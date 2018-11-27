تقبُّل موتِ محبوبٍ

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قد يكون مَوت شخص نحبه مدمراً.

تصف استشاريّة الفاجعة سارا سيمث بعض المشاعر التي يمكن أن تنشأ عن خَسَارة شخص ما

، وأين يمكن الحصول على المساعدة والدعم. !! قد يكونشخص نحبه مدمراً.تصف استشاريّة الفاجعة سارا سيمث بعض المشاعر التي يمكن أن تنشأ عن، وأين يمكن الحصول على المساعدة والدعم. !!







موت شخص عزيز على الناس بطرقٍ مختلفة. لا يوجد طريقةٌ صحيحة أو خاطئة للشعور. يمكن الشعور بعدة أنواعٍ من المشاعر في نفس الوقت، كأن يشعر الشخص أنه بخير في يوم من الأيام، ثم يستيقظ في الصباح الثاني وقد عاد له شعور الحزن مجدداً. كما ويمكن للمشاعر القوية أن تأتي بشكل غير متوقع. "هي مثل الموج والشاطئ". يمكن أن تكون واقفاً في الماء على ركبك وتشعر أن بإمكانك أن تتحمل الموج، ثم تأتي فجأة موجةٌ قويةٌ وتوقعك أرضاً". يؤثرشخص عزيز على الناس بطرقٍ مختلفة. لا يوجد طريقةٌ صحيحة أو خاطئة للشعور. يمكن الشعور بعدة أنواعٍ من المشاعر في نفس الوقت، كأن يشعر الشخص أنه بخيرفي يوم من الأيام، ثمكما ويمكن للمشاعر القوية أن تأتي بشكل غير متوقع. "هي مثل الموج والشاطئ". يمكن أن تكون واقفاً في الماء على ركبك وتشعر أن بإمكانك أن تتحمل الموج،



يذكر الخبراء عموماً وجود 4 مراحل لتحمل الحزن على موت الأحبة: ​

تقبل موت ذلك الشخص. ​

تجربة ألم الحزن. ​

ضبط الحياة بدون وجود الشخص الميت. ​

تقليل تأثر العاطفة بالحزن ووضع تلك الطاقة العاطفية في شيء جديد (بمعنى اخر، المضي قدماً).​

غالباً ما يمر المرء بكل هذه المراحل، لكن ليس من الضروري الانتقال بسهولة من إحداها للأخرى. يمكن أن يشعر الحزن المرء بالتشويش وفقدان السيطرة، لكن يخف تأثير هذه المشاعر مع الزمن. لذلك يجب على المرء أن يعطي لمشاعره الوقت الكافي حتى تزول. يمكن أن يشعر بـ:

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صدمة وخدر (هذا هو عادة رد الفعل الأول على الموت، ويذكر الناس غالباً إحساسهم بالذهول). ​

الحزن العارم، مع الكثير من البكاء. ​

التعب والإرهاق. ​

الغضب، من الشخص الميت -على سبيل المثال-أو من مرضه، أو حتى معاتبة الله. ​

الشعور بالذنب لقول شيء ما أو عدم قوله، على سبيل المثال الذنب بسبب الشعور بالغضب، أو لعدم القدرة على إيقاف موت من نحبه.​

إن جميع هذه المشاعر طبيعية تماماً. المشاعر السلبية لا تجعل المرء شخصاً سيئاً. فكثير من الناس يشعرون بالذنب بسبب غضبهم، لكن من الجيد الغضب والتساؤل عن سبب موت ذلك الشخص. وبعض الناس يصبحون كثيري النسيان وأقل قدرةٍ على التركيز. يمكن أن يفقدوا أشيائهم، مثل المفاتيح. هذا بسبب تشتت العقل نتيجة الفاجعة والحزن.



تحمل ألم الحزن

قد يفيد التحدث مع الاخرين والتكلم عن المشاعر مع شخص ما. لا تمر بذلك لوحدك. الاعتماد على العائلة والأصدقاء هو أفضل طريقة للتحمل بالنسبة لبعض الناس.



تحياتي اخوككم حسين

تحياتي لكل اعضاء اللمة الكرام









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