كاميرا كاشي {لمّة خير} الحلقة الثالثة

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم



وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

كالعادة مستحيل يعدي شهر رمضان المبارك على اللمة الغالية بدون كاميرا كاشي وبدون ضحك وبدون مقالب

وهاد العام خممنا أنا وشريكتي في الإجرام @عآشقة الجنـة باه نديرو كاميرا كاشي لأعضاء اللمة كيما كل عام ونطيحوهم في الفخ

ونعرضو المقالب هادو في حلقات باه نغيرو الجو ويكون لرمضان داخل اللمة طعم مختلف وجميل

لكن هاد المرة فكرنا أنا وأسماء وقلنا بعيدا عن كاميرا كاشي تاع فلان هدر فيك وفلان قال فيك ووين نخلي العضو هاداك يهز في قلبو

ولا نخلي العضو يغضب من عضو خلاف علاه مانديروش حاجة مختلفة يكون فيها عبرة ورحمة وتعاون

بالأخص والمعروف على ناس اللمة أنو مايجمعهمش عالم افتراضي فقط بل تجمعهم محبة وتواصل وترابط رغم أنهم داخل عالم افتراضي

فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض، فهل يا ترى صح كامل هاد الكلام؟

نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم

إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان

{لمة خير}

ثالث ضحية معنا في الكاميرا كاشي هي العضوة @أشرقت نفسي أو المعروفة سابقا بعضوية صفاءdz

صفصوفة مؤخرا منذ دخول الشهر الفضيل بدينا نحكيو ونتعارفو وهي تقريبا دائما متواجدة في اللمة وفي الوقت لي يناسبني بالضبط

قلت كيفاه نخليها تروح من يدي مالا؟ هيا قلت صفاء أنتِ ضحيتي التالية

لكن السيناريو تاع هاد المرة شخصي وأنا لي رايحة نلعب فيه دور الضحية فلازم نعرف كيفاه نتصرف ونعيش الجو الدرامي

لكن كيفاه ندخلها في الموضوع يا ترى؟ فجأة جاتني فكرة أو طعم صغير قلت نرميه ونشوف نتيجتو

شوفو معايا واش صرا

لؤلؤة قسنطينة

مساء النور صفصوفة واش احوالك حبيبتي؟

واش مدايرة فيها

غلبك رمضان ولا غلبتيه هههه إضغط للتوسيع...

(بديت المقلب مع صفصوفة بضحكة وبسؤال على الأحوال ولحد الآن مازال مارميتش الطعم

نستنى ساع صفصوفة ترد ونشوفو الخطوة القادمة

وصفصوفة في دقيقة ردت عليا)

صفاء

اهلا حنونة يسقسي عليك الخير

انا لاباس ورمضان غالباتو الحمد لله ههه

واش راكي انت؟؟ إضغط للتوسيع...

(راني بخير يا صفصوفة يا درا نتي بعد هاد المقلب إذا رايحة تكوني بخير

هيا رديت عليها ورميتلها طعم صغيير)

لؤلؤة قسنطينة

الحمد لله حبيبتي يسقسي عليك الخير

واش دارتلنا الفحلة اليوم للفطور؟ إضغط للتوسيع...

(راكم تشوفو آخر سؤال؟ لي طرحتو عليها؟

هاداك هو لي رايحة نستدرج بيه صفصوفة

) ومن تم نبدا الدراما ونتوغل داخل الملعب

صفاء

هههه

مازل الفحلة متكسلة في فراشها ههه

انا نبدا نطيب مور العصر هههه

وانت واش درتي إضغط للتوسيع...

(وأخيرا صفصوفة عطاتني الكلمة المفتاحية

افتح يا سمسم

وحان دوري لتمهيد السيناريو)

لؤلؤة قسنطينة



والله يا ختي درنا الشي لي كتب ربي سبحانو (أكدولي على هاد الجملة)

وعلى هادي جيت نتكلم معاك اذا عندك وقت راهي ضايقتلي ولقيتك كاينة قلت نحكي معاك

قلت ربما عندك فكرة ولا تعاونيني يخي مانديرونجيكش؟ هههه ربي يكون في عونك الزينة اصلا مازال الحال لا عندك فطور خفيف يكفيك الوقتوالله يا ختي درنا الشي لي كتب ربي سبحانووعلى هادي جيت نتكلم معاك اذا عندك وقت راهي ضايقتلي ولقيتك كاينة قلت نحكي معاكقلت ربما عندك فكرة ولا تعاونيني يخي مانديرونجيكش؟ إضغط للتوسيع...

(صفصوفة حست بلي راني ماش مليحة صح وفتحتلي بابها وقاتلي راني هنا نسمعلك واش مضايقك

وزيد فرحت كي راسلتها، ربي يحفظك صفصوفة)

صفاء

مممممم حنونة علاه والله فرحت كي بعثتيلي مممم والله نحبك بزااف ومن سجلت وانا نتبع في مواضيعك وردودك شخصيتك رااائعة ماشاء الله عليك إضغط للتوسيع...

