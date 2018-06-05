كاميرا كاشي {لمّة خير} الحلقة الثالثة

لؤلؤة قسنطينة
:: عبقورة اللمة الذهبية ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم
وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
كالعادة مستحيل يعدي شهر رمضان المبارك على اللمة الغالية بدون كاميرا كاشي وبدون ضحك وبدون مقالب
وهاد العام خممنا أنا وشريكتي في الإجرام @عآشقة الجنـة باه نديرو كاميرا كاشي لأعضاء اللمة كيما كل عام ونطيحوهم في الفخ
ونعرضو المقالب هادو في حلقات باه نغيرو الجو ويكون لرمضان داخل اللمة طعم مختلف وجميل
لكن هاد المرة فكرنا أنا وأسماء وقلنا بعيدا عن كاميرا كاشي تاع فلان هدر فيك وفلان قال فيك ووين نخلي العضو هاداك يهز في قلبو
ولا نخلي العضو يغضب من عضو خلاف علاه مانديروش حاجة مختلفة يكون فيها عبرة ورحمة وتعاون
بالأخص والمعروف على ناس اللمة أنو مايجمعهمش عالم افتراضي فقط بل تجمعهم محبة وتواصل وترابط رغم أنهم داخل عالم افتراضي
فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض، فهل يا ترى صح كامل هاد الكلام؟
نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم
إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان
{لمة خير}
ثالث ضحية معنا في الكاميرا كاشي هي العضوة @أشرقت نفسي أو المعروفة سابقا بعضوية صفاءdz
صفصوفة مؤخرا منذ دخول الشهر الفضيل بدينا نحكيو ونتعارفو وهي تقريبا دائما متواجدة في اللمة وفي الوقت لي يناسبني بالضبط
قلت كيفاه نخليها تروح من يدي مالا؟ هيا قلت صفاء أنتِ ضحيتي التالية
لكن السيناريو تاع هاد المرة شخصي وأنا لي رايحة نلعب فيه دور الضحية فلازم نعرف كيفاه نتصرف ونعيش الجو الدرامي
لكن كيفاه ندخلها في الموضوع يا ترى؟ فجأة جاتني فكرة أو طعم صغير قلت نرميه ونشوف نتيجتو
شوفو معايا واش صرا
لؤلؤة قسنطينة
مساء النور صفصوفة واش احوالك حبيبتي؟
واش مدايرة فيها
غلبك رمضان ولا غلبتيه هههه
واش مدايرة فيها
غلبك رمضان ولا غلبتيه هههه
نستنى ساع صفصوفة ترد ونشوفو الخطوة القادمة
وصفصوفة في دقيقة ردت عليا)
صفاء
اهلا حنونة يسقسي عليك الخير
انا لاباس ورمضان غالباتو الحمد لله ههه
واش راكي انت؟؟
انا لاباس ورمضان غالباتو الحمد لله ههه
واش راكي انت؟؟
هيا رديت عليها ورميتلها طعم صغيير)
لؤلؤة قسنطينة
الحمد لله حبيبتي يسقسي عليك الخير
واش دارتلنا الفحلة اليوم للفطور؟
واش دارتلنا الفحلة اليوم للفطور؟
هاداك هو لي رايحة نستدرج بيه صفصوفة
ومن تم نبدا الدراما ونتوغل داخل الملعب)
صفاء
هههه
مازل الفحلة متكسلة في فراشها ههه
انا نبدا نطيب مور العصر هههه
وانت واش درتي
مازل الفحلة متكسلة في فراشها ههه
انا نبدا نطيب مور العصر هههه
وانت واش درتي
افتح يا سمسم
وحان دوري لتمهيد السيناريو)
لؤلؤة قسنطينة
هههه ربي يكون في عونك الزينة اصلا مازال الحال لا عندك فطور خفيف يكفيك الوقت
والله يا ختي درنا الشي لي كتب ربي سبحانو (أكدولي على هاد الجملة)
وعلى هادي جيت نتكلم معاك اذا عندك وقت راهي ضايقتلي ولقيتك كاينة قلت نحكي معاك
قلت ربما عندك فكرة ولا تعاونيني يخي مانديرونجيكش؟
