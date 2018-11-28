مسابقة احسن سرد لموقف فكاهي

زهور الأمل
:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
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طاقم المشرفات
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
من منا لم يتعرض لموقف ساخر يجعلنا نقهقه من الضحكاو حركة مضحكة
رغم ما نمر بيه من مشاكل وظغوطات على جميع الاصعده
الا اننا احيانا نصادف مواقف مضحكة وقد تحدث معنا شخصيا او تحدث لغيرنا امام اعيننا
لتنفجر قنبلة الضحك وتخرج معها المكبوتات السلبية فتشحن بطارية السرور مجددا
اعلم انه بمجرد قرائتك/ي لهاته المقدمة المتواضعة فانت الان تبتسم/ين فقد ذكرتك بشيء من هاذا القبيل
اذن ادعوك/ي الى مشاركتنا احدا هته المواقف لتخفف عنك تلك الظغوط، وتشحن وجدانك بالطاقات الايجابية التي عادة ما يمنحنا اياها الضحك
*المقصة التي تحصد اكبر عدد من التعليقات والمشاركة المميزة
تجعل صاحبها او صاحبتها
الفائز بالمسابقة
اضافة الى نقاط شرفية و وسام الركن
بالتوفيق للجميع
من منا لم يتعرض لموقف ساخر يجعلنا نقهقه من الضحكاو حركة مضحكة
رغم ما نمر بيه من مشاكل وظغوطات على جميع الاصعده
الا اننا احيانا نصادف مواقف مضحكة وقد تحدث معنا شخصيا او تحدث لغيرنا امام اعيننا
لتنفجر قنبلة الضحك وتخرج معها المكبوتات السلبية فتشحن بطارية السرور مجددا
اعلم انه بمجرد قرائتك/ي لهاته المقدمة المتواضعة فانت الان تبتسم/ين فقد ذكرتك بشيء من هاذا القبيل
اذن ادعوك/ي الى مشاركتنا احدا هته المواقف لتخفف عنك تلك الظغوط، وتشحن وجدانك بالطاقات الايجابية التي عادة ما يمنحنا اياها الضحك
*المقصة التي تحصد اكبر عدد من التعليقات والمشاركة المميزة
تجعل صاحبها او صاحبتها
الفائز بالمسابقة
اضافة الى نقاط شرفية و وسام الركن
بالتوفيق للجميع