دعواتكم لأمي

سلام عليكم خاوتي و خياتي

راني نكتب و الدمعة طيح الوالدة نتاعي توفات و دارت العملية و منجحتش / دعاوتكم برك

ان لله و ان أليه لراجعوون

الله يجعل ربي يديني كرهت كلشي رااح بابا و و زادت لحقاته مبقالي والوو فالدنيا

لا اله الا الله محمد رسول الله

سلام