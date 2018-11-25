حوار بين الكمبيوتر ومول الكمبيوتر

مول الكمبيوتر = مالك سوييت نتا اللي يسهر معاك كاين لي ما لقاوش الخدمة وانت تتكبر عليها

الكمبيوتر = الكمبيوتر المزهر مولاه شرا اي فون و راه يكونيكتي بيه وانت مازلت مسهرني الليالي

مول الكمبيوتر = اسمع انا ما نشوفش مليح واصابعي خشان واناملي عراض ما نقدرش نخدم بهادوك الطابلات جيت ندير لواحد جام بارطاجيتوا

الكمبيوتر = دير نواظر لعينيك ودير رجيم لصباعك

صباعك نتفخو وانا باصيت بيك

مول الكمبيوتر = ياك في النهار راك تضل طافي ما كاش لي راه يدور بيك

الكمبيوتر = اودي الشوابين نتاعك الاب والام راهم يجو يتعلمو فيا محو الامية نتاع الكونيكسيون قالك بغاو مواكبة العصرنة وعصروني انا

هنا تتدخل الام العجوز ------

اسمع يا وحد الكومبيوتر الباندي انا نجيك برك كي يعطوني هادوك المعلمين نتاع محو الامية بحث خطيني وما تزيدنيش همك نتا مع الكنة اللي ما زالت راقدة .

الكمبيوتر = ههههههه غير الكنة لي نستعرف بيها تكونيكتي في التيلفون وتخليني مرتاح .

انا وليت كيما هاديك السيارة نتاع العايلة كامل يسوقوها هدا رايح وهدا جاي

مول الكمبيوتر = انا الفايس بوك والمنتديات برك ومنتدى اللمة عليه ما تفراش

الاخ الاصغر = انا قالولي تعلم تقرا في الكمبيوتر وليت نلعب الجوووووووو jeu ههههه وديما نربح فيه بصح القرايا ديما نخسر فيها

القرايا تعاود العام كي تخسر .12شهر... بصح الجوووووووو تعاود في ثانية اللعبة حتى تربح ......شا يجيب 12 شهر لثانية

وفجأة يبدأ تصاعد دخان داكن من لي نيتي -Unité centrale- نتاع الكمبيوتر

مول الكمبيوتر = وقيلا الكمبيوتر انتحر والا الحوت الازرق شعل فيه النار

العجوزة = لا لا يا وليدي هداك بحث فتحتو البارح حول الحرائق في الكوزينة ونسيت ما ديكونيكتيتش هداك الدخان نتاعو



----ركن الطبخ في اللمة ردو بالكم لازم ديما ديكونيكتيو كي تخرجم من اللمة سي نو تحرقوها مع الكمبيوتر حسب فهامت العجوزة-

الاخ الاصغر = لا لا هاديك الجو JEU نتاعي درت فيه البارح حوادث دي اكسيدونdes accedents كامل السيارات شعلتهم هدا دخانهم

بينما اهل البيت في جدل يمتد الحريق الى المودام نتاع النت ويدخل الدخان ورائحة النار الى الكنة التي كانت تكونيكتي بالطابلات

وفجأة تنقطع عنها الكونيكسيون لان المودام اتحرق وتشاهد سحابة من الدخان داخل الغرفة

وعلى الفور اتصلت الدكية بالرقم 14 رجال المطافئ

14 = ااالو ااالو بابا فين بابا هنا أألوا مين بكلموا ههههههه معاك الحماية نعم

الكنة = بسرعة راحت لينا الكونيكسيون وحبيتكم جيو ترجعوها خف الامر خطير

14= هل فيه ضحايا

الكنة = واه العايلة كاملل وانا المضرورة بزاف

14 = احنا نتاع اطفاء الحريق

الكنة = انا ما يهمنيش الحريق تهمني الكونيكسيون

14= بصح الكونيكسيون خاطينا عيطي لاتصالات الجزائر ولا موبيليس ولا منين شريتو المودام

ههه والله غير لي يضرو راسوا يعيط للحماية

وتحاول الكنة ان تتصل باتصالات الجزائر

بما ان الحماية 14 فان اتصالات الجزائر 15

الدخان نتشر والكل مصروعين والنار بدات تلهب في الستاير والافرشة والمابل

ومن بعد احترق الجميع وجاو الشرطة للتحقيق

الشرطة الجنائية جاو يشعلو الكمبيوتر كاش ما كاين تسجيل

طلع ليهم مساج مكتوب فيه بالدارجة --دعوتي خرجت فيهم -



ادن اتقو الله في الحواسيب وخلوهم يريحو شويا والا يقولو فلان ولا فلانة قتلها الكمبيوتر نتاعها

خلو شويا وقت للصلاة ...للوالدين ... للعائلة...للضيوف ...لاخواتكم ....للجلسات العائلية كي ناس زمان وشويا وقت للنوم