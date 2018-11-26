طرق ذكية لتعليم الأطفال

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
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الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله

تمهيد
الأطفال لا يفرقون بين التعلم و اللعب و بالتالي علينا استعمال معهم بعض الحيل الجميلة لتطوير مهاراتهم

تعريف
في هذا الموضوع سنشارككم افكار بسيطة و ذكية لتعليم الأطفال الحساب و الرسم بطرق سهلة و بسيطة
في الفيديو التالي الأب يعلم أبنه الارقام و طريقة حسابها عن طريق اللعب
حيث يقوم الاب بوضع كل رقم في حيز و يضع على كل سيارة رقم
الطفل عليه ان يسوق السيارة لياخذها للحيز الخاص بها

فرجة ممتعة
https://www.facebook.com/video.php?v=921354358056702

https://www.facebook.com/video.php?v=1940343606260795

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في امان الله
نلتقي مع طريقة اخرى​
 
آخر تعديل:
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
995
الإعجابات
1,466
النقاط
51
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2
يقال بان الاباء يبرمجون ابنائهم منذ ولادتهم وتختلف الطرق في هته البرمجة من اولياء لاخرين وهناك من ينجح ومن يفشل الناجحون غالباا مايستخدمون حيلا جميلة لايصال المعلومة بوركتم على هته المشاركة الجميلة
 
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