mouad_45
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 8 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 107
- الإعجابات
- 8
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- مشرية
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر عندي 116 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 223 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر عندي 116 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 223 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