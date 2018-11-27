السلام عليكم



متوفر 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط

السعر: 1 اورو= 225 دج



الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا



العمولة لا توجد

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع



- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