نتائج مسابقة احسن سرد لموقف مضحك

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
نيابة عن اختي الفاضلة زهور الأمل
سأعلن اليوم عن نتائج مسابقة أفضل سرد لموقف مضحك مر عليك
التي تم طرحه قبل فترة
مسابقة احسن سرد لموقف مضحك حدث معك
الحقيقة كانت مشاركات جدا جدا غريبة و مضحكة و احيانا محرجة
كموقف الذي وقع في قصتي هههههههههههههه
المشاركات كانت
@السلطانة
مشاركتي في مسابقة أحسن سرد لموقف مضحك
@حلم كبير
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@لؤلؤة قسنطينة
مشاركتي في {مسابقة أحسن سرد لموقف مضحك}
@الامين محمد
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك (الامين محمد)
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
مشاركتى في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@soso ana
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@ماغيكاي تشان
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@فاعل الخير
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@جودا الجميلة
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@حاتم07
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@Soumia hadj mohammed
مشاركة سمية في احسن سرد لموقف مضحك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و قمنا بطرح هته المشاركات للتصويت
تصويت خاص بمسابقة اجمل سرد لموقف مضحك
ليكون الفائز الأول الموضوع
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
للأخت @soso ana
محققا نسبة 31.6% من مجموع الاصوات
لتتحصل على الوساام
نيابة عن اختي الفاضلة زهور الأمل
سأعلن اليوم عن نتائج مسابقة أفضل سرد لموقف مضحك مر عليك
التي تم طرحه قبل فترة
مسابقة احسن سرد لموقف مضحك حدث معك
الحقيقة كانت مشاركات جدا جدا غريبة و مضحكة و احيانا محرجة
كموقف الذي وقع في قصتي هههههههههههههه
المشاركات كانت
@السلطانة
مشاركتي في مسابقة أحسن سرد لموقف مضحك
@حلم كبير
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@لؤلؤة قسنطينة
مشاركتي في {مسابقة أحسن سرد لموقف مضحك}
@الامين محمد
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك (الامين محمد)
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
مشاركتى في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@soso ana
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@ماغيكاي تشان
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@فاعل الخير
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@جودا الجميلة
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@حاتم07
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
@Soumia hadj mohammed
مشاركة سمية في احسن سرد لموقف مضحك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و قمنا بطرح هته المشاركات للتصويت
تصويت خاص بمسابقة اجمل سرد لموقف مضحك
ليكون الفائز الأول الموضوع
مشاركتي في مسابقة احسن سرد لموقف مضحك
للأخت @soso ana
محققا نسبة 31.6% من مجموع الاصوات
لتتحصل على الوساام
و على
200 نقطة شرفية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما باقي الشاركات فيتحصولن على
الوسام
و على 100 نقطة شرفية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الاخير نشكر كل من شارك و ساهم في نجاح هته المساابقة
200 نقطة شرفية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما باقي الشاركات فيتحصولن على
الوسام
و على 100 نقطة شرفية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الاخير نشكر كل من شارك و ساهم في نجاح هته المساابقة
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