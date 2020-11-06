الدرس الثامن إعادة تهيئة حجم الملف و درجة الدقة المطلوبة

Yasmina zahra
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 7,362
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة والسلام على نبي الأمم ،
سيدنا محمد الأجل الأكرم ،وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الأعظم ،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
اهلا و سهلا بكم في دروسنا التي لازالت متواصلة معكم ~
درس اليوم سيكون حول
اعادة تهيئة حجم الملف و درجة الدقة المطلوبة
ونقصد هنا اننا احيانا نحتاج لتغير حجم صورة لما يناسبنا او ملف بشكل عام فنتبع الخطوات التالية
اترككم مع الدرس
ا
اعادة تهيئة حجم الملف و درجة الدقة المطلوبة
ونقصد هنا اننا احيانا نحتاج لتغير حجم صورة لما يناسبنا او ملف بشكل عام فنتبع الخطوات التالية
اترككم مع الدرس
ا
إلى الملتقى...