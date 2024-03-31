saddek06000
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 ماي 2015
- المشاركات
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- نقاط التفاعل
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- النقاط
- 42
السلام عليكم متوفر 500 دولار USDT
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 235 دج
binance الى binance بدون عمولة
العمولة يتحملها المشتري
ملاحظة اقل مبلغ للبيع 50$
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
الدفع عن طريق ccp
1 دولار = 235 دج
binance الى binance بدون عمولة
العمولة يتحملها المشتري
ملاحظة اقل مبلغ للبيع 50$
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا