اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
- المشاركات
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- 628
- النقاط
- 31
- العمر
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- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقه لايمكن انكارها لا راحة بدون : "صلاة " ولا بركة بدون : " برِّ الوالدين " ولا إنشراح بدون : " قراءة القرآن " ..
.
لإ إله إلاَّ أنت سبحآنك إني كُنت مِنْ الظآلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقه لايمكن انكارها لا راحة بدون : "صلاة " ولا بركة بدون : " برِّ الوالدين " ولا إنشراح بدون : " قراءة القرآن " ..
.
لإ إله إلاَّ أنت سبحآنك إني كُنت مِنْ الظآلمين