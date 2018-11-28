غرتان الخضر بذوق مميز للطماطم المشوية

كيف حوالتشم

ش خبارتشم

توحشتشم وايد وايد - ههه هدي سبيسيال ليك @لؤلؤة قسنطينة

غراتان بنين فيه الخضر فقط -وعندي تطلع اني نغير في طريقة الطهي الخاصة بالخضر بعيدا عن القلي حتى يكون صحي ،لكن في فرضة اخرى ان شاء الله -

حبيت نبعد شويا على لي غراتان لي ديما يكون فيهم مكون اللحم

لذلك خليته بالخضر واللي يميز طعمه هو الطماطم الي ماضفتهاش على شكل صوص انما قمت بشوائها

نحتاج بطاطا - جزر - بصل - قرعة الي لونها اخضر فاتح - بصل - هدو يتقطعو دوائر ويتقلاو

اما بالنسبة للطماطم ف قطعتها الى دوائر ليست سميكة حطيتها في الصينية على ورق الطهي به زيت ثم حطيت عليها شوي زيت زيتون وملح وفلفل اسود وزعتر يم يميييي

خليتها فالفرن تتشوي من الفوق ثم نحيها

فالحقيقة كانت عندي فكرة انو نعملو رولي لكن ما توفقتش فيها سور كانت ناقصتني عفسة هههه

مهم كما فالصورة عملت طبقة من البطاطا والطماطم على ورق فيلم وحطيت بقية الخضر على الطبقة مع هرسة الثوم بالقصبر وعصير ليمون وجبن ثم حطيت وسطها شوي صوص بيشاميل

حاولت نرليها مي متحكمش الوغ كما كانت حطيتها فالبلا وزدتلها الصوص

كي طابت وكان باقيلها شويا طياب من فوق زدتها حبة بيض ضربتها مليح وكبيها فوقها وخليتها تتحمر