مشاركة في مسابقة وطنى الغالى**تعيش بلدي حرة مستقلة**

ملكة زوجي
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تْعَيْشٌ بِلَدِيْ
حْرَﮥ مـَسُتْقِلَﮥ
1نوفمبر هو من اعظم ايام الوطن يوم مبارك فهو يوم إندلاع ثورتنا التحريرة المجيدة، الثورة التي انتصر فيها
الحق على الباطل الثورة التي مات فيها الكثير والكثير من الابرياء
فالجزائر واستقلالها هي قصة طويلة المدى حزينة الاحداث تجمع بين البطولة والماساة
بين الظلم والمقاومة كان من وراء هته القصة ملايين من الشهداء واليتامى والارامل لا ذنب لهم
فالمجاهدون والشهداء الذين قدموا دماءهم وأرواحهم وأعمارهم من أجل أن يحيا هذا الوطن ومن أجل أن تصبح "الجزائر" بلدا مستقلا ذا سيادة على ترابه وثرواته ومن اجل ان يحيا الشعب بسلام اختاروا هذا اليوم ليكون تاريخ ميلاد الثورة ، هؤلاء المجاهدون والشهداء هم آباؤنا وأجدادنا هم فخر لنا هم قدوة لنا
انظرو اكثر من مليون ونص مليون شهيد ضحو بارواحهم من اجل ان نعيش في سلام
ففرنسا طبقت عدة انواع من تعذيب عليهم وعلى الشعب عذبتهم تعذيب نفسي جسدي بالناربالماء بالكهرباء ..
قتلوهم واغتصبوا نسائهم وقتلوا اولادهم .......فماذا نحكي وماذا نقول عن معانتهم
آنذاك
شهداء ذاقو مرارة التعذيب والاهانة في سبيل الوطن شهداء كان ايمانهم بالله كبير في تحرير وطنهم
شهدائنا اشهدوا العالم ان الجزائر بلد العظماء وان لها تاريخ لا ينسى
حمدا لله لم يبقى استعمار في بلادنا عاش الشعب سالما غانما عاشت الجزائر حرة مستقلة رحم الله شهدائنا الابرار
لن ننسى دمائكم الطاهرة وتضحياتكم وتحيا الجزائر
بقلمي المتواضع