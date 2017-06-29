تحميل برنامج الفوتوشوب النسخة CC اصدار 2014

الموضوع في 'ركن برامج وملحقات التصميم [2D]' نشر بواسطة طائر الخير, ‏29 جوان 2017.

  1. طائر الخير

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    اليكم اخوتي و اخواتي البرنامج الغني عن التعريف و الرائد في مجال التصميم و معالجة الصور .... نعم انه برنامج الفوتوشوب


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    هذه المرة اخترت لكم نسخة ليست بالقديمة كذلك ليست هي اخر اصدار للبرنامج لكن تعتبر من اكثر النسخ ثباتا و فعالية ضمن مجموعة نسخ البرنامج انها نسخة CC اصدار 2014


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    الفوتوشوب هو أحد برامج شركة أدوبي الشهيرة .. وهذا البرنامج خاص بعمل التصاميم و الرسوميات ، وهو البرنامج الأول في العالم من ناحية القوة وكثرة المستخدمين وكثرة الدروس على شبكة الانترنت ، يمكنك من إنشاء الصور والتصاميم التي يمكنك استعمالها فيما تريد من الامور المختلفة.
    الفوتوشوب برنامج أكثر من رائع لما له من المميزات والقدرات الفائقة واللا محدودة تقريبا في مجال معالجة الصور ووضع الإضافات عليها


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    الاصدار: Adobe Photoshop CC 2014

    التوافق : Windows 10, 8, 7

    الترخيص: Trial

    الشركة المنتجة: Adobe

    حجم البرنامج : 1.36 غيغابايت.

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    - معالج Intel® Core 2 أو AMD Athlon® 64؛ بسرعة 2 غيغاهرتز أو أسرع

    - نظام التشغيل Microsoft Windows 7 مع Service Pack 1 أو Windows 8.1 أو Windows 10.

    - ذاكرة وصول عشوائي(الرام) 2 غيغا بايت (يُفضل 8 جيجا بايت)........ عن نفسي جربته على حاسوب به رام 1 غيغا و اشتغل عادي

    - ان تتوفر مساحة فارغة على القرص الصلب قدرها 2 غيغابايت عند التثبيت .

    يعني المتطلبات ليست بالصعبة و اغلب الحواسيب حاليا توافقها


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    قبل تحميل برنامج الفوتوشوب يجب علينا تحميل برنامج السواقات الوهمية او الاقراص الوهمية و هي برامج عديدة اخترت منها برنامج PowerISO
    و اليكم رابط مباشر لتحميله من الميديافير من رفعي البرنامج حجمه صغير 3 ميغابايت تقريبا

    تحميل برنامج PowerISO


    الان الى روابط تحميل الفوتوشوب و طبعا قمت برفعها على المحبوب ميديافير و هي روابط مباشرة ... فقط اضغط و سيبدأ التحميل ;)

    اولا لاصحاب الاتصال السريع او الذين يبقون اجهزتهم مفتوحة لفترات معتبرة : رابط واحد للبرنامج و غير مقسم لاجزاء

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 --- ملف واحد و كامل


    [​IMG]

    اما لاصحاب الاتصال الضعيف (اعرف ان هناك الكثير ههههه) او الذين لا يبقون اجهزتهم مفتوحة لفترات طويلة البرنامج مقسم على 10 اجزاء و كل جزء حجمه 140 ميغابايت عدا الجزء الاخير الذي حجمه 80 ميغابايت تقريبا

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 1

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 2

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 3

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 4

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 5

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 6

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 7

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 8

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 9

    تحميل الفوتوشوب CC اصدار 2014 الجزء 10


    بعد تحميل جميع الاجزاء نضعها في مجلد واحد و نقوم بفك الضغط عن احدها فقط و سيقوم برنامج فك الضغط تلقائيا باعادة العملية على كل الاجزاء و النتيجة ستكون ملف واحد من نوع ISO

    [​IMG]

    ستجدون داخل الملف المرفق شرح مفصل لتثبيت برنامج الفوتوشوب بالصور و ان شاء الله يكون الشرح مفهوم للجميع

    شرح مصور لتثبيت برنامج الفوتوشوب

    الان ناتي الى شرح تثبيت برنامج PowerISO الذي سنحتاجه لتثبيت الفوتوشوب و السبب هنا هو عندما نقوم بتثبيت برنامج الفوتوشوب مباشرة بعد التحميل سيطالبنا برنامج الاعداد بادخال القرص المضغوط ... و لي لا نقوم بعملية نسخ البرنامج على قرص مضغوط حقيقي سنخدع الجهاز و نستخدم قرص مضغوط وهمي ببرنامج PowerISO

    بعد تحميل البرنامج و تشغيله ستظهر هذه النافذة لبدأ التنصيب

    [​IMG]

    نضغط على J'accepte كما هو موضح في الصورة و سننتقل للنافذة التالية

    [​IMG]

    نختار مكان التثبيت (و من المستحسن تركه كما هو) بعدها نضغط Installer كما هو موضح في الصورة
    سيبدا البرنامج بعملية التثبيت و التي لن تستغرق الكثير من الوقت و ستكون لدينا النافذة التالية

    [​IMG]

    نضغط على Suivant كما هو موضح اعلاه و سننتقل الى هذه النافذة

    [​IMG]

    1- نتاكد من ان جميع الخيارات محددة و ذلك بالضغط على Sélectionner tout كما في الصورة
    2- نتاكد من ان عدد الاقراص الوهمية هو 1 على الاقل كما هو موضح في الصورة اعلاه بجانب الرقم 2
    اخيرا نضغط على Fermer

