عرض بيع متوفر 500$ PERFECT MONEY مقابل 195دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
NAIM 2093
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيرفكت موني - Perfect Money
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NAIM 2093

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
65
الإعجابات
5
النقاط
3
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 500$ PERFECT MONEY مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
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ملاحظات:
-عمولة الإرسال %0.5 يتحملها المشتري
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب في موقع بريد الجزائر عند منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء لا داعي للردود التي تطلبون فيها الدفع لأنكم مستعجلون قبل أن أتأكد من وصول المال لحسابي البريدي


تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-كل عضو يطلب الحجز وأؤكده وأرسل له معلومات الدفع عبر المحادثة ثم لا يدفع دون أن يعتذر أو يفسر ذلك سأقوم بشطبه من قائمة المشترين الذين سأتعامل معهم في مواضيع البيع القادمة
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل والهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,200
الإعجابات
2,920
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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