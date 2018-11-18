MESSI23000
:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 4,922
- الإعجابات
- 640
- النقاط
- 171
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 193دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /
تقييم بيتكوين حسب منصات POLONEIX + BINANCE + BITTREX
و ممكن ايضا علي بلوكشين بعد تفاهم مع زبون
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 193دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /
تقييم بيتكوين حسب منصات POLONEIX + BINANCE + BITTREX
و ممكن ايضا علي بلوكشين بعد تفاهم مع زبون
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
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