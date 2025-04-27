أسهل طريقة لتعليم الأطفال الحروف

Oussama.GF

Oussama.GF

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة

Untitled-1.gif





أسهل طريقة لتعليم الأطفال الحروف

استخدام كتب الأبجدية الملونة

يمكن تعليم الأطفال الحروف بكل سهولة عن طريق استخدام بعض الأدوات المرئية، مثل الكتب التي تحتوي على صور الحروف الأبجدية ملونةً، حيث إن الطفل يتفاعل معها بشكل مناسب، ويمكنه أن يمضي وقتاً رائعاً في التعرف على الأحرف والصور الموجودة في هذه الكتب؛ مثل: الحيوانات، والأشكال الملونة، والتي تحفّزه على التعلم عن طريق لفت نظره للاهتمام بالقصص الموجودة في هذه الكتب.


تعليم الأطفال صوت الحروف

يمكن تعليم الأطفال أصوات نطق الحروف ومساعدته على تطوير مهاراته المختلفة في الصوتيات باستخدام النصائح الآتية
  • القراءة مع الطفل يومياً بصوت عالٍ، وتشجيعه على المشاركة في ذلك.
  • تتبع وإظهار صوت أحرف الكلمات أثناء القراءة.
  • لعب الألعاب التي تستخدم الصوت في الكلمات مثل لوحة بوجل (بالإنجليزية:Boggle) .
  • ذكر الكلمات الشائعة الاستخدام أمام الطفل بهدف تشجيعه على نطقها، مثل: (قال)، و(هو) وغيرها.
  • تشجيع الطفل ومباركة جهوده المبذولة في القراءة لتحفيزه.


طرق متعدّدة لتعليم الأطفال الحروف

يوجد بعض النصائح الأخرى التي يمكن اتباعها بهدف تعليم الحروف للأطفال، ومنها ما يأتي:
  • تعريف الطفل على أسماء الحروف.
  • التعريف بالحروف المألوفة بالنسبة إليهم؛ كحروف اسمهم.
  • تدريب الطفل على تحديد الحروف في الكلمات وكتابتها أيضاً.
  • عرض بطاقات الأبجدية الكبيرة عليه، وتعليمه إنشاءها بالوسائل المختلفة؛ مثل: عجينة اللعب، والخيط.
  • استخدام الأغاني الخاصة بحروف الأبجدية لتعليم الطفل.
  • تشجيعه على ملاحظة الحروف في كل ما حوله من كلمات في مختلف الأماكن التي قد يتواجد فيها.
  • تشجيع الطفل على اللعب بألعاب الحروف البلاستيكية.
  • الإشارة لكل للكلمات والأحرف المختلفة فيها.
  • تشجيع الطفل على اللعب بألعاب الألغاز الأبجدية ومغناطيس التلاجة المرسومة على شكل حروف، بالإضافة إلى بطاقات الفلاش والكتب الصوتية.










2ختام.gif

 
توقيع Oussama.GF
بورك فيك على موضوعك القيم أن شاء الله يستفيد منه كل استاذ و معلم و اب و ام
 
بارك الله فيك على النصائح التي قدمتها يعطيك الصحة
 
توقيع سحائب الشوق

المواضيع المشابهة

إلياس
وسائل عملية لنصرة فلسطين150 طريقة لنصرة الأقصى
المشاركات
4
المشاهدات
758
إلياس
إلياس
ناصر dz
    • أعجَبني
    • جَمِيل
أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم
المشاركات
11
المشاهدات
594
ناصر dz
ناصر dz
4algeria.com
    • أعجَبني
طرق ذكية لتعليم الأطفال
المشاركات
8
المشاهدات
620
النسمات
ا
أم أُنٌَيسة
    • جَمِيل
15- الخريطة الذهنية".. أسهل طريقة للمراجعة قبل الامتحان! (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )
المشاركات
12
المشاهدات
637
أم أُنٌَيسة
أم أُنٌَيسة
joseph blanco
    • أعجَبني
  • مغلق
أسهل طريقة لتحضير بريوش بالحليب للفطور هش و مفيد للاطفال
المشاركات
2
المشاهدات
986
ملكة زوجي
ملكة زوجي
العودة
Top Bottom