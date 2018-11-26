طرق ذكية لتعليم الأطفال

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم و رحمة الله
تمهيد
الأطفال لا يفرقون بين التعلم و اللعب و بالتالي علينا استعمال معهم بعض الحيل الجميلة لتطوير مهاراتهم
تعريف
في هذا الموضوع سنشارككم افكار بسيطة و ذكية لتعليم الأطفال الحساب و الرسم بطرق سهلة و بسيطة
في الفيديو التالي الأب يعلم أبنه الارقام و طريقة حسابها عن طريق اللعب
حيث يقوم الاب بوضع كل رقم في حيز و يضع على كل سيارة رقم
الطفل عليه ان يسوق السيارة لياخذها للحيز الخاص بها
فرجة ممتعة
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في امان الله
نلتقي مع طريقة اخرى
تمهيد
الأطفال لا يفرقون بين التعلم و اللعب و بالتالي علينا استعمال معهم بعض الحيل الجميلة لتطوير مهاراتهم
تعريف
في هذا الموضوع سنشارككم افكار بسيطة و ذكية لتعليم الأطفال الحساب و الرسم بطرق سهلة و بسيطة
في الفيديو التالي الأب يعلم أبنه الارقام و طريقة حسابها عن طريق اللعب
حيث يقوم الاب بوضع كل رقم في حيز و يضع على كل سيارة رقم
الطفل عليه ان يسوق السيارة لياخذها للحيز الخاص بها
فرجة ممتعة
لا تنسى الاشتراك في
صفحتنا على فايسبوك
و
حسابنا على الانستغرام
في امان الله
نلتقي مع طريقة اخرى
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