تغذية الطفل في العام الاول

يجب علي الام ان تحرص علي تغذية الطفل في العام الاولي وبالاخص عند بلوغ طفلها ستة اشهر يجب ادخال الطعام الي معدة الطفل ولاكن في بعض الحالات يستثني ذلك.لذلك يجب ان يكون الطعام مناسب للمعدة الطفلفيجب ان تتجنب اعطائه الطعام الغني بالبروتين.قبل عمر ستة اشهر.مثل.البسكوت . وكذلك الزبادي. فهذه الانواع هي الاشهر التي تستخدمها الامهات. وهذا خطا كبير تقع فيه الكثير من الامهاتولكن يكون المفيد في تغذية الطفل في السنه الاولي وعلينا البدء به هوا .1 الخضروات . مثل . الجزر . والبطاطس . والكوسه . بان تقومي بسلق هذه الانواع من الخضروات بالماء فقط كما يجب البدء في اعطاء الطفل الطعام بكميات بسيطه وتكون الذياده تدريجيا