تلبّك أدبي / ق ق جداً

متهجئ الحرف
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رغم رداءة النصّ
إلاّ أنّهُ تصبّب عرقاً لكثرة الإعجابات والتعليقات
من آخر القائمة جاء قارئٌ رشيدٌ يسعى
أنّ هذا التصفيق باطلٌ / باطل
فرصدته عين الكاتب باستحياء
وحين تمرّد عليه غُروره
التهمته أداة الحذف.
إلاّ أنّهُ تصبّب عرقاً لكثرة الإعجابات والتعليقات
من آخر القائمة جاء قارئٌ رشيدٌ يسعى
أنّ هذا التصفيق باطلٌ / باطل
فرصدته عين الكاتب باستحياء
وحين تمرّد عليه غُروره
التهمته أداة الحذف.