخر جدا عن بلوغ هدفك،‏ حاول استدراك الوضع بإنجاز المهمة على دفعات‏.‏ ابدأ على الفور.‏ ‏باشر العمل حالما يوكل اليك،‏ ولو بإدراجه فقط في لائحة واجباتك او تدوين بعض الافكار التي خطرت على بالك لئلا تنساها.‏

‏باشر العمل حالما يوكل اليك،‏ ولو بإدراجه فقط في لائحة واجباتك او تدوين بعض الافكار التي خطرت على بالك لئلا تنساها.‏ اطلب المساعدة.‏ استفِد من تجربة الاكبر سنا.‏ فالاهل والاصدقاء الناضجون لديهم خبرتهم في مواجهة تحديات مماثلة،‏ ويستطيعون مساعدتك على تنظيم افكارك ووضع خطة عمل.‏

ليس عندي جَلَد.‏

جِد حافزا لتبدأ باكرا.‏ مثلا،‏ تخيل مدى ارتياحك حين تنتهي.‏..‏ما اروع الشعور الذي ينتابني عندما انهي فروضي في وقتها او أُشَهِّل فيها فأتنفَّس الصعداء!‏‏

مثلا،‏ تخيل مدى ارتياحك حين تنتهي.‏..‏ما اروع الشعور الذي ينتابني عندما انهي فروضي في وقتها او أُشَهِّل فيها فأتنفَّس الصعداء!‏‏ فكِّر في العواقب.‏ ‏ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا..‏ فالمماطلة تزيد اجهادك وتقلِّل فرص نجاحك.‏

‏ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا..‏ فالمماطلة تزيد اجهادك وتقلِّل فرص نجاحك.‏ قرِّب في ذهنك تاريخ الاستحقاق.‏ ‏اذا كان لديك واجب مدرسي،‏ افترض بعقلك ان موعد تسليمه يسبق الموعد الفعلي بيوم او يومين‏.‏وهكذا يتسنى لك الوقت لمراجعته وييقى عندك يوم او اكثر‏».‏

انا مشغول جدا.‏

أنهِ المهمات السهلة اولا.‏ ‏

‏ حدِّد الاولويات.‏ ‏أعد لائحة بكل واجباتك الدراسية ومواعيد تسليمها‏.‏ والاهم هو ان تدون متى تنوي ان تبدأ وتنهي كلًّا منها.‏

أبعِد عنك كل ما يُلهي. اجعل الجميع في البيت يعلم متى ستباشر العمل على اي مشروع لديك.‏ وإذا كانوا بحاجة اليك في امر ما،‏ ارجوهم ان يخبروك قبل ان تبدأ.‏ اطفئ هاتفك الخلوي وتنبيهات البريد الالكتروني‏».‏

هل سئمت انجاز واجباتك المنزلية وفروضك الدراسية في آخر دقيقة؟‏ اذا كنت تؤجِّل عمل اليوم الى الغد،‏ فأنت بحاجة حقا ان تقلع عن هذه العادة.‏ والمقالة التي تقرأها ستساعدك ان تتغلب على المماطلة ولو كنت تقول في نفسك:‏فما بعض العوامل التي توقعك في شرك هذه العادة؟‏ وكيف تتخلص منها؟‏لا شك ان بعض المهام هي من الضخامة بحيث يبدو لك ان تأجيلها هو الحل الاسهل.‏ ولكن ثمة حلول بديلة افضل من التأجيل،‏ وإليك بعضها:‏‏«‏ضع برنامجاصحيح ان ذلك يستدعي الالتصاق بنظام محدَّد والمتابعة بتصميم،‏ لكن نتائجه رائعة.‏ فسيساعدك على اتمام كل واجباتك في حينها‏».‏.‏غالبا ما تشمل الواجبات التي يشقّ عليك القيام بها امورا تجدها مضجرة للغاية.‏ فما العمل اذا كانت المهمة لا تستهويك؟‏ اليك الاقتراحات التالية:‏‏«‏عقلك هو المفتاح.‏ قل في نفسك انك لن توفِّر جهدا في انجاز المطلوب ولن تدع شيئا يقف في طريقك.‏ فحين اتبنى هذا الموقف،‏ تأخذ الامور مجراها الصحيح‏».‏يقول احدهم:‏ «‏غالبا ما يقول عني الناس اني شخص مماطل‏،‏ لكنهم يظلمونني.‏ فهم لا يعرفون كم انا مشغول‏!‏».‏ اذا كان هذا هو لسان حالك فجرِّب الخطوات التالية:‏قبل ان تقول ان وضع برنامج يحدّ من حريتك،‏ انظر الى الامر من زاوية مختلفة.‏ فستجد انه يتيح لك ان تتحكمبوقتك عوض ان يتحكم الوقت بك،.‏«‏لن ترتاح من مسؤولية موكلة اليك الا عندما تنجزها.‏ لا تدعها تبقى جاثمة على قلبك،‏ بل انجزها وأرِح بالك منها باقي النهار‏».‏هذا واتمنى لكم التوفيق في دراستكم وتحقيق ما تصبون إليه من أهداف.ياريت تنقلوا الموضوع في قسم البكالوريا او الدراسة الجامعية لاني نسيت ..