تلبّك أدبي / ق ق جداً

متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
221
الإعجابات
789
النقاط
21
العمر
33
محل الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
#1
رغم رداءة النصّ
إلاّ أنّهُ تصبّب عرقاً لكثرة الإعجابات والتعليقات
من آخر القائمة جاء قارئٌ رشيدٌ يسعى
أنّ هذا التصفيق باطلٌ / باطل
فرصدته عين الكاتب باستحياء
وحين تمرّد عليه غُروره
التهمته أداة الحذف.
 
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