مشاركتي في مسابقة وطني الجزائر وذكر بأيام الجزائر

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعي جاء متؤخرا لكن أحببت المشاركة معكم إخوتي الكرام بمشاركتي المتواضعة بينكم بمناسبة شهر البطولات وذكرى إندلاع الثورة الجزائرية 1 نوفمبر 195 التي مرت علينا قبل أيام... أرسل أجمل تحية للشعب الجزائري الصامد..... تحية لكل الجزائرين.... شعب المليون ونصف مليون شهيد..... بمناسبة ذكرى اندلاع ثورتنا المجيدة ذكرى أول نوفمبر أقول لكل أبناء بلدي من الشعب الجزائري عامة وإلى أعضاء منتدى اللمة الرائع والمميز بحضوره وأخويته خصوصا كل عــــــام وأنتم بخير ورحم الله شهدائنا الأبرار

إنما تعظم الأيام وتجل إذا كان على أمر جلل

فأعظم بنوفمبر وقد حل وهلاله الأبرك قد هل

وإن شرف المسابقة والإحتفاء ليستمد من شرف المحتفى به

والمحتفى به الفاتح من نوفمبر

شهرنا الذي نعتز به ونفتخر

يوم الجزائر الفاصل

وسبب عزها الحاصل

ولذلك حق أن يقال للعالم بأجمعه

وذكر بأيام الله من السعة

ما يسع لاحتواء القول :

وذكر بأيام الجزائر

أيام الجزائر أنشورة الأحرار والحرائر

بالتذكر والتذكير حرية

وهي المرجع لطلاب الحرية

هي الفجر حال الإنبلاج

وهي عنوان الخلاص والإنفراج

هي الأمل للشعوب المهانة

هي الثورة على الطغيان والخيانة

بها يسترجع العز المستلب

وينال المجد المنشد المرتقب

أيام الجزائر أنشودة تصدح بها الأصوات

وتوشح بحروفها الصفحات

وينشأ على وقع نغماتها الجميل

ويسعى ويحفظ هذا الجيل

لتلمس أسباب الريادة

وتحقيق المجد والسيادة

وببركة اليوم الفاتح الميمون

عرجنا إلى العلى وترفعنا عن الدون

فحق أن يقال للعالم الحائر

عليك بأيام الجزائر

أنا إن مت فالجزائر تحيا ................ حرة مستقلة لن تبيدا

هكذا قال الأولون

فيا ترى ما نحن قائلون ؟؟؟؟؟

أعشقك وأعشق هواك وطني الغالي

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

المرأة الجزائرية أثناء الثورة...

نظرة الرجال تختلف عن نظرة الأنذال...

ولكل زمن رجاله

رحم الله زمان كان فيه الرجال رجال والنساء نساء