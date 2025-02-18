الكثير يحفظ من المبشرين بالجنة من الرجال ولا يعرف عن المبشرات بالجنة من النساء‏١ - *أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها-* دليل تبشيرها بالجنة: ‏يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ فيقول (اقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب) . رواه البخاري ومسلم .‏٢ - *فاطمة -رضي الله عنها-*‏دليل تبشيرها بالجنة :‏قَالَ النبي ﷺ : فاطمة سيدة نِساء أَهل الْجنة.‏٣ - *أم سليم -رضي الله عنها-*..‏دليل تبشيرها بالجنة :‏قال عنها ﷺ (دخلتُ الجنة فسمعت خَشْفَةً فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا "قَالُوا : هَذِهِ العـميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك).‏٤ - *المرأة السوداء و اسمها (أم زفر) -رضي الله عنها-*... دليل تبشيرها بالجنة :‏حيث جاءت إلى رسول الله ﷺ وقالت له يا رسول الله إني امرأة أصرع فادع الله لي، فقال أتصبرين ولك الجنة؛ قالت نعم ولكن ادع الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها فكانت تصرع ولا تتكشف. بشرت -رضي الله عنها- بالجنة لصبرها على قدر الله .‏٥ - *أم حرام بنت ملحان -رضي الله عنها-*..‏وهي خالة سيدنا انس بن مالك -رضي الله عنهم- دليل تبشيرها بالجنة :‏وجاءت بشارتها بالجنه عندما قال الرسول ﷺ (أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا) أي وجبت لهم الجنه قالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم .‏٦ - *أم عمارة نسيبه بنت كعب الأنصاريه -رضي الله عنها-..*‏وجاءت بشارتها بالجنه يوم أحد عندما صمدت هي وولدها عند رسول الله ﷺ، فقال الرسول ﷺ (اللهم اجعلهم رفقائي في الجنه).‏٧ - *الربيع بنت معوّذ -رضي الله عنها-..*‏هي من نساء الأنصار وهي إحدى المرأتين اللتين بايعتا الرسول بيعة الرضوان جاءت بشارتها بالجنه في قول الرسول ﷺ (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة).‏٨ - *سميّة بنت خياط -رضي الله عنها-* أول شهيدة في الاسلام وزوجة ياسر بن عامر الشهيد الصابر الموحد و أم الصحابي عمار بن ياسر -رضي الله عنهم- دليل تبشيرها بالجنة :‏جاءت بشارتهما بالجنه في قول الرسول ﷺ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنه.‏٩ - *أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدّيق -رضي الله عنهما-* دليل تبشيرها بالجنة : ‏عن عائشة -رضي الله عنها- أَنَّ جِبرِيل جاء بِصُورتها في خِرْقَة حرير خضراء إِلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال إِن هذه زوجتك في الدنيا والْآخرةِ.‏ ١٠ - *أم رومان -رضي الله عنها-* دليل تبشيرها بالجنة :‏قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم- : «مَن أحب أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان».‏١١- *فاطمة بنت أسد - رضي الله عنهما-..*‏دليل تبشيرها بالجنة :‏عن علي بن أبي طالب قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد كفنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قميصه وصلى عليها، وكبر عليها سبعين تكبيرة، ونزل في قبرها فجعل يومي في نواحي القبر، كأنه يوسعه ويسوي عليها. وخرج من قبرها وعيناه تذرفان وقال : "إن جبريل عليه السلام أخبرني عن ربي عز وجل أنها من أهل الجنة، وأخبرني جبريل عليه السلام أن الله تعالى أمر سبعين ألفا من الملائكة يصلون عليها».‏١٢ - *أم المؤمنين حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما-*‏دليل تبشيرها بالجنة :‏عن عمارِ بن ياسر، قال : أَراد رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم - أن يُطلق حفصة، فجاء جبريل عليه السلام فَقال: لا تُطَلِّقها، فإِنها صوامة قوامة، وإِنها زوجتُك فِي الجنة.‏عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال خط رسول الله ﷺ في الأرض أربعة خطوط ، قال أتدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم ، فقال رسول الله ﷺ :‏أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران.‏--------------------------------