عرض بيع متوفر 239 يـورو بايـسيـرا PAYSERA مقابل 224 دج ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
mohghoul
المبلغ
239 ( EUR )
سعر البيع
224 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
mohghoul

mohghoul

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
7 أكتوبر 2018
المشاركات
94
الإعجابات
4
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
djelfa
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم

متوفر 239 يـورو بايـسيـرا PAYSERA للبيع مقابل التحويل في CCP فقط

السعر: 1 اورو= 224 دج

المصدر : مال خاص

1- الاولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

2- مدة الحجز 12سا

3- تفقد صندوق المحادثات الخاص بك


****لا توجد عمولة****

بعد الحجز انتظر التاكيد مني ثم ارسل لك معلومات الدفع

******** الدفع فوري (y)عند التحقق ********

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع: (اجبـــــــــاري و اجبـــــــاري)
اسم عضويتي و اسم عضويتك + اسم المنتدى + المبلغ باليورو​
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,203
الإعجابات
2,925
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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