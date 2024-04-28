دورة إتقان الاستخارة : الدرس الخامس : أحكام عامة لإتقان الاستخارة . "من 1 ـــ4"

الاستخارة غيرت حياتي

الاستخارة غيرت حياتي

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بسم الله الرحمن الرحيم
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دورة إتقان الاستخارة
الدرس الخامس
أحكام عامة لإتقان الاستخارة . "من 1 ـــ4"

المقدمة :

هذا الدرس يطرق عدة مسائل لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة لإتقان الاستخارة ، وكذلك يجب ألا يغيب عن أذهاننا لحظة واحدة أن إتقان الاستخارة ؛ مبني على كثير من الأعمال القلبية ، وقد تقدم ذكرها في درس شروط إتقان الاستخارة ، كالاعتقاد الجازم بأن الله سوف ييسر له خير الأمرين ، وصدق النية في طلب الخيرة ،والتوكل ، والرضا بما اختاره الله .

أما هنا فسيكون الحديث عن الأعمال الظاهرة الفقهية في الغالب ؛ لذا لم أذكر الأقوال والاختلافات الفقهية الفرعية التي فيها سعة ؛ وذلك من باب التيسير . فنحن أمة مأمورة بالتيسير ما أمكن إلى ذلك سبيلا .وبعض الأحكام لطولها وأهميتها سيتم فردها بدرس مستقل .بإذن الله .

الأحكام

الحكم الأول :
حكم الاستخارة .

1) الاستخارة سنة بالإجماع ، وهي عبارة عن ركعتين من غير الفريضة ، ولو من السنن الراتبة أو تحيه المسجد ؛ بشرط أن ينوي ذلك .

2) وتجوز في أي وقت من الليل أو النهار . والأفضل أن تكون في غير أوقات النهي إلا إذا خشي فوات الأمر .

3) وتسن في المباح أو المستحب أو الواجب المخير مثل الحج في هذه السنة أو غيرها ، ولا يجوز الاستخارة في محرم كشرب الخمر . أو في واجب مثل فرض الصلاة .

4) يجوز الاستخارة بالدعاء فقط .دون ركعتين . وهذه نعمة عظيمة للإكثار منها . والاستخارة بالدعاء لا يشترط أن تكون على وضوء واستقبال القبلة .وتقدر تستخير وأنت تمشي وأنت جالس .فالأهم الالتزام بشروطها .

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الحكم الثاني :
موضع دعاء الاستخارة
الراجح من أقوال أهل العلم أن الدعاء يكون بعد التسليم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاستخارة : ( ثم ليقل اللهم أستخيرك ..) فكلمة ( ثم ) تدل على التراخي ، ويستحب أن يرفع يديه عند الدعاء لعموم الأدلة الواردة في ذلك ، ولم يرد ما يخالف ذلك على وجه الخصوص .
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الحكم الثالث :
استحباب الثناء والتمجيد للمولى سبحانه قبل دعاء الاستخارة .

يستحب قبل الدعاء بدعاء الاستخارة أن يحمد لله ويمجده ويمدحه ؛ لعموم الأدلة الواردة في ذلك ، فالمولى سبحانه يحب المدح ففي الحديث ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

(( لاَ شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَة مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ )).
أخرجه البخاري ومسلم .
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الحكم الرابع : قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة

لم يثبت في السنة استحباب قراءة سورة معينة بعد الفاتحة في صلاة الاستخارة ، وهذا لا يمنع من مشروعيه ذلك كبقية النوافل لمن أراد ، فالأمر فيه سعة بإذن الله .
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الأسئلة :
ما هي علامات الرضا بعد الاستخارة ؟؟
وتتبع بقية الأحكام في الدروس القادمة بإذن الله

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 
سلمت أناملك على. ما قدمت من موضوع قيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين
 
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