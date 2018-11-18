السلام عليكممتوفر عندي 500 اورو neteller للبيع مقابل التحويل في CCP فقطالسعر: 1 اورو= 220 دجالاولوية لمن يأخد المبلغ كاملاالعمولة لا توجدللحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