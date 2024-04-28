

بسم الله الرحمن الرحيم

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دورة إتقان الاستخارة

الدرس الخامس

أحكام عامة لإتقان الاستخارة . "من 1 ـــ4"



المقدمة :



هذا الدرس يطرق عدة مسائل لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة لإتقان الاستخارة ، وكذلك يجب ألا يغيب عن أذهاننا لحظة واحدة أن إتقان الاستخارة ؛ مبني على كثير من الأعمال القلبية ، وقد تقدم ذكرها في درس شروط إتقان الاستخارة ، كالاعتقاد الجازم بأن الله سوف ييسر له خير الأمرين ، وصدق النية في طلب الخيرة ،والتوكل ، والرضا بما اختاره الله .



أما هنا فسيكون الحديث عن الأعمال الظاهرة الفقهية في الغالب ؛ لذا لم أذكر الأقوال والاختلافات الفقهية الفرعية التي فيها سعة ؛ وذلك من باب التيسير . فنحن أمة مأمورة بالتيسير ما أمكن إلى ذلك سبيلا .وبعض الأحكام لطولها وأهميتها سيتم فردها بدرس مستقل .بإذن الله .



الأحكام



الحكم الأول :

حكم الاستخارة .



1) الاستخارة سنة بالإجماع ، وهي عبارة عن ركعتين من غير الفريضة ، ولو من السنن الراتبة أو تحيه المسجد ؛ بشرط أن ينوي ذلك .



2) وتجوز في أي وقت من الليل أو النهار . والأفضل أن تكون في غير أوقات النهي إلا إذا خشي فوات الأمر .



3) وتسن في المباح أو المستحب أو الواجب المخير مثل الحج في هذه السنة أو غيرها ، ولا يجوز الاستخارة في محرم كشرب الخمر . أو في واجب مثل فرض الصلاة .



4) يجوز الاستخارة بالدعاء فقط .دون ركعتين . وهذه نعمة عظيمة للإكثار منها . والاستخارة بالدعاء لا يشترط أن تكون على وضوء واستقبال القبلة .وتقدر تستخير وأنت تمشي وأنت جالس .فالأهم الالتزام بشروطها .



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الحكم الثاني :

موضع دعاء الاستخارة

الراجح من أقوال أهل العلم أن الدعاء يكون بعد التسليم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاستخارة : ( ثم ليقل اللهم أستخيرك ..) فكلمة ( ثم ) تدل على التراخي ، ويستحب أن يرفع يديه عند الدعاء لعموم الأدلة الواردة في ذلك ، ولم يرد ما يخالف ذلك على وجه الخصوص .

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الحكم الثالث :

استحباب الثناء والتمجيد للمولى سبحانه قبل دعاء الاستخارة .



يستحب قبل الدعاء بدعاء الاستخارة أن يحمد لله ويمجده ويمدحه ؛ لعموم الأدلة الواردة في ذلك ، فالمولى سبحانه يحب المدح ففي الحديث ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :



(( لاَ شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَة مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ )).

أخرجه البخاري ومسلم .

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الحكم الرابع : قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة



لم يثبت في السنة استحباب قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في صلاة الاستخارة ، وهذا لا يمنع من مشروعيه ذلك كبقية النوافل لمن أراد ، فالأمر فيه سعة بإذن الله .

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الأسئلة :

ما هي علامات الرضا بعد الاستخارة ؟؟

وتتبع بقية الأحكام في الدروس القادمة بإذن الله



والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

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