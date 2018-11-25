دعواتكم لأمي

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:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 1 مارس 2017
- المشاركات
- 587
- الإعجابات
- 566
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم خاوتي و خياتي
راني نكتب و الدمعة طيح الوالدة نتاعي توفات و دارت العملية و منجحتش / دعاوتكم برك
ان لله و ان أليه لراجعوون
الله يجعل ربي يديني كرهت كلشي رااح بابا و و زادت لحقاته مبقالي والوو فالدنيا
لا اله الا الله محمد رسول الله
سلام
راني نكتب و الدمعة طيح الوالدة نتاعي توفات و دارت العملية و منجحتش / دعاوتكم برك
ان لله و ان أليه لراجعوون
الله يجعل ربي يديني كرهت كلشي رااح بابا و و زادت لحقاته مبقالي والوو فالدنيا
لا اله الا الله محمد رسول الله
سلام