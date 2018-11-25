دعواتكم لأمي

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ڄۚــۏڪــﯡڧ

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
587
الإعجابات
566
النقاط
31
محل الإقامة
وهران
الجنس
ذكر
#1
سلام عليكم خاوتي و خياتي
راني نكتب و الدمعة طيح الوالدة نتاعي توفات و دارت العملية و منجحتش / دعاوتكم برك
ان لله و ان أليه لراجعوون
الله يجعل ربي يديني كرهت كلشي رااح بابا و و زادت لحقاته مبقالي والوو فالدنيا
لا اله الا الله محمد رسول الله
سلام
 
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