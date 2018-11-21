ما فضائل أم المؤمنين سودة بنت زمعة؟

- هي أول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة رضي الله عنها، وانفردت به نحو ثلاث سنوات حتى تزوج عائشة رضي الله عنها.
-مُربية أبناء النبي من السيدة خديجة بعد وفاتها، رضي الله عنهما.
-تعد سودة رضي الله عنها من فواضل نساء عصرها كانت سيدة جليلة، نبيلة الخلق، عُرفت بالصلاح والتقوى، وامتازت بالصدقة.
-شهدت سودة غزوة خيبر مع النبي وأطعمها النبي من الغنائم ثمانين وَسْقًا تمرًا وعشرين وَسْقًا شعيًرا، ويقال قمح.
-روت سودة عن النبي بعض الأحاديث. وحدث عنها: ابن عباس، وغيره.
ارتباط سودة بنزول آيات الحجاب
كانت السيدة سودة رضي الله عنها إحدى أسباب نزول آية الحجاب، أي الآية التي نزلت في أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من الرجال. ومنها قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[الأحزاب: 53]
وتروي لنا السيدة عائشة أن سودةُ بنتُ زمعةَ قد خرجت ليلًا، فرآها عمرُ فعرفها، رضي الله عنهما، فقال : «إنكِ واللهِ يا سودةُ ما تخفَينَ علينا، فانظري كيف تخرجين، فانكفأت راجعة، فرجعتُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (أي عائشة) فذكرتُ ذلك لهُ، وهو في حُجرتي يتعشَّى، وإنَّ في يدهِ لعرقًا، فأُنزلَ عليهِ (أي الوحي)، فرفع عنهُ وهو يقولُ : « قد أَذنَ اللهُ لكنَّ أن تخرجْنَ لحوائجِكنَّ»[رواه البخاري: 5237]
-قالت السيدة عائشة في أمر تبرع سودة بيومها لها : «نقولُ في ذلِكَ أنزلَ اللَّهُ تعالى وفي أشباهِها :{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[النساء: 128] ولم تنس عائشة فضل سودة عليها في حياتها.
التخفيف في الحج بفضل سودة
وردت عدة مناقب للسيدة سودة في حجتها مع النبي:
•الإذن بالخروج ليلًا إلى منى خشية الزحام
•عدم خروج سودة للحج بعد النبي
https://www.withprophet.com/ar/السيدة-سودة-راعية-أبناء-النبي
-مُربية أبناء النبي من السيدة خديجة بعد وفاتها، رضي الله عنهما.
-تعد سودة رضي الله عنها من فواضل نساء عصرها كانت سيدة جليلة، نبيلة الخلق، عُرفت بالصلاح والتقوى، وامتازت بالصدقة.
-شهدت سودة غزوة خيبر مع النبي وأطعمها النبي من الغنائم ثمانين وَسْقًا تمرًا وعشرين وَسْقًا شعيًرا، ويقال قمح.
-روت سودة عن النبي بعض الأحاديث. وحدث عنها: ابن عباس، وغيره.
ارتباط سودة بنزول آيات الحجاب
كانت السيدة سودة رضي الله عنها إحدى أسباب نزول آية الحجاب، أي الآية التي نزلت في أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من الرجال. ومنها قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[الأحزاب: 53]
وتروي لنا السيدة عائشة أن سودةُ بنتُ زمعةَ قد خرجت ليلًا، فرآها عمرُ فعرفها، رضي الله عنهما، فقال : «إنكِ واللهِ يا سودةُ ما تخفَينَ علينا، فانظري كيف تخرجين، فانكفأت راجعة، فرجعتُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (أي عائشة) فذكرتُ ذلك لهُ، وهو في حُجرتي يتعشَّى، وإنَّ في يدهِ لعرقًا، فأُنزلَ عليهِ (أي الوحي)، فرفع عنهُ وهو يقولُ : « قد أَذنَ اللهُ لكنَّ أن تخرجْنَ لحوائجِكنَّ»[رواه البخاري: 5237]
-قالت السيدة عائشة في أمر تبرع سودة بيومها لها : «نقولُ في ذلِكَ أنزلَ اللَّهُ تعالى وفي أشباهِها :{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[النساء: 128] ولم تنس عائشة فضل سودة عليها في حياتها.
التخفيف في الحج بفضل سودة
وردت عدة مناقب للسيدة سودة في حجتها مع النبي:
•الإذن بالخروج ليلًا إلى منى خشية الزحام
•عدم خروج سودة للحج بعد النبي
https://www.withprophet.com/ar/السيدة-سودة-راعية-أبناء-النبي