والله يا ختي درنا الشي لي كتب ربي سبحانو (أكدولي على هاد الجملة)
وعلى هادي جيت نتكلم معاك اذا عندك وقت راهي ضايقتلي ولقيتك كاينة قلت نحكي معاك
قلت ربما عندك فكرة ولا تعاونيني يخي مانديرونجيكش؟
وزيد فرحت كي راسلتها، ربي يحفظك صفصوفة)
صفاء
مممممم حنونة علاه والله فرحت كي بعثتيلي مممم والله نحبك بزااف ومن سجلت وانا نتبع في مواضيعك وردودك شخصيتك رااائعة ماشاء الله عليك
بعدما صفاء قررت تسمعلي ونفتحلها قلبي تما بدا اللعب الصحيح
وجدو البابي موشوار راهي بدات الدراما)
لؤلؤة قسنطينة
ربي يحفظك حبيبتي وربي يعزك وربي يعطيك ماتتمناي
الحكاية ومافيها يا ختي
شفتي موضوع تاع اليوم رايحين تفطرو عند فلان وفلانة عرضو عليا مشرفات الطبخ اني نقدم موضوع ونعرضهم
انا في الاول قلتلهم رانا نطيبو حاجة قليلة ونحشم نعرضكم على حاجة قليلة قالولي معليش المهم حاجة منك
بصح انا ماعنديش ختي صفاء غير ربي لي عالم بحالتي من لي دخل رمضان للدرك شربة مادخلتش لدارنا
نفطرو على حليب وفلون واذا كترنا نقليو معاه بطاطا وساعات ماكانش خلاص
حشمت نقولهم ماعنديش واش نحطلكم، ماحبيتش نفضح روحي
الحكاية ومافيها يا ختي
شفتي موضوع تاع اليوم رايحين تفطرو عند فلان وفلانة عرضو عليا مشرفات الطبخ اني نقدم موضوع ونعرضهم
انا في الاول قلتلهم رانا نطيبو حاجة قليلة ونحشم نعرضكم على حاجة قليلة قالولي معليش المهم حاجة منك
بصح انا ماعنديش ختي صفاء غير ربي لي عالم بحالتي من لي دخل رمضان للدرك شربة مادخلتش لدارنا
نفطرو على حليب وفلون واذا كترنا نقليو معاه بطاطا وساعات ماكانش خلاص
حشمت نقولهم ماعنديش واش نحطلكم، ماحبيتش نفضح روحي
وباه نخلي صفاء تتجاوب معايا كتر دخلتلها في الصحيح)
ولي خلاني نحكيلك
خاطر كاينة عضوة قريبة ليا حكيتلها في بالي تفهمني ساع طيحت بيا قاتلي لو ماعندكش صح ماراكيش تكونيكتي
قاتلي بركاي ماتتسولي، وانا اصلا الكونيكسيو يخي قتلك تقيلة خلاص (طُعم آخر) خاطر اصلا ماش تاعنا تاع الجيران
ندخل دقيقة غير باه نشوفكم ونشارككم ونضحك معاكم
خاطر كاينة عضوة قريبة ليا حكيتلها في بالي تفهمني ساع طيحت بيا قاتلي لو ماعندكش صح ماراكيش تكونيكتي
قاتلي بركاي ماتتسولي، وانا اصلا الكونيكسيو يخي قتلك تقيلة خلاص (طُعم آخر) خاطر اصلا ماش تاعنا تاع الجيران
ندخل دقيقة غير باه نشوفكم ونشارككم ونضحك معاكم
واللخرة خلاص كي دارو جائزة مالية للمشرفين لي منشطين الحالة في رمضان
قاتلي على هادي راكي تشاركي في الاقسام الدينية وتلعبي فيها ونتي ناوية تربحي جائزة مالية
وانا اصلا ماعلاباليش بلي كاين جائزة مالية راني نشارك بحسن نية ولمحبتي ليكم
قوليلي هادي هدرة؟ الناس ماتحسش ببعضاها راني نكتب و نبكي قلبي تحرق
وسامحيني طولت عليك
قاتلي على هادي راكي تشاركي في الاقسام الدينية وتلعبي فيها ونتي ناوية تربحي جائزة مالية
وانا اصلا ماعلاباليش بلي كاين جائزة مالية راني نشارك بحسن نية ولمحبتي ليكم
قوليلي هادي هدرة؟ الناس ماتحسش ببعضاها راني نكتب و نبكي قلبي تحرق
وسامحيني طولت عليك
سامحينا على دموعك حبيبتي صفاء)
صفاء
والله بكيتني علابالك ممممممممم
الله يهديهم والله وعلاش لي عندو نت غني؟؟؟؟ شكون هادي الله يهديها وانت متبريلهاش واش دخلها فيك أوووه علاااااش جرحتك متخافش ربي والله قاستني حكايتك يالحبيبة ممممم
