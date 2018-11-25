عرض بيع متوفر 200 دولار بايونير PAYONEER مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
The Shinigamy
المبلغ
200 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
The Shinigamy

The Shinigamy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
1 أوت 2015
المشاركات
450
الإعجابات
50
النقاط
7
#1
السلام عليكم,

متوفر للبيع 200 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.

سعر البيع 195 دج للدولار الواحد

أقل مبلغ للبيع هو 50 دولار لأنه أقل مبلغ يسمح به الموقع.

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:
قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى
إيميل الإستقبال
تاريخ الدفع

يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال

مدة الحجز 24 ساعة

المصدر: أعمال حرة

العمولة: 00%

شكرا
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,215
الإعجابات
2,938
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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