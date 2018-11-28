مسابقة احسن سرد لموقف فكاهي

زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,344
الإعجابات
4,310
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله



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من منا لم يتعرض لموقف ساخر:LOL: يجعلنا نقهقه من الضحك:Dاو حركة مضحكة
رغم ما نمر بيه من مشاكل وظغوطات:mad: على جميع الاصعده
الا اننا احيانا نصادف مواقف مضحكة وقد تحدث معنا شخصيا او تحدث لغيرنا امام اعيننا
لتنفجر قنبلة الضحك وتخرج معها المكبوتات السلبية فتشحن بطارية السرور مجددا
اعلم انه بمجرد قرائتك/ي لهاته المقدمة المتواضعة فانت الان تبتسم/ين فقد ذكرتك بشيء من هاذا القبيل
اذن ادعوك/ي الى مشاركتنا احدا هته المواقف لتخفف عنك تلك الظغوط، وتشحن وجدانك بالطاقات الايجابية التي عادة ما يمنحنا اياها الضحك
*المقصة التي تحصد اكبر عدد من التعليقات والمشاركة المميزة
تجعل صاحبها او صاحبتها
الفائز بالمسابقة
اضافة الى نقاط شرفية و وسام الركن

بالتوفيق للجميع
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زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,344
الإعجابات
4,310
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
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