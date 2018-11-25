NAIM 2093
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 30 جوان 2015
- المشاركات
- 125
- الإعجابات
- 12
- النقاط
- 7
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-عمولة الإرسال %0.5 يتحملها المشتري
مرحبا بالجميع
متوفر 253$ PERFECT MONEY مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
ملاحظات:
مرحبا بالجميع
متوفر 253$ PERFECT MONEY مقابل 195دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض من فضلكم
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
ملاحظات:
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب في موقع بريد الجزائر عند منتصف الليل وإن تأخر التحديث سأمر للخطوة الأخيرة والحاسمة بالتأكد من حسابي في أحد مراكز البريد لأدفع لكم بعدها، الرجاء التفهم
تنبيهات:-أقل مبلغ للبيع 50$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-الرجاء الجدية ي الحجز من فضلكم
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل والهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء