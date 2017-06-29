تحميل برنامج الفوتوشوب النسخة CC اصدار 2014

اليكم اخوتي و اخواتي البرنامج الغني عن التعريف و الرائد في مجال التصميم و معالجة الصور .... نعم انه برنامج الفوتوشوب هذه المرة اخترت لكم نسخة ليست بالقديمة كذلك ليست هي اخر اصدار للبرنامج لكن تعتبر من اكثر النسخ ثباتا و فعالية ضمن مجموعة نسخ البرنامج انها نسخة CC اصدار 2014 الفوتوشوب هو أحد برامج شركة أدوبي الشهيرة .. وهذا البرنامج خاص بعمل التصاميم و الرسوميات ، وهو البرنامج الأول في العالم من ناحية القوة وكثرة المستخدمين وكثرة الدروس على شبكة الانترنت ، يمكنك من إنشاء الصور والتصاميم التي يمكنك استعمالها فيما تريد من الامور المختلفة. الفوتوشوب برنامج أكثر من رائع لما له من المميزات والقدرات الفائقة واللا محدودة تقريبا في مجال معالجة الصور ووضع الإضافات عليها الاصدار: Adobe Photoshop CC 2014 التوافق : Windows 10, 8, 7 الترخيص: Trial الشركة المنتجة: Adobe حجم البرنامج : 1.36 غيغابايت. - معالج Intel® Core 2 أو AMD Athlon® 64؛ بسرعة 2 غيغاهرتز أو أسرع - نظام التشغيل Microsoft Windows 7 مع Service Pack 1 أو Windows 8.1 أو Windows 10. - ذاكرة وصول عشوائي(الرام) 2 غيغا بايت (يُفضل 8 جيجا بايت)........ عن نفسي جربته على حاسوب به رام 1 غيغا و اشتغل عادي - ان تتوفر مساحة فارغة على القرص الصلب قدرها 2 غيغابايت عند التثبيت . يعني المتطلبات ليست بالصعبة و اغلب الحواسيب حاليا توافقها قبل تحميل برنامج الفوتوشوب يجب علينا تحميل برنامج السواقات الوهمية او الاقراص الوهمية و هي برامج عديدة اخترت منها برنامج PowerISO و اليكم رابط مباشر لتحميله من الميديافير من رفعي البرنامج حجمه صغير 3 ميغابايت تقريبا تحميل برنامج PowerISO الان الى روابط تحميل الفوتوشوب و طبعا قمت برفعها على المحبوب ميديافير و هي روابط مباشرة ... فقط اضغط و سيبدأ التحميل اولا لاصحاب الاتصال السريع او الذين يبقون اجهزتهم مفتوحة لفترات معتبرة : رابط واحد للبرنامج و غير مقسم لاجزاء تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 --- ملف واحد و كامل اما لاصحاب الاتصال الضعيف (اعرف ان هناك الكثير ههههه) او الذين لا يبقون اجهزتهم مفتوحة لفترات طويلة البرنامج مقسم على 10 اجزاء و كل جزء حجمه 140 ميغابايت عدا الجزء الاخير الذي حجمه 80 ميغابايت تقريبا تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 1 تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 2 تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 3 تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 4 تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 5 تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 6 تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 7 تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 8 تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 9 تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 10 بعد تحميل جميع الاجزاء نضعها في مجلد واحد و نقوم بفك الضغط عن احدها فقط و سيقوم برنامج فك الضغط تلقائيا باعادة العملية على كل الاجزاء و النتيجة ستكون ملف واحد من نوع ISO ستجدون داخل الملف المرفق شرح مفصل لتثبيت برنامج الفوتوشوب بالصور و ان شاء الله يكون الشرح مفهوم للجميع شرح مصور لتثبيت برنامج الفوتوشوب الان ناتي الى شرح تثبيت برنامج PowerISO الذي سنحتاجه لتثبيت الفوتوشوب و السبب هنا هو عندما نقوم بتثبيت برنامج الفوتوشوب مباشرة بعد التحميل سيطالبنا برنامج الاعداد بادخال القرص المضغوط ... و لي لا نقوم بعملية نسخ البرنامج على قرص مضغوط حقيقي سنخدع الجهاز و نستخدم قرص مضغوط وهمي ببرنامج PowerISO بعد تحميل البرنامج و تشغيله ستظهر هذه النافذة لبدأ التنصيب نضغط على J'accepte كما هو موضح في الصورة و سننتقل للنافذة التالية نختار مكان التثبيت (و من المستحسن تركه كما هو) بعدها نضغط Installer كما هو موضح في الصورة سيبدا البرنامج بعملية التثبيت و التي لن تستغرق الكثير من الوقت و ستكون لدينا النافذة التالية نضغط على Suivant كما هو موضح اعلاه و سننتقل الى هذه النافذة 1- نتاكد من ان جميع الخيارات محددة و ذلك بالضغط على Sélectionner tout كما في الصورة 2- نتاكد من ان عدد الاقراص الوهمية هو 1 على الاقل كما هو موضح في الصورة اعلاه بجانب الرقم 2 اخيرا نضغط على Fermer بهذا نكون قد ثبتنا البرنامج بنجاح و الان يجب علينا اعادة تشغيل الجهاز كي يظهر لنا القرص الوهمي الذي سنحتاجه لتثبيت برنامج الفوتوشوب و بعد اعادة التشغيل يمكننا رؤية القرص الوهمي في جهاز الكمبيوتر بجانب محرك الاقراص المضغوطة الحقيقي كما في الصورة التالية الى هنا اعزائي نكون وصلنا الى نهاية الموضوع اتمنى ان يكون الشرح واضح و ان الموضوع اعجبكم رغم طوله ههههه و اي استفسار يمكنكم فقط طرحه هنا او الاتصال على الخاص شكرا للمتابعة و في حفظ الرحمان