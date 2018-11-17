تحميل وتثبيت برنامج فوتوشوب cs6 بحجم صغير جدا مع التفعيل مدى الحياة!

Amine101

Amine101

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 سبتمبر 2017
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العمر
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محل الإقامة
algerie
#1
اليوم جايبلكم برنامج فوتوشوب بحجم صغير جدا لا يتعدى ال74 ميغا نسخة كاملة و تفعيل مدا الحياة مهم جدا للحواسيب الضعيفة أو عموما لكل من يعاني مشاكل في التحميل و التنصيب و التثبيت ... الأمر سهل جدا و لا يحتاج الى شرح مع ذلك اتبع الخطوات التالية بالصور في حال احتجت اليها :)

1- تحميل البرنامج اضغط هنا

2- فك الضغط على المجلد



3- افتح الملف



4- اضغط على set up



5- اختر اللغة



6- اضغط على Next



7- اضغط على أقبل الشروط ثم Next



8-اضغط على Next



9- اضغط على Next



10- اضغط على create a desktop icon



11- تنبثق لك النافذة الموجودة في الصورة أسفل



12- قم بقطع الاتصال بالأنترنت



13-اضغط على license key



14- قم بنسخ المفتاح



15- قم بلصق المفتاح ثم اضغط على Next



16- اضغط على install



17- اضغط على finish



18- قم بفتح البرنامج



19- انتظر قليلا ...



و أخيرا مبروك الفوتوشوب عذرا على الاطالة لأن المجهود فردي أرجو أن لا أكون أطلت عليك بالتوفيق​



لأي استفسار أنا تحت أمرك عزيزي;)
 
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