طرق ذكية لتعليم الأطفال

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السلام عليكم و رحمة اللهالأطفال لا يفرقون بين التعلم و اللعب و بالتالي علينا استعمال معهم بعض الحيل الجميلة لتطوير مهاراتهمفي هذا الموضوع سنشارككم افكار بسيطة و ذكية لتعليم الأطفال الحساب و الرسم بطرق سهلة و بسيطةفي الفيديو التالي الأب يعلم أبنه الارقام و طريقة حسابها عن طريق اللعبحيث يقوم الاب بوضع كل رقم في حيز و يضع على كل سيارة رقمالطفل عليه ان يسوق السيارة لياخذها للحيز الخاص بهالا تنسى الاشتراك فيفي امان اللهنلتقي مع طريقة اخرى​