تحميل وتثبيت برنامج فوتوشوب cs6 بحجم صغير جدا مع التفعيل مدى الحياة!

Amine101
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اليوم جايبلكم برنامج فوتوشوب بحجم صغير جدا لا يتعدى ال74 ميغا نسخة كاملة و تفعيل مدا الحياة مهم جدا للحواسيب الضعيفة أو عموما لكل من يعاني مشاكل في التحميل و التنصيب و التثبيت ... الأمر سهل جدا و لا يحتاج الى شرح مع ذلك اتبع الخطوات التالية بالصور في حال احتجت اليها
1- تحميل البرنامج اضغط هنا
2- فك الضغط على المجلد
3- افتح الملف
4- اضغط على set up
5- اختر اللغة
6- اضغط على Next
7- اضغط على أقبل الشروط ثم Next
8-اضغط على Next
9- اضغط على Next
10- اضغط على create a desktop icon
11- تنبثق لك النافذة الموجودة في الصورة أسفل
12- قم بقطع الاتصال بالأنترنت
13-اضغط على license key
14- قم بنسخ المفتاح
15- قم بلصق المفتاح ثم اضغط على Next
16- اضغط على install
17- اضغط على finish
18- قم بفتح البرنامج
19- انتظر قليلا ...
1- تحميل البرنامج اضغط هنا
2- فك الضغط على المجلد
3- افتح الملف
4- اضغط على set up
5- اختر اللغة
6- اضغط على Next
7- اضغط على أقبل الشروط ثم Next
8-اضغط على Next
9- اضغط على Next
10- اضغط على create a desktop icon
11- تنبثق لك النافذة الموجودة في الصورة أسفل
12- قم بقطع الاتصال بالأنترنت
13-اضغط على license key
14- قم بنسخ المفتاح
15- قم بلصق المفتاح ثم اضغط على Next
16- اضغط على install
17- اضغط على finish
18- قم بفتح البرنامج
19- انتظر قليلا ...
و أخيرا مبروك الفوتوشوب عذرا على الاطالة لأن المجهود فردي أرجو أن لا أكون أطلت عليك بالتوفيق
لأي استفسار أنا تحت أمرك عزيزي