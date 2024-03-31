السلام عليكم متوفر 500 دولار USDTالدفع عن طريق ccp1 دولار = 235 دجbinance الى binance بدون عمولةالعمولة يتحملها المشترييرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتيملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا