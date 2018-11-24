حقيقة...

ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
500
الإعجابات
628
النقاط
31
العمر
30
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



حقيقه لايمكن انكارها لا راحة بدون : "صلاة " ولا بركة بدون : " برِّ الوالدين " ولا إنشراح بدون : " قراءة القرآن " ..
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لإ إله إلاَّ أنت سبحآنك إني كُنت مِنْ الظآلمين
 
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