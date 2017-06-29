تحميل برنامج الفوتوشوب النسخة CC اصدار 2014

اليكم اخوتي و اخواتي البرنامج الغني عن التعريف و الرائد في مجال التصميم و معالجة الصور .... نعم انه برنامج الفوتوشوب



هذه المرة اخترت لكم نسخة ليست بالقديمة كذلك ليست هي اخر اصدار للبرنامج لكن تعتبر من اكثر النسخ ثباتا و فعالية ضمن مجموعة نسخ البرنامج انها نسخة CC اصدار 2014



الفوتوشوب هو أحد برامج شركة أدوبي الشهيرة .. وهذا البرنامج خاص بعمل التصاميم و الرسوميات ، وهو البرنامج الأول في العالم من ناحية القوة وكثرة المستخدمين وكثرة الدروس على شبكة الانترنت ، يمكنك من إنشاء الصور والتصاميم التي يمكنك استعمالها فيما تريد من الامور المختلفة.

الفوتوشوب برنامج أكثر من رائع لما له من المميزات والقدرات الفائقة واللا محدودة تقريبا في مجال معالجة الصور ووضع الإضافات عليها