Adel19872
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 22 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 9
- الإعجابات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- Barika
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 225 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 225 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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