    بهذا نكون قد ثبتنا البرنامج بنجاح و الان يجب علينا اعادة تشغيل الجهاز كي يظهر لنا القرص الوهمي الذي سنحتاجه لتثبيت برنامج الفوتوشوب و بعد اعادة التشغيل يمكننا رؤية القرص الوهمي في جهاز الكمبيوتر بجانب محرك الاقراص المضغوطة الحقيقي كما في الصورة التالية

    [​IMG]


    الى هنا اعزائي نكون وصلنا الى نهاية الموضوع
    اتمنى ان يكون الشرح واضح و ان الموضوع اعجبكم رغم طوله ههههه
    و اي استفسار يمكنكم فقط طرحه هنا او الاتصال على الخاص :p

    شكرا للمتابعة
    و في حفظ الرحمان
    :)
     

    الملفات المرفقة:

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    طائر الخير, ‏29 جوان 2017
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم


    بارك الله فيك اخي
    @طائر الخير
    جزاك الله كل خير

    البرنامج جاهز
    ننتظر فقط الدروس :geek:
    بالتوفيق​
     
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    yaso ياسمين, ‏29 جوان 2017
    #2
  3. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    و عليكم السلام ورحمة الله

    و فيك بارك الله اختي ياسمين
    اكيد رح تكون فيها دروس باذن الله :)
    لكن قبلها رح نحط الخطوط كيما وعدتك راني نفرز فيهم برك
    و الدروس راه ما بقاش ياسر و نبدو
    ان شاء الله

    الف شكر على المرور الجميل
    في امان الله
    :)
     
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    طائر الخير, ‏29 جوان 2017
    #3
  4. طائر الخير

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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    طائر الخير, ‏29 جوان 2017
    #4
  5. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    بارك الله فيك
    جزاك الله خير
     
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    السحاب العابر, ‏1 جويلية 2017
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    بارك الله فيك أخي على الشرح وعلى كل شي
    راني حملت الفوتوشوب وفتحتو ضربت طلة عليه ههه
    عجبني بزاف مام البلوكاج لي كان لي في الفوتوشوب لقديم ماكانش في هادا
    جاني غريب نوعا ما خاطر فيه حوايج وتقنيات مكانوش عندي في القديم
    لكن فرحت بيه بزاف ^^ هاد اليومين راني مريضة بزاف غير نرتاح ونسترجع عافيتي
    نبدا نخدم بيه مباشرة، خاطر حبيت قبيلات كاشما نخربش فيه ومن بعد عجزت صحتي ماسمحتليش
    بارك الله فيك اخي على الموضوع القيم الذي كان اكثر من مفصل ربي يحفظك ان شاء الله
    بقالي موضوع الخطوط نزيد نضرب عليه طلة
    بارك الله فيك وشكرا مجددا :)
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏1 جويلية 2017
    #6
  7. Skor m@k

    Skor m@k
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    السلام عليكم
    ياخويا والله الزهر ماعني هذي المرة ههههههههه
    الكوكسيو ثقيلة عندي قلت نطلعو بالأجزاء الجزء الاول حتى قريب يطلع راحت التريسيتي خخخخخخ
    عاود ولا من الأول ههههه
    ممبعد ان شاء الله نعاود نطلع بلعقل
    وتانيت الى نقدر نتبع الدورة تاعك بالفوتوشوب لي عندي نطلعلو الملحقات ونخدم بيه
    حتى يطلع هذا الفوتوشوب المحان ههههههههههههه
    يعطيك الصحة خوو شرحت شرح هايل
     
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    Skor m@k, ‏1 جويلية 2017
    #7
  8. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
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    و فيك بارك الله اخي
    الله يحفظك
    و الف شكر على المرور الطيب
    في امان الله
    :)
     
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    طائر الخير, ‏2 جويلية 2017
    #8
  9. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    و عليكم السلام و رحمة الله

    و فيك بارك الله اختي لؤلؤة
    ايه راه روعة ربي يبارك
    ايه اكيد في الاول رح يبان مبدل مي رح توالفيه بسرعة
    و التصميم بيه رح يوليلك متعة تاع الصح
    ربي يدوم فرحتك

    و ربي يجب الشفاء
    طهورا ان شاء الله

    الف شكر على المرور الطيب
    و في حفظ المولى
    :)
     
    Skor m@k, missing heart و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    طائر الخير, ‏2 جويلية 2017
    #9
  10. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    و عليكم السلام و رحمة الله

    ههههههههههه
    و الله فكرتني بروحي الوقت اللي رح نرفعو على الميديا فير
    مرمدني الزهر تاع الصح ههههههههه

    معليش اصبر معاه و بالشوية بالشوية حتى تفرا ان شاء الله هههههه
    و حتى لو مزال ما هبطتش هذا النسخة تاعك راي مليحة تقدر تتبع بيها كي نبدو
    علاخاطر مكانش فرق كبير ياسر بيناتهم

    الله يحفظك خويا مالك
    و في رعاية الرحمان
    :)
     
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    طائر الخير, ‏2 جويلية 2017
    #10
  11. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    بلا مزيتك ياوجه البوقوقو
    احم احم
    بارك الله فيك وججزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك
    جاري التحميل والتبيت ان شاء الله تعالى
    تحياتي يابوقوقو
    في امان الله وحفظه​
     
    missing heart, ‏23 جويلية 2017 على 17:10
    #11

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