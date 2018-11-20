للنقاش : ڪــﻼم نــٱڛ

..حبيت نطرح عليكم موضوع للنقاش ونتمنى من الجميع ان يشاركونا ارائهم في الموضوع ​

إن رضـا النـاس .. غاية لاتدرك ..​

من هم الناس الذين نخاف من كلامهم ..؟!ولمـاذا وصل بنـا الحال إلى الخوف منهم إلى هذهـ الدرجــه ..؟!هل من المعقول أن نضطر لفعل أشيــاء لا نرغبهـا .. من أجل إرضـاء النـاس ..؟!العاطل عن العمل يخشى من كلام الناس ..المطلقه تخشى كلام الناس ..وكذلك العانس ..الفقير يخشى الناس وكلامهـمتتعدد الأسباب التي من أجلهــا نخشى من النـاس وكلامهـم ..!!ألم نسأل أنفسنــا لماذا هذا الخوف ...؟!هل هو فعلا ً خوف من كلام النـــاس ..أو إنه خوف من المظهر الذي سنظهـر به أمام هؤلاء النـاس .. !فالكثير منــا يود الظهور بالشكل الذي يحبه ويرغبه ..لكنه يخشى من ردة فعل النـاس ومن كلامهـم ..ماذا سيقول النــاس عنه .. ؟؟وماذا سينظرون إليه مستقبلا ً ..؟؟وبذلك يخسر طموحـه .. ورغبته في الظهور بالشكل الذي أرادهـ ..وذلك كلـه بسبب خوفه من نظرة النــاس وكلامهـم .. .!الحديث يتشعب .. !!وأعلم أن لكل شخص منكـم رأي .. ووجهـة نظر حيال هذا الموضوع ..لن أطيل عليكــم .. وسأترك لكــم المجال .. للحديث .. ولمنـاقشة هذهـ المســأله ..ولعلي أختـم حديثي .. وطرحي هذا .. بقصه قصيـرهـ ..تذكرت قصه جحا ليثبت لإبنه أن كلام الناس غـاية لاتدرك ..مشى جحا وابنه مع حـمـارهما فـ انتقدهم النّاس لإنهم لم يستغلوا وسيله النقل الحمــار ..فـركب جحا وابنه على الحـمـار فـ انتقدوهم النّاس بعديمي الرحمه كيف يركب 2 على حمـار ..نزل جحا وترك ولده فـ انتقدو الناس الابن .. وقـالوا إنه ولد عــاق ..نزل الابن وركب جحا فقـالوا عن جحــا انه لايرحم وأنه قـاسي على ابنه ..قـام جحـا وابنه وحملـوا الحمـار وهم يمشون .. فضحك النــاس عليهم لبلاهتهــم ..