تلبّك أدبي / ق ق جداً

رغم رداءة النصّ

إلاّ أنّهُ تصبّب عرقاً لكثرة الإعجابات والتعليقات

من آخر القائمة جاء قارئٌ رشيدٌ يسعى

أنّ هذا التصفيق باطلٌ / باطل

فرصدته عين الكاتب باستحياء

وحين تمرّد عليه غُروره

التهمته أداة الحذف. ​