السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 253$ PERFECT MONEY مقابل 195دج للدولار



المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكمالمصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

ملاحظات: ​

-عمولة الإرسال %0.5 يتحملها المشتري

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب في موقع بريد الجزائر عند منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء التفهم





تنبيهات: ​