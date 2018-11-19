ليس أمرا طبيعيا

ماذا عساني أقول وقد ذهب القول مني ...

كم من حسرة علي أن أتحسر كي يخرج الألم مني ...

مسجون خلف قضبان العجز أتفرج حتى ذهلت والذهول أصبح جزءا مني...

أهاذي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترقص الكيكي ومع صورهم ذهب العقل مني ....

حاولت وحاولت كثيرا لكني لم أجد تفسيرا لها واستسلمت أنها ألعاب مراهقة قد تختفي يوما ...لكن ما ظهر اليوم أعذروني خانتني الكلمات وانتقم الصمت مني ...

رقص على أنغام المجون بين رجل وزوجه في التلفاز وعلى المواقع يا حسرتي ...

وكأنهم سكارى وما هم بسكارى من منكم يفهمني ....

تقليد للفاسقات في بيوت المسلمين ،توقفو أرجوكم ما الذي تحاولون إثباته وكل ما يُثبت منكم يوجع قلبي....

رميت آخر حجر نرد علني أجد تعليلا وتبريرا لكن الحجر خانني ...

هاتفي عفته عند حمله لأنه وسيلة في يد غيري ....

وسيلة لنشر الفحش والتدنيس ،وسيلة لهتك العرض أرميه ليبتعد عني ؟؟!!!

إذا أردت هدم شعب وقوم وأمة إبدأ بأسرها وشبابها ،هذا ليس كلامي....

إقرأو التاريخ ومرروه للأجيال علكم تنقذون.... وعلني ...

تبا لقد عيفتموني في شيء اسمه شاشة صدقوني ...

واعلمو بنو جلدتي أنه من غير الطبيعي

نعم

من غير الطبيعي

أن يبدو ما نراه طبيعي

عندما ترى دجاجة نبت لها أسنان هل نقول طبيعي

عندما نرى فيلا حلق بأذنيه هل هو طبيعي

الطبيعي أننا أمة مسلمة ،بأخلاقنا تحلق عاليا أم نسيتم أخبروني...

متى ما نزعت عنا أخلاقنا بسلاسة وسهولة نحو الحضيض نهوي ....

أرجوكم يكفي ...

يكفي تقليدا زاد على الهم همي ...

وتذكرو تذكرو

أنه ليس طبيعيا ليس أمرا طبيعيا ..

لا تيك توك ولا الكيكي ...

والقادم إن شاء الله يختفي قبل أن ينجلي ...

بقلم حلم كبيريوم 19-11-2018على الساعة الخامسة صباحا​