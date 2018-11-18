سلطات من مطبخي (رجاء عدم اعتماد الموضوع لحين اكمله)

Yasmina.yaso
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الله الرحمان الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على نبي الأمم ، سيدنا محمد الأجل الأكرم ،
وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
وبعد .
إخواني أخواتي،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
أقدم لكم سلطات من مطبخي و على ذوقي الخاص بمكونات كانت متوفرة لدي
ان شاء الله تنال إعجابكم
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يتبع ,,,,
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