ناس صايمة غير على الماكلة رحمة في القلوب راحت والله احتسبي لله هو يجبلك حقك ممممم حرااااام عليها جرحاتك
ربي يحفظلك قلبك الطيب
أنا أول ماقاتلي صفاء بكيتيني دمعو عينيا هههه وكنت رايحة نبطل لأنو دموعها عزاز عليا
لكن قلت نكمل شوي برك ومن بعد نكشف اللعبة)
لؤلؤة قسنطينة
(راني نأكد باه ماتخبرش مسؤولات الطبخ وإلا تتكشف لعبتي ههه)
صفاء
(ربي يحفظك حبيبتي وربي يرزقك ما تتمناي، فعلا الفقر ماش عيب
والانسان غني بأخلاقو ماش بمالو، صفصوفة مسكينة تجاوبت مع السيناريو وبانت بلي إنسانة فحلة
تقيم الناس على أخلاقهم وتحبهم كيما راهم وفي الأخير قاتلي إذا كاشما تحتاجي راني هنا
سلامتك حبيبتي وربي يهنيك هذا مانحتاج منك
تأثرت بوقفة صفاء معايا وخبرتها مباشرة بلي كانت مجرد كاميرا كاشي وبلي مجرد مقلب)
صفاء
في النهاية وضحت فكرة الكاميرا كاشي للأخت صفاء واعتذرت منها وكيما شفتو تقبلت الموضوع بصدر رحب
واستأذنتها في طرح حلقتها طبعا قبل عرضها وهي وافقت، ونعتذر من مشرفات الطبخ جبنا سيرتهم دون علمهم ههه
لب المقلب كان على العضوة الافتراضية لي جرحتني وفكرة قسم الطبخ ماكانت إلا تمهيد فقط
في نهاية الحلقة نقول للأخت صفاء نتي نعم الناس وبارك الله فيك على وقفتك وعلى قلبك الطيب
ربي يجازيك الجنة وربي يعطيك ما تتمناي، وكيما شفتو مسكينة فرحت كي كانت مجرد كاميرا كاشي يعني ماعطاهاش قلبها أنها تشوف ختها
في حالة سيئة وغاضتها أنهم جرحوني لدرجة دخلت لأحد مواضيعي وكتبتلي في رد "أنت انسانة رائعة" غير باه تطلعلي المورال
ربي يحفظها رغم أنو جمعتنا رسائل قليلة وماتعرفني مباشرة مانعرفها جمعنا عالم افتراضي فقط
ولكن القلوب لا تزال حقيقية وتنبض بنبض حقيقي ولهذا سميناها "لمة خير"
وهادو هوما أبناء اللمة الأحرار لي يساعدو غيرهم حتى بدون ما يحوسو يعرفو شكون هوما المهم يجري في عروقهم دم جزائري
نتمنى تكون هاد الحلقة عجبتكم
ماتنساوش تخليولنا رايكم في هاد الحلقة ونلتقي في حلقة أخرى ومع عضو آخر ان شاء الله
سلااام
ربي يحفظك ختي وربي يعزك ويعطيك ما تتمناي
الكلافي تعمر بدموعي خاطر تقست صح (هنا مستحيل ماتأمنيش يعرفوني أكبر بكاية في العالم)
انا ماقلتلهاش اصلا لا ساعديني ولا عاونيني
كنت رايحة نقولها دبري عليا برك كيفاه ندير فيما يخص الموضوع تاع العرضة
لكن الناس ماترحمش ماتعرفش واش معناها والديك يشربو دواهم على فراغ ومايعرفوش واش معناها
ختك تروح تقرا وتجوز امتحانات وكرشها فارغة، يخي زعما حنا لماويين ويد وحدة وخاوة
كي يتقاس فينا واحد لاخر يتقاس معاه ويحس بيه ماش هكا والله
المهم ربي يهديها في هاد العواشر انا راني مسامحتها، واش تنصحيني حبيبتي كيفاه ندير مع تاع العرضة تاع الطبخ
بصح شرط ماتخبريش المسؤولات تاع الطبخ يعني بيناتنا برك علابالي بيك نتي بنت ناس على هادي شكيتلك
الكلافي تعمر بدموعي خاطر تقست صح (هنا مستحيل ماتأمنيش يعرفوني أكبر بكاية في العالم)
انا ماقلتلهاش اصلا لا ساعديني ولا عاونيني
كنت رايحة نقولها دبري عليا برك كيفاه ندير فيما يخص الموضوع تاع العرضة
لكن الناس ماترحمش ماتعرفش واش معناها والديك يشربو دواهم على فراغ ومايعرفوش واش معناها
ختك تروح تقرا وتجوز امتحانات وكرشها فارغة، يخي زعما حنا لماويين ويد وحدة وخاوة
كي يتقاس فينا واحد لاخر يتقاس معاه ويحس بيه ماش هكا والله
المهم ربي يهديها في هاد العواشر انا راني مسامحتها، واش تنصحيني حبيبتي كيفاه ندير مع تاع العرضة تاع الطبخ
بصح شرط ماتخبريش المسؤولات تاع الطبخ يعني بيناتنا برك علابالي بيك نتي بنت ناس على هادي شكيتلك
صفاء
ربي ياخدلك حقك نشالله
حنونة اذا كان معندكش واش طيبي انسحبي ماتقبليش وادا كنت مش حابة تشاركي ماتشاركيش انا والله تقلقت بزاااف كي جرحتك زعما هادا صايمين
اما اذا حشمتي وقلتي نشارك طيبي حاجة خفيفة وصوريها وبعتيها الفقر ماشي عيب يامريومة انا ثاني كيفك زوالية ساعة كاين ساعة مكانش المهم الانسان غني بأخلاقو ماشي بدراهمو
وراني هنا اذا سحقتي حاجة حنونة
حنونة اذا كان معندكش واش طيبي انسحبي ماتقبليش وادا كنت مش حابة تشاركي ماتشاركيش انا والله تقلقت بزاااف كي جرحتك زعما هادا صايمين
اما اذا حشمتي وقلتي نشارك طيبي حاجة خفيفة وصوريها وبعتيها الفقر ماشي عيب يامريومة انا ثاني كيفك زوالية ساعة كاين ساعة مكانش المهم الانسان غني بأخلاقو ماشي بدراهمو
وراني هنا اذا سحقتي حاجة حنونة
والانسان غني بأخلاقو ماش بمالو، صفصوفة مسكينة تجاوبت مع السيناريو وبانت بلي إنسانة فحلة
تقيم الناس على أخلاقهم وتحبهم كيما راهم وفي الأخير قاتلي إذا كاشما تحتاجي راني هنا
سلامتك حبيبتي وربي يهنيك هذا مانحتاج منك
تأثرت بوقفة صفاء معايا وخبرتها مباشرة بلي كانت مجرد كاميرا كاشي وبلي مجرد مقلب)
صفاء
فرحتني والله درك تبدلو دموعي الفرحة والله مممممم مزية المهم تكوني بخير هدا واش نحوس والله انت غااالية على قلبي ❤
وكاميرا كاشي ناااااجحة يعطيك الصحة بسكو بكيتني نتاع الصح والله😢😢😢
الحمد لله كانت كاميرا كاشي بسكو غاضني الحال عليك وقلت ماتستاهلش 😢😢😢
درك راني فرحاااانة والله 😁😁😁
مرسي حنونة بكيتني اليوم ههه
وكاميرا كاشي ناااااجحة يعطيك الصحة بسكو بكيتني نتاع الصح والله😢😢😢
الحمد لله كانت كاميرا كاشي بسكو غاضني الحال عليك وقلت ماتستاهلش 😢😢😢
درك راني فرحاااانة والله 😁😁😁
مرسي حنونة بكيتني اليوم ههه
واستأذنتها في طرح حلقتها طبعا قبل عرضها وهي وافقت، ونعتذر من مشرفات الطبخ جبنا سيرتهم دون علمهم ههه
لب المقلب كان على العضوة الافتراضية لي جرحتني وفكرة قسم الطبخ ماكانت إلا تمهيد فقط
في نهاية الحلقة نقول للأخت صفاء نتي نعم الناس وبارك الله فيك على وقفتك وعلى قلبك الطيب
ربي يجازيك الجنة وربي يعطيك ما تتمناي، وكيما شفتو مسكينة فرحت كي كانت مجرد كاميرا كاشي يعني ماعطاهاش قلبها أنها تشوف ختها
في حالة سيئة وغاضتها أنهم جرحوني لدرجة دخلت لأحد مواضيعي وكتبتلي في رد "أنت انسانة رائعة" غير باه تطلعلي المورال
ربي يحفظها رغم أنو جمعتنا رسائل قليلة وماتعرفني مباشرة مانعرفها جمعنا عالم افتراضي فقط
ولكن القلوب لا تزال حقيقية وتنبض بنبض حقيقي ولهذا سميناها "لمة خير"
وهادو هوما أبناء اللمة الأحرار لي يساعدو غيرهم حتى بدون ما يحوسو يعرفو شكون هوما المهم يجري في عروقهم دم جزائري
نتمنى تكون هاد الحلقة عجبتكم
ماتنساوش تخليولنا رايكم في هاد الحلقة ونلتقي في حلقة أخرى ومع عضو آخر ان شاء الله
سلااام