(وانتِ أروع بأخلاقك غاليتي صفاء

بعدما صفاء قررت تسمعلي ونفتحلها قلبي تما بدا اللعب الصحيح

وجدو البابي موشوار راهي بدات الدراما)

لؤلؤة قسنطينة



الحكاية ومافيها يا ختي

شفتي موضوع تاع اليوم رايحين تفطرو عند فلان وفلانة عرضو عليا مشرفات الطبخ اني نقدم موضوع ونعرضهم

انا في الاول قلتلهم رانا نطيبو حاجة قليلة ونحشم نعرضكم على حاجة قليلة قالولي معليش المهم حاجة منك

بصح انا ماعنديش ختي صفاء غير ربي لي عالم بحالتي من لي دخل رمضان للدرك شربة مادخلتش لدارنا

نفطرو على حليب وفلون واذا كترنا نقليو معاه بطاطا وساعات ماكانش خلاص

حشمت نقولهم ماعنديش واش نحطلكم، ماحبيتش نفضح روحي ربي يحفظك حبيبتي وربي يعزك وربي يعطيك ماتتمنايالحكاية ومافيها يا ختيشفتي موضوع تاع اليوم رايحين تفطرو عند فلان وفلانة عرضو عليا مشرفات الطبخ اني نقدم موضوع ونعرضهمانا في الاول قلتلهم رانا نطيبو حاجة قليلة ونحشم نعرضكم على حاجة قليلة قالولي معليش المهم حاجة منكبصح انا ماعنديش ختي صفاء غير ربي لي عالم بحالتي من لي دخل رمضان للدرك شربة مادخلتش لدارنانفطرو على حليب وفلون واذا كترنا نقليو معاه بطاطا وساعات ماكانش خلاصحشمت نقولهم ماعنديش واش نحطلكم، ماحبيتش نفضح روحي إضغط للتوسيع...

(يدهرلي راني جايبتها قدقد

وباه نخلي صفاء تتجاوب معايا كتر دخلتلها في الصحيح)



خاطر كاينة عضوة قريبة ليا حكيتلها في بالي تفهمني ساع طيحت بيا قاتلي لو ماعندكش صح ماراكيش تكونيكتي

قاتلي بركاي ماتتسولي، وانا اصلا الكونيكسيو يخي قتلك تقيلة خلاص (طُعم آخر ) خاطر اصلا ماش تاعنا تاع الجيران

ندخل دقيقة غير باه نشوفكم ونشارككم ونضحك معاكم ولي خلاني نحكيلكخاطر كاينة عضوة قريبة ليا حكيتلها في بالي تفهمني ساع طيحت بيا قاتلي لو ماعندكش صح ماراكيش تكونيكتيقاتلي بركاي ماتتسولي، وانا اصلا الكونيكسيو يخي قتلك تقيلة خلاص) خاطر اصلا ماش تاعنا تاع الجيرانندخل دقيقة غير باه نشوفكم ونشارككم ونضحك معاكم إضغط للتوسيع...

(هيا كي زدت شفت الإداريين حطو جائزة مالية لأفضل مشرف لمعت في رأسي فكرة)

واللخرة خلاص كي دارو جائزة مالية للمشرفين لي منشطين الحالة في رمضان

قاتلي على هادي راكي تشاركي في الاقسام الدينية وتلعبي فيها ونتي ناوية تربحي جائزة مالية

وانا اصلا ماعلاباليش بلي كاين جائزة مالية راني نشارك بحسن نية ولمحبتي ليكم

قوليلي هادي هدرة؟ الناس ماتحسش ببعضاها راني نكتب و نبكي قلبي تحرق

وسامحيني طولت عليك إضغط للتوسيع...

(صفاء مسكينة تأثرت بالسيناريو وأول ردة فعل ليها طاحت دمعتها

سامحينا على دموعك حبيبتي صفاء)

صفاء



والله بكيتني علابالك ممممممممم

الله يهديهم والله وعلاش لي عندو نت غني؟؟؟؟ شكون هادي الله يهديها وانت متبريلهاش واش دخلها فيك أوووه علاااااش جرحتك متخافش ربي والله قاستني حكايتك يالحبيبة ممممم

ناس صايمة غير على الماكلة رحمة في القلوب راحت والله احتسبي لله هو يجبلك حقك ممممم حرااااام عليها جرحاتك والله بكيتني علابالك مممممممممالله يهديهم والله وعلاش لي عندو نت غني؟؟؟؟ شكون هادي الله يهديها وانت متبريلهاش واش دخلها فيك أوووه علاااااش جرحتك متخافش ربي والله قاستني حكايتك يالحبيبة مممممناس صايمة غير على الماكلة رحمة في القلوب راحت والله احتسبي لله هو يجبلك حقك ممممم حرااااام عليها جرحاتك إضغط للتوسيع...

(ربي يحفظك حبيبتي صفاء وعندك حق الناس ولات صايمة غير على الماكلة مابقاش واحد يحس بواحد

ربي يحفظلك قلبك الطيب

أنا أول ماقاتلي صفاء بكيتيني دمعو عينيا هههه وكنت رايحة نبطل لأنو دموعها عزاز عليا