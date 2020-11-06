الدرس الثامن إعادة تهيئة حجم الملف و درجة الدقة المطلوبة

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبي الأمم ،
سيدنا محمد الأجل الأكرم ،وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
اهلا و سهلا بكم في دروسنا التي لازالت متواصلة معكم ~


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درس اليوم سيكون حول

اعادة تهيئة حجم الملف و درجة الدقة المطلوبة

ونقصد هنا اننا احيانا نحتاج لتغير حجم صورة لما يناسبنا او ملف بشكل عام فنتبع الخطوات التالية


اترككم مع الدرس

